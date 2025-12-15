Lưu Diệc Phi dáng chuẩn cỡ nào, nhìn cách diện quần mới nhất là biết!

Là một trong những minh tinh hàng đầu Cbiz, Lưu Diệc Phi từ lâu đã trở thành cái tên bảo chứng cho nhan sắc và khí chất, đến mức mỗi khoảnh khắc cam thường của cô đều dễ dàng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mới đây, một bài đăng chia sẻ loạt ảnh chụp vội "thần tiên tỷ tỷ" ngoài đời thực nhanh chóng lan truyền, kèm theo những lời khen ngợi về vóc dáng thanh thoát và thần thái nổi bật. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu minh tinh sinh năm 1987 nhận được nhiều lời khen từ "team qua đường".

Chỉ 1 tấm hình chụp vội sau lưng, Lưu Diệc Phi cũng khiến công chúng không khỏi trầm trồ bởi vóc dáng cân đối và tỷ lệ cơ thể đẹp hiếm có. Nữ diễn viên sở hữu đôi chân dài thẳng, khung xương gọn gàng nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại, đặc biệt là vòng 3 đầy đặn vừa đủ, tạo cảm giác quyến rũ rất tự nhiên.

Bài đăng khen ngợi vóc dáng của Lưu Diệc Phi viral trên MXH xứ Trung.

Chính lợi thế hình thể này giúp "thần tiên tỷ tỷ" dễ dàng chinh phục kiểu quần jeans ống loe – item không phải dễ "cân", chỉ cần sai tỷ lệ là dễ lộ nhược điểm. Tuy nhiên, khi được Lưu Diệc Phi diện, chiếc quần jeans lại trở thành điểm cộng, tôn trọn đôi chân nuột nà, kéo dài tỷ lệ cơ thể và mang đến vẻ ngoài vừa khỏe khoắn vừa sang trọng. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ khoảnh khắc đời thường cũng đủ cho thấy phong độ vóc dáng ổn định và khí chất khó trộn lẫn của nữ minh tinh hàng đầu Cbiz.

Kiểu quần ống loe được Lưu Diệc Phi ưu ái từ trong phim đến đời thường.

Với lợi thế chiều cao 1m70 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, Lưu Diệc Phi từ lâu đã đặc biệt ưu ái những mẫu quần ôm dáng, có phần ống loe nhẹ. Kiểu quần này giúp khoe trọn đôi chân dài, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể một cách tự nhiên. Phần ống loe vừa phải còn tôn lên đường cong hông – đùi, mang lại vẻ ngoài mềm mại và quyến rũ. Ngoài ra, minh tinh đình đám cũng thường chuộng những dáng quần skinny ôm sát trong những khoảnh khắc đời thường.