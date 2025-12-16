Cô sinh viên 41 tuổi khiến Midu, tlinh phải dè chừng

Chiều 15/12, Lương Bích Hữu công bố tin vui về việc tốt nghiệp Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh ở tuổi 41 với chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. Điều khiến dân tình sốc nặng không chỉ là tấm bằng loại Giỏi, mà còn là hình ảnh nữ ca sĩ trong bộ áo cử nhân. Với gương mặt baby face đặc trưng, làn da căng mịn và nụ cười rạng rỡ, Lương Bích Hữu trông trẻ trung đến mức nhiều người không nhận ra cô đã là "mẹ 1 con". Thay vì hình ảnh bà mẹ 41 tuổi, trong khung hình lại là một cô sinh viên tươi tắn như thể vừa bước vào độ tuổi 20.

Lương Bích Hữu gây sốt với ngoại hình hack tuổi trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp (Ảnh: @luongbichhuuofficial).

Không có khác biệt giữa Lương Bích Hữu ở tuổi 41 và các tân cử nhân bên cạnh (Ảnh: @luongbichhuuofficial).

Thời gian đã hoàn toàn bỏ quên nữ ca sĩ (Ảnh: FBNV).

Dưới bài đăng, netizen dành "cơn mưa" lời khen: "Như sinh viên 2K", "Như 18 tuổi vậy trời", "Trời ơi, em tưởng cô sinh viên làm lễ tốt nghiệp ạ"...

Rất nhiều bình luận khẳng định mình bị đánh lừa bởi ngoại hình của Lương Bích Hữu.

Lần viral này là chuỗi tiếp nối những lần gây sốt của "Cô gái Trung Hoa" chỉ trong vòng 1 năm qua. Sự trở lại của Lương Bích Hữu mang theo visual lão hoá ngược liên tục gây xôn xao bởi chỉ 1-2 năm trước, cô từng là đề tài bàn tán vì ngoại hình tăng cân đáng kể và tư duy thời trang chưa phù hợp với mắt nhìn đại chúng. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi từ năm 2024, Lương Bích Hữu đã giảm gần 20kg - một con số ấn tượng khiến ai cũng phải trầm trồ. Không chỉ dừng ở việc giảm cân, nữ ca sĩ còn toàn diện thay đổi phong cách thời trang, makeup và kiểu tóc theo hướng trendy, hiện đại.

Từ một nữ ca sĩ từng bị chê về ngoại hình tăng cân và phong cách thời trang "sến sẩm", giờ đây Lương Bích Hữu trở thành biểu tượng của sự "cực slay, vô cùng trendy". Cô không ngại thử nghiệm những style ăn vận táo bạo, từ đồ streetwear năng động đến những bộ cánh Y2K đầy màu sắc.

Thời trang của Lương Bích Hữu cộng hưởng với ngoại hình trẻ trung tạo nên thành công ngày càng bất ngờ (Ảnh: FBNV)

Minh chứng rõ nhất cho màn "lão hoá ngược" của Lương Bích Hữu chính là những khung hình với các đàn em. Hồi đầu năm nay, khi nữ ca sĩ vô tình bị đặt lên bàn cân cùng tlinh - nữ rapper sinh năm 2000, khoảng cách 16 tuổi giữa hai người dường như bị xoá nhoà. Thậm chí nhiều người còn tưởng hai chị em "cùng thế hệ" khi cả hai đều diện makeup nổi bật, phong cách Gen Z đậm chất.

Lần đọ sắc thú vị của cặp chị em chênh nhau 16 tuổi: Lương Bích Hữu và tlinh (Ảnh: FBNV)

Không chỉ tlinh, khi ngồi ghế giám khảo cùng Midu tại cuộc thi Teen Models, Lương Bích Hữu cũng không hề lép vế. Chiếc váy bồng bềnh kết hợp cùng loạt phụ kiện tạo nên điểm nhấn giúp Lương Bích Hữu dễ dàng hack tuổi. Trong khi Midu sinh năm 1989 - trẻ hơn 5 tuổi, visual của "cô gái Trung Hoa" lại khiến nhiều người phải nghĩ lại về độ tuổi thực của cô.

Gần như không có khoảng cách giữa Midu và "Cô gái Trung Hoa" (Ảnh: Báo Phụ Nữ).

Không chỉ với các mỹ nhân, Lương Bích Hữu khi bắt cặp cùng các nam hậu bối với khoảng cách trên chục tuổi như Ogenus, Dương Domic, Hùng Huỳnh hay Tuấn Ngọc cũng không thành vấn đề. Trên sân khấu Our Song Vietnam 2024, nữ ca sĩ chọn set đồ đậm chất Y2K, kết hợp cùng Anh Trai sinh năm 1997 - Ogenus tạo nên hình ảnh couple tuổi teen đầy hoài niệm.

Sự nhí nhảnh của Lương Bích Hữu vô cùng đáng yêu khi ở cạnh các mỹ nam Gen Z (Ảnh: FBNV)

Đứng giữa trong khung hình chung cùng những gương mặt Gen Z như Vũ Thảo My, WEAN LE, Ogenus - Lương Bích Hữu như "hoà chung 1 thế hệ" với dàn ca sĩ/rapper 9X. Netizen thậm chí phải kiểm tra lại năm sinh vì không tin nổi một người 8X lại có thể trẻ trung đến vậy.