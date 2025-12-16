Lạ đời: Biti's ra giày mới y hệt Onitsuka Tiger, dân tình chê đạo nhái nhưng giày vẫn sold-out?

Sau loạt màn tái nhận diện thương hiệu ấn tượng, khẳng định lại tên tuổi trong tâm trí người trẻ nói riêng và người Việt nói chung, tới năm nay, cái tên Biti's bỗng chọn cách trở lại nhộn nhịp bằng một drama nghi vấn đạo nhái. Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần từ khi ra mắt, đôi giày Hunter Aura của Biti's đang đối diện với với làn sóng chỉ trích, bóc mẽ khi thiết kế này được cho là copy trắng trợn Onitsuka Tiger Mexico 66 TGRS - một trong những đại diện hot hit của trào lưu sneakerina.

(Ảnh: Threads @pttendq)

Đặt hai đôi giày cạnh nhau, người tiêu dùng khó có thể không nhận ra sự tương đồng gần như song sinh. Từ phom dáng tổng thể, cấu trúc đế giày, phần upper, cho đến cả hoạ tiết logo với những đường kẻ vát chéo đặc trưng của Onitsuka.

Nếu không để ý kỹ, người xem có lẽ khó lòng phân biệt đâu là sản phẩm của thương hiệu Việt, đâu là thiết kế gốc từ Nhật Bản. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi cả hai đều thuộc dòng "sneakerina" - xu hướng kết hợp giữa sneaker và giày ballerina đang hot nhất 2025.

(Ảnh: Threads)

Tuy nhiên, khoảng cách giá của 2 sản phẩm lại vô cùng lớn: Biti's Hunter Aura đang niêm yết chính hãng ở mức 770.000 đồng (có thể về 500.000 - 600.000 đồng trên các sàn TMĐT), trong khi Onitsuka Tiger Mexico 66 TGRS có giá hơn 3,9 triệu đồng - gấp gần 6 lần.

(Ảnh: Threads @chanh.mauxanh)

Làn sóng chỉ trích, thất vọng về thương hiệu giày quốc dân

Cư dân mạng không giấu được sự thất vọng khi thương hiệu giày "quốc dân" của người Việt lại thiếu tính sáng tạo đến vậy. Trên Threads, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện.

Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là việc "đáp ứng nhu cầu thị trường" mà là hành động ăn cắp thiết kế có chủ đích. Với tư cách là thương hiệu Việt có lịch sử hơn 40 năm, Biti's dù đang phát triển theo hướng tiếp cận với khách hàng trẻ bằng các xu hướng dẫn đầu nhưng lẽ ra phải bằng bản sắc riêng thay vì dựa dẫm vào những thiết kế của các thương hiệu sừng sỏ quốc tế.

Chỗ dựa từ những lý lẽ bênh vực bất chấp

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với làn sóng chỉ trích. Một bộ phận người tiêu dùng đã lên tiếng bênh vực Biti's bằng loạt lập luận như: "Logo của Biti's và Onitsuka Tiger hoàn toàn khác biệt". Các khách hàng này cho rằng chỉ cần logo khác là đã đủ để phân biệt hai thương hiệu, bất chấp sự tương đồng về cấu trúc tổng thể.

"Đây là thiết kế on-trend toàn cầu" - Nhiều người cũng lên tiếng lập luận rằng sneakerina là xu hướng chung của thời trang thế giới, không phải độc quyền của một thương hiệu nào. Với mức giá chỉ bằng 1/6, Biti's đang giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận với các xu hướng lớn trên thế giới bằng giá cả vừa túi tiền.

Sold-out sạch sẽ

Mặc kệ làn sóng tranh cãi đang ngày càng dâng cao, chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ, các trang TMĐT của Biti's đã hoàn toàn sold out tất cả các size và màu sắc của đôi giày này. Vậy là một câu hỏi được đặt ra: Liệu đây có phải là một chiến lược marketing tài tình - cố tình tạo ra tranh cãi để thu hút sự chú ý, rồi tận dụng sức mua của phân khúc khách hàng giá rẻ?

(Ảnh: Threads @ _lacogaihaymongmer_8h, @imnotdaudau)

Bản đồ ballerina 2025 siêu hoành tráng

Từ đầu năm 2025, thế giới footwear đã và đang chứng kiến sự bùng nổ của cơn sốt giày ballerina. Nghe thì không quá mới mẻ, nhưng chính sự ưu ái của hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ đã chứng minh ballerina chính là IT-shoe đang định hình cuộc chơi mà mọi IT-girl không thể bỏ lỡ.

Sneakerina nổi lên như một phong cách giày lai, kết hợp sự thanh lịch của giày búp bê với tính thực dụng của giày thể thao, đáp ứng nhu cầu về cả sự thoải mái lẫn thẩm mỹ tinh tế. Với nhiều biến tấu từ giày búp bê mỏng với đế cao su đến sneaker với chất liệu satin và kiểu dáng lai với dây đai Mary Jane. Hàng loạt thương hiệu từ thể thao bình dân đến xa xỉ đều đã ra mắt phiên bản sneakerina của riêng mình:

PUMA với dòng Speedcat Ballet siêu ăn khách. adidas với mẫu Taekwondo Mei Ballet Sneakers và collab bom tấn cùng Bad Bunny mang tên "Ballerina". Với mức giá bình dân hơn còn có sự lựa chọn đến từ Jeep, đều là những đại diện tiêu biểu được nhiều người ưa chuộng.

(Ảnh: Thanh Niên Việt).

Nhân vật đang được nhắc đến nhiều nhất: Onitsuka Tiger với Mexico 66 TGRS: thiết kế slip-on với dây đai, có hình bóng thanh lịch và đường sọc Onitsuka Tiger cắt hình hoa, dựa trên Mexico 66 mang đến sự tinh tế của giày cao gót trong khi vẫn mềm mại và ôm chân thoải mái.

(Ảnh: Onitsuka Tiger).

Đi đầu trend ở mảng xa xỉ không ai khác ngoài ông lớn Miu Miu hay Louis Vuitton, LOEWE cũng đã bước vào cuộc chơi. Điểm chung của tất cả những thương hiệu này là họ đều kết hợp cấu trúc sneaker + ballet để tạo thành sneakerina, nhưng mỗi hãng đều có thiết kế riêng, điểm nhận dạng riêng khó nhầm lẫn.

(Ảnh: Thanh Niên Việt).

Biti's có đi đúng hướng?

Sự thật là có một ranh giới vô cùng mỏng manh giữa "làm sản phẩm bình dân" và "đạo nhái để bán rẻ". Biti's - với vị thế là thương hiệu quốc dân đáng lẽ phải chọn con đường thứ nhất. Với tư cách là thương hiệu Việt có bề dày lịch sử, Biti's hoàn toàn có thể tạo ra phiên bản sneakerina mang đậm dấu ấn riêng thay vì đi con đường tắt bằng cách "mượn" thiết kế đã thành công.

Việc sold-out nhanh chóng có thể là thành công về mặt doanh số, nhưng liệu có đáng để đánh đổi bằng niềm tin và sự tự hào của người tiêu dùng Việt vào một thương hiệu quốc dân? Tranh cãi vẫn đang tiếp diễn, và Biti's vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về vụ việc này. Liệu đây có phải là "lỗi kĩ thuật trong thiết kế"? Hay là một chiến lược kinh doanh có chủ đích? Thời gian vẫn có, chúng ta vẫn sẽ chờ Biti's trả lời.