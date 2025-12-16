Một mỹ nhân phim giờ vàng hút hàng triệu lượt xem

Các diễn viên xuất hiện trong khung giờ vàng phim truyền hình từ lâu đã luôn nhận được nhiều tình cảm từ công chúng, không chỉ có những cái tên quen thuộc mà còn cả các gương mặt trẻ. Mới đây, một phân cảnh trong bộ phim Lằn Ranh đang thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên MXH, kéo theo loạt bình luận sôi nổi từ khán giả. Đáng chú ý, phần lớn lời khen đều dành cho nhan sắc nổi bật của nữ diễn viên xuất hiện trong phân đoạn này. Gương mặt trẻ trung, đường nét thanh tú cùng khí chất cuốn hút giúp cô nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Được biết, mỹ nhân đang gây chú ý có tên Hà Bích Ngọc, là người mẫu ảnh, diễn viên trẻ.

Nhan sắc của mỹ nhân trẻ đang gây chú ý trong Lằn Ranh. (Nguồn: vtvgiaitriofficial)

Mới chỉ xuất hiện trong 1 phân cảnh ngắn, Bích Ngọc đã gây ấn tượng với visual mềm mại và rất “ăn hình”. Gương mặt có tỷ lệ hài hòa, đầy đặn, đường nét nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt to, trong veo, ánh nhìn sâu tạo cảm giác vừa mong manh vừa cuốn hút. Làn da sáng mịn, căng bóng dưới ánh sáng phim trường giúp tổng thể gương mặt nữ diễn viên trông rất sáng, đúng kiểu càng nhìn càng thấy dịu mắt.

Mái tóc dài được thả tự nhiên, uốn nhẹ phần đuôi, rẽ ngôi lệch ôm sát gương mặt, góp phần tôn lên vẻ nữ tính và trưởng thành. Layout makeup tông cam đào, tập trung vào lớp nền mỏng, má phớt nhẹ và môi hồng tự nhiên, càng khiến visual cô nàng thêm phần sắc sảo, thu hút ánh nhìn ngay từ những khung hình đầu tiên.

Dù là diễn viên mới nhưng visual của Bích Ngọc rất sáng và ấn tượng. (Nguồn: vtvgiaitri, vfcofficial)

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Bích Ngọc.

Không chỉ lên phim mà ngoài đời, Bích Ngọc cũng gây thương nhớ với nhan sắc ngọt ngào pha chút sang chảnh. Làn da trắng mịn khiến visual của cô thêm sáng bừng dù với layout makeup nào. Phong thái dịu dàng, nền nã cũng giúp giao diện Bích Ngọc thêm phần nữ tính.

Có thể thấy, nữ diễn viên chuộng những style makeup trong trẻo, ngọt ngào để tôn lên lợi thế visual.