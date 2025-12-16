Áo blazer và quần âu: Công thức nhân đôi sự thanh lịch, mặc đi làm 5 ngày 1 tuần cũng không thấy chán

Đối với thời trang công sở, có những công thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại bền bỉ với thời gian. Áo blazer và quần âu là một trong số đó. Dù xu hướng có thay đổi theo từng mùa, bộ đôi này vẫn luôn giữ vị trí "xương sống" trong tủ đồ đi làm của nhiều người. Điều thú vị là nếu biết cách biến tấu, bạn hoàn toàn có thể diện blazer và quần âu suốt 5 ngày một tuần mà không hề nhàm chán.

Vì sao blazer và quần âu luôn là lựa chọn an toàn

Blazer và quần âu đại diện cho sự chỉn chu, chuyên nghiệp – yếu tố quan trọng trong môi trường công sở. Phom dáng của blazer giúp tạo cảm giác vai thẳng, dáng đứng vững vàng, trong khi quần âu mang lại sự gọn gàng, lịch sự. Khi kết hợp với nhau, hai item này tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp với hầu hết các không gian làm việc, từ văn phòng truyền thống đến môi trường sáng tạo hơn.

Không chỉ dừng lại ở tính ứng dụng, blazer và quần âu còn có khả năng "nâng tầm" phong cách. Chỉ cần khoác blazer, set đồ của bạn ngay lập tức trở nên chỉn chu hơn, dù bên trong là áo sơ mi, áo thun hay thậm chí là áo hai dây.

Chìa khóa nằm ở phom dáng và chất liệu

Để mặc blazer và quần âu cả tuần không chán, việc lựa chọn phom dáng phù hợp là điều tiên quyết. Blazer dáng suông hoặc oversized mang đến cảm giác hiện đại, phóng khoáng, trong khi blazer chiết eo nhẹ lại phù hợp với phong cách thanh lịch, nữ tính. Với quần âu, bạn có thể luân phiên giữa dáng ống đứng cổ điển, ống suông rộng hay ống loe nhẹ để tạo sự mới mẻ mỗi ngày.

Chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Blazer vải tweed, wool hay dạ mỏng phù hợp cho những ngày cần sự trang trọng, trong khi blazer linen hoặc cotton pha lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Tương tự, quần âu chất liệu mềm, có độ rũ sẽ giúp tổng thể trông bớt cứng nhắc, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Biến tấu màu sắc để tránh cảm giác lặp lại

Nếu chỉ trung thành với blazer đen và quần âu đen, việc cảm thấy nhàm chán là điều khó tránh. Thay vào đó, hãy mở rộng bảng màu với các gam trung tính như be, xám, nâu, xanh navy hay trắng ngà. Đây đều là những màu sắc dễ phối, vẫn giữ được tinh thần công sở nhưng mang lại cảm giác tươi mới hơn.

Một mẹo nhỏ là bạn không nhất thiết phải mặc blazer và quần âu cùng màu. Blazer xám kết hợp với quần âu đen, blazer be đi cùng quần nâu hoặc xanh navy sẽ tạo nên những set đồ linh hoạt, giúp bạn "xoay vòng" trang phục cả tuần mà không cần quá nhiều item.

Thay đổi lớp áo bên trong để tạo điểm nhấn

Áo mặc bên trong blazer chính là "bí mật" giúp bạn làm mới phong cách mỗi ngày. Đầu tuần, bạn có thể chọn áo sơ mi trắng hoặc xanh nhạt để tạo cảm giác chuyên nghiệp. Giữa tuần, áo thun trơn, áo len mỏng hay áo cổ lọ sẽ mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thoải mái hơn. Đến cuối tuần, một chiếc áo lụa, áo hai dây hoặc áo có chi tiết nhấn nhá sẽ giúp set blazer – quần âu trở nên mềm mại và thời trang hơn.

Phụ kiện và giày dép quyết định "khí chất" tổng thể

Đừng đánh giá thấp vai trò của phụ kiện khi mặc blazer và quần âu. Một đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ khiến set đồ trở nên sang chảnh và nữ tính, trong khi giày loafers hay giày bệt lại mang đến cảm giác thoải mái, hiện đại. Nếu muốn phá cách, sneaker trắng cũng là lựa chọn đáng thử trong môi trường công sở.

Túi xách, thắt lưng, đồng hồ hay trang sức tối giản cũng góp phần hoàn thiện tổng thể. Chỉ cần thay đổi phụ kiện, bạn đã có thể "làm mới" công thức quen thuộc này mà không cần mua sắm quá nhiều.

Công thức đơn giản nhưng không bao giờ lỗi thời

Áo blazer và quần âu không chỉ là giải pháp an toàn cho những buổi sáng vội vã, mà còn là nền tảng để bạn xây dựng phong cách công sở bền vững. Với sự linh hoạt trong phom dáng, màu sắc và cách phối, bộ đôi này hoàn toàn có thể đồng hành cùng bạn suốt 5 ngày một tuần mà vẫn giữ được sự mới mẻ, cuốn hút. Đôi khi, chính những công thức đơn giản nhất lại là chìa khóa để mặc đẹp lâu dài.

Ảnh: Sưu tầm