5 cách mặc áo len không cầu kỳ mà đẹp long lanh của phụ nữ Pháp

Nhắc đến thời trang Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến vẻ đẹp tự nhiên, không cầu kỳ nhưng luôn toát lên sự tinh tế. Phụ nữ Pháp không chạy theo xu hướng một cách ồn ào, họ chọn cách mặc khiến bản thân cảm thấy thoải mái và đúng với phong cách sống. Áo len, món đồ tưởng chừng đơn giản lại là "nhân vật chính" trong tủ đồ mùa lạnh của họ. Chỉ với một chiếc áo len, phụ nữ Pháp có thể biến hóa linh hoạt, vừa ấm áp vừa thanh lịch theo nhiều cách khác nhau.

Áo len và chân váy dài

Sự kết hợp giữa áo len và chân váy dài mang đến hình ảnh rất đặc trưng của phụ nữ Pháp: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không hề yếu đuối. Họ thường chọn áo len dáng vừa hoặc hơi rộng, chất liệu mềm như len cashmere, len merino, phối cùng chân váy midi hoặc maxi có độ rủ tự nhiên. Màu sắc thường là các gam trung tính như be, xám, nâu hoặc đen, giúp tổng thể trông hài hòa và dễ mặc.

Phụ nữ Pháp không quá chú trọng vào việc tạo dáng cầu kỳ. Một chiếc áo len sơ vin hờ phía trước, chân váy dài chạm bắp chân và đôi ankle boots là đủ để tạo nên phong thái thanh lịch. Vào những ngày se lạnh, họ có thể khoác thêm áo măng tô dáng dài, vừa giữ ấm vừa tăng thêm chiều sâu cho trang phục.

Áo len và chân váy ngắn

Trái ngược với vẻ dịu dàng của chân váy dài, áo len kết hợp cùng chân váy ngắn lại mang đến nét trẻ trung và phóng khoáng. Phụ nữ Pháp thường chọn chân váy chữ A hoặc váy ngắn dáng thẳng, kết hợp cùng áo len cổ tròn hoặc cổ chữ V. Điểm thú vị nằm ở cách họ cân bằng trang phục: áo len không quá ôm, váy không quá ngắn, tạo nên sự tinh tế vừa đủ.

Đôi khi, một chiếc áo len oversized phối cùng chân váy ngắn và bốt cao cổ sẽ tạo nên vẻ ngoài đầy cá tính. Họ không ngại để lộ đôi chân, nhưng luôn giữ tổng thể gọn gàng, tránh cảm giác phô trương.

Áo len và quần jeans

Áo len và quần jeans là công thức "kinh điển" trong phong cách Pháp. Sự kết hợp này đơn giản đến mức ai cũng có thể mặc, nhưng phụ nữ Pháp luôn biết cách khiến nó trở nên cuốn hút. Bí quyết nằm ở phom dáng và chất liệu. Họ ưu tiên quần jeans cạp cao, ống đứng hoặc ống hơi loe, phối cùng áo len mỏng, ôm vừa cơ thể.

Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng. Một chiếc áo len màu kem, xám nhạt hay xanh navy kết hợp với jeans xanh cổ điển tạo cảm giác rất Pháp. Chỉ cần thêm đôi giày bệt, giày loafer hoặc ankle boots là đã có một bộ trang phục phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố.

Áo len và quần ống rộng

Quần ống rộng mang đến sự thoải mái và hiện đại, khi kết hợp cùng áo len lại tạo nên tổng thể rất thời thượng. Phụ nữ Pháp thường chọn áo len dáng ngắn hoặc sơ vin gọn gàng để tránh làm mất tỷ lệ cơ thể. Quần ống rộng có thể là chất liệu dạ, len hoặc vải mềm, giúp trang phục trông mềm mại hơn.

Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản. Chỉ cần hai gam màu trung tính, ví dụ áo len xám và quần ống rộng đen, là đã đủ tạo ấn tượng. Phụ nữ Pháp ít khi dùng phụ kiện quá nổi bật, họ để chính phom dáng và chất liệu lên tiếng.

Áo len và quần trắng

Quần trắng thường được xem là món đồ "khó mặc", nhưng trong tay phụ nữ Pháp, nó lại trở nên vô cùng thanh lịch. Khi kết hợp với áo len, đặc biệt là áo len màu trung tính hoặc pastel, quần trắng giúp tổng thể trông sáng sủa và tinh khôi hơn.

Áo len màu be, nâu nhạt hay xám phối cùng quần trắng tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Phụ nữ Pháp thường chọn quần trắng dáng suông, chất liệu dày dặn để giữ phom. Chỉ cần thêm đôi giày da hoặc sneaker trắng, bộ trang phục đã hoàn thiện một cách nhẹ nhàng, đúng tinh thần "effortless chic" mà họ luôn theo đuổi.

Ảnh: Sưu tầm