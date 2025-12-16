Vbiz có mỹ nam xinh trai chuẩn gout thế hệ mới: Từ visual đến style tưởng đâu “bạn trai nhà bên”

CongB là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam khi từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua chương trình sống còn Boys Planet, S tarlight Boys . Sở hữu ngoại hình sáng, đường nét gương mặt hài hòa cùng khí chất đúng chuẩn idol Hàn, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên. Không chỉ dừng lại ở đó, CongB còn tiếp tục được nhắc đến nhiều hơn sau khi tham gia Anh Trai Say Hi , giúp hình ảnh của anh đến gần hơn với khán giả trong nước. Phong cách thời trang gọn gàng, trẻ trung, đậm tinh thần idol Kpop kết hợp cùng visual sáng giúp nam nghệ sĩ chinh phục nhiều khán giả, được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trong làng giải trí.

Boys Planet, Starlight Boys và Anh Trai Say Hi giúp tên tuổi của CongB được biết đến nhiều hơn. (Nguồn: IGNV)

CongB ghi điểm với visual được đánh giá chuẩn Hàn, nổi bật nhất là gương mặt V-line nhỏ gọn, tạo cảm giác thanh thoát và trẻ trung. Các đường nét trên gương mặt hài hòa, mềm mại nhưng vẫn đủ sắc nét để lên hình luôn sáng, đặc biệt là sống mũi cao gọn và đôi mắt có chiều sâu. Làn da trắng giúp tổng thể visual của anh trai sinh năm 2000 mang vibe đáng yêu, tươi sáng. Khi kết hợp cùng mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, phong cách, visual của CongB càng thêm phần hút mắt.

Visual điển trai, tươi sáng mang vibe "bạn trai nhà bên" của CongB được nhiều người yêu mến. (Nguồn: IGNV)

Bên cạnh visual sáng, một trong những lý do khiến CongB thường xuyên được ví như “trai Hàn” chính là nhờ phong cách thời trang. Nam nghệ sĩ ghi điểm với gu ăn mặc casual, trẻ trung nhưng vẫn đầy cá tính, nịnh mắt. Anh chàng thường ưu ái những gam màu trung tính kết hợp xen kẽ cùng các sắc tươi sáng nhẹ nhàng để tạo cảm giác năng động mà không bị phô trương. Cách phối đồ gọn gàng, tinh giản và hiện đại, chú trọng phom dáng vừa vặn giúp giao diện CongB trông luôn chỉn chu và “ăn hình”. Chính sự hài hòa giữa phong cách, visual và định hướng hình ảnh đã giúp ngôi sao trẻ dễ dàng “đốn tim” người hâm mộ, củng cố hình ảnh nam thần thế hệ mới.

Phong cách đẹp mắt, trẻ trung và năng động của CongB. (Nguồn: IGNV)