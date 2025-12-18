Cô mọt sách quê Cần Thơ có nhan sắc số 1 lục địa: Hào quang học bá toả sáng mọi khung hình

"Học bá" - cụm từ mà giới trẻ ngày nay dùng để gọi những người vừa mang vẻ ngoài tri thức, vừa toát lên sức hút rất riêng, không cần phô trương vẫn khiến người khác bị cuốn theo. Trên bản đồ nhan sắc Gen Z của Việt Nam, Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính là một trong những gương mặt tiêu biểu cho định nghĩa ấy. Không chỉ sở hữu visual nổi bật, chiều cao gần chạm mốc 1m9, mà đến cả bóng lưng của cô cũng được netizen nhận xét là phát ra "hào quang".

Xuất thân từ Cần Thơ, Bảo Ngọc không đi theo hình ảnh mỹ nhân thuần giải trí. Trái lại, Hoa hậu Liên lục địa 2022 gắn liền với phong thái điềm đạm, trí thức, chiếc kính cận quen thuộc và khí chất của một "học bá" đúng nghĩa - hình ảnh liên tục viral trên mạng xã hội thời gian qua.

Vẻ đẹp tri thức truyền cảm hứng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Nguồn @bn_lenguyen).

Không chỉ gói gọn trong danh xưng Hoa hậu, Lê Nguyễn Bảo Ngọc ngày càng cho thấy hình ảnh của một người trẻ bản lĩnh, tự tin khi đảm nhận những vai trò mới, kể đến như Giám đốc Điều hành của Miss World Vietnam 2025. Tại các sự kiện lớn, cô xuất hiện với phong thái chững chạc, lựa chọn những bộ suit thời trang không kém phần hiện đại, thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp, vừa giữ được nét mềm mại đặc trưng.

Ảnh @bn_lenguyen.

Hình ảnh Bảo Ngọc trong bộ suit, đi cùng chiếc kính cận quen thuộc, nhanh chóng trở thành dấu ấn thị giác, khiến nhiều khán giả nhận ra sự chuyển mình rõ nét từ một nàng Hậu sang hình mẫu nữ lãnh đạo trẻ của thế hệ Gen Z hay một doanh nhân tương lai.

Ảnh @bn_lenguyen.

Danh vị đạt được ở Miss Intercontinental 2022 giúp Bảo Ngọc được biết đến rộng rãi hơn, nhưng thứ khiến giới trẻ thực sự yêu mến cô lại nằm ở vibe rất riêng: sexy vừa đủ, tri thức cũng rất nhiều. Ở những khoảnh khắc xuất hiện tại các sự kiện sinh viên với vai trò giám khảo/diễn giả, Bảo Ngọc tiếp tục chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Ảnh: @_curt.ihn_.

Chỉ với chiếc đầm nữ tính kết hợp kính cận gọng lớn, cô mang đến cảm giác vừa gần gũi, lại toả sáng theo cách của một mỹ nhân hiếm có. Chính sự giao thoa giữa vẻ đẹp hình thể và thần thái học thức đã giúp Bảo Ngọc luôn toả sáng trong mọi khung hình, giúp hình ảnh của cô dễ dàng được gắn liền với danh xưng "nàng Hậu học bá" trong mắt giới trẻ.

Ảnh: @thao_166.

Chiếc kính cận gọng vuông quen thuộc liên tiếp xuất hiện như một chữ ký của nàng Hậu sinh năm 2001. Từ hình ảnh cô sinh viên đời thường bên bàn học, hay một beauty queen có thành tích trong làng sắc đẹp, có lẽ chính Bảo Ngọc cũng nhận ra hiếm có mỹ nhân nào đeo kính lại tạo được sức hút riêng đến vậy. Không ít lần netizen phải thừa nhận: chiều cao 1m86 kết hợp cùng chiếc kính "Nobita" đã tạo nên một Bảo Ngọc rất khác: tri thức, cuốn hút và không lẫn vào đâu được.

Ảnh @bn_lenguyen.

Giữa một thế hệ nhan sắc mới, Lê Nguyễn Bảo Ngọc nổi bật không phải nhờ sự ồn ào, mà bởi hào quang của ngoại hình nổi bật, tri thức cùng phong thái chuyên nghiệp hoà trộn. Cái tên Bảo Ngọc xuất hiện đầy thuyết phục trong các đề cử dành cho người trẻ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ Gen Z Việt Nam tự tin, trí tuệ và sẵn sàng toả sáng ở bất kỳ vai trò nào.

Ảnh: FBNV.