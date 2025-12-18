Mỹ nhân Việt toàn là "cao thủ" chọn áo khoác, thường xuyên diện 5 kiểu sang chảnh mà vẫn hack tuổi rất đỉnh

Thời trang không chỉ là sự thể hiện cá tính mà còn là một cách để các mỹ nhân Việt khẳng định phong cách riêng biệt của mình. Trong mùa lạnh, những mẫu áo khoác không chỉ giúp giữ ấm mà còn là phụ kiện thời trang không thể thiếu, trở thành điểm nhấn nổi bật trong mỗi set đồ. Dưới đây là 5 mẫu áo khoác được các người đẹp Việt yêu thích và diện nhiều nhất trong thời gian qua.

Áo blazer

Áo blazer luôn là một trong những item thời trang không bao giờ lỗi mốt, được các mỹ nhân Việt lựa chọn cho những sự kiện quan trọng hay những buổi gặp gỡ bạn bè, đối tác. Với thiết kế ôm dáng và đường cắt may tinh tế, áo blazer mang lại vẻ ngoài thanh lịch, chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Các người đẹp Việt thường kết hợp blazer với các bộ trang phục như quần jeans, chân váy hay váy liền để tạo nên những set đồ hài hòa, phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Điểm nhấn của áo blazer là khả năng tạo ra sự cân đối cho cơ thể, khiến người mặc trông gọn gàng, cao ráo hơn. Những gam màu trung tính như đen, xám hay trắng được yêu thích nhất, vì chúng dễ dàng mix & match với nhiều món đồ khác nhau. Tuy nhiên, các mẫu blazer với họa tiết kẻ hay những gam màu nổi như đỏ nâu, xanh dương cũng rất được ưa chuộng, mang đến sự mới mẻ và trẻ trung.

Áo khoác da

Nếu bạn muốn thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính và đầy quyền lực, áo khoác da chính là lựa chọn hoàn hảo. Chất liệu da bóng bẩy không chỉ giúp các mỹ nhân Việt tạo điểm nhấn mà còn làm tăng vẻ sang trọng, đẳng cấp cho bộ trang phục. Dù là áo khoác da dáng ngắn hay dáng dài, kiểu áo này luôn là món đồ yêu thích của những người đẹp yêu thích phong cách mạnh mẽ, không ngại thử thách những xu hướng mới.

Các mỹ nhân Việt thường diện áo khoác da với các bộ trang phục tối giản, như áo thun trơn và quần jeans, để tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa sự phá cách và thanh lịch. Sự mạnh mẽ của chất liệu da càng tôn lên vẻ ngoài cá tính của người mặc, trong khi những chi tiết nhỏ như dây kéo hay nút bấm lại làm tăng sự thú vị cho trang phục.

Áo khoác dáng dài

Với các mỹ nhân Việt, áo khoác dáng dài không chỉ là sự lựa chọn hợp thời mà còn thể hiện sự sang trọng, thanh thoát. Những chiếc áo khoác dài thường được thiết kế với chất liệu vải dày dặn, giúp giữ ấm cơ thể mà không làm mất đi vẻ tinh tế của người mặc. Áo khoác dáng dài có thể phối hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ váy liền đến những bộ trang phục công sở.

Đặc biệt, áo khoác dáng dài với đường cắt xẻ hay phần cổ áo được làm nổi bật, sẽ mang đến vẻ ngoài đầy thu hút. Những mẫu áo khoác dáng dài màu đen, be hay camel luôn được yêu thích vì dễ dàng phối hợp với nhiều màu sắc và kiểu dáng trang phục khác. Thêm một vài phụ kiện như túi xách hay khăn choàng, chiếc áo khoác dáng dài sẽ khiến người đẹp Việt toát lên vẻ sang trọng và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Áo trench coat

Áo trench coat là một trong những biểu tượng của sự thanh lịch và phong cách thời thượng, luôn được các người đẹp Việt yêu thích trong những ngày se lạnh. Được thiết kế với phần cổ áo rộng và chất liệu vải nhẹ, trench coat không chỉ giữ ấm mà còn giúp người mặc toát lên vẻ quyến rũ, duyên dáng. Mẫu áo này dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau từ quần jeans đến những chiếc váy ôm sát cơ thể, mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút.

Áo khoác denim

Áo khoác denim đã trở thành một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều người đẹp Việt, nhờ vào sự năng động và trẻ trung mà nó mang lại. Được làm từ chất liệu vải bò bền bỉ, áo khoác denim không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo ra phong cách cá tính, dễ phối hợp với nhiều trang phục khác nhau. Các người đẹp Việt thường diện áo khoác denim khi dạo phố, đi du lịch hay tham gia những buổi gặp gỡ bạn bè.

Mẫu áo khoác này có thể được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau, như áo trơn hay áo họa tiết, giúp các người đẹp tạo dựng phong cách trẻ trung nhưng không kém phần sành điệu. Những chiếc áo khoác denim thường có màu xanh cổ điển, nhưng cũng có nhiều mẫu được nhuộm màu sáng hoặc phối hợp với các chi tiết đính đá, thêu hoa, mang đến sự mới mẻ và thú vị cho người mặc.

Ảnh: Sưu tầm