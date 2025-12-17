Bộ 3 đỉnh lưu nhan sắc V - Suzy - Park Bo Gum lại phá đảo event Celine!

Celine chính thức nhập cuộc đường đua sự kiện cuối năm khi tổ chức một private event tại cửa hàng ở Cheongdam (Seoul), nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu và đông đảo người hâm mộ. Sự kiện trở thành tâm điểm bàn luận khi quy tụ dàn đại sứ hàng đầu của nhà mốt như V (BTS), Suzy, Park Bo Gum cùng nhóm nhạc TWS. Dù mang tính chất riêng tư nhưng những khoảnh khắc "nhá hàng" của dàn nghệ sĩ vẫn đủ khiến MXH dậy sóng. Visual nổi bật, cùng sức hút cá nhân của dàn đại sứ đã khiến event của Celine chiếm spotlight hơn bao giờ hết.

Dàn đại sứ đổ bộ event của Celine.

V khiến người hâm mộ ngây ngất ngay khi vừa xuất hiện với diện mạo điển trai tựa hoàng tử cùng full outfit của Celine. Nam idol kết hợp tinh tế giữa áo sơ mi xanh pastel, áo sweater tím than cùng cardigan đen, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại. Cách phối layer gọn gàng giúp outfit toát lên vẻ trí thức, sang trọng mà không hề cứng nhắc. Điểm nhấn chính là sợi dây chuyền Les Perles của Celine, góp phần thêm thêm nét thanh lịch và tinh tế.

(Nguồn: Nuna V)

(Nguồn: X)

(Nguồn: X)

Tất nhiên, không thể không dành lời khen cho visual tuyệt đối điện ảnh của V, từ làn da sáng đến đường nét gương mặt nét căng, ánh mắt ngọt lịm đều ghi điểm trong mọi khung hình. Kiểu tóc rủ nhẹ, xoà trước trán tự nhiên tôn lên trọn vẹn vẻ điển trai, nam tính của V, khiến mỗi khoảnh khắc anh xuất hiện đều như bước ra từ một thước phim.

Cận cảnh visual không điểm chê của V tại event của Celine. (Nguồn: X)

Suzy gây thương nhớ với khí chất “tình đầu quốc dân” quen thuộc cùng phong cách tối giản, thanh lịch. Nữ diễn viên diện full set đen mix cùng áo khoác da đen dáng ngắn, tạo nên tổng thể gọn gàng, hiện đại và cá tính hơn. Chiếc túi New Luggage da bóng nhỏ nhắn càng làm outfit nàng đại sứ thêm phần nhẹ nhàng. Đặc biệt, qua ống kính cam thường, Suzy cũng chiếm trọn cảm tình nhờ làn da mịn màng, đường nét mềm mại cùng ánh nhìn dịu dàng. Kiểu tóc dài buộc xước, uốn xoăn nhẹ cùng layout makeup tông hồng ngọt ngào giúp cô giữ trọn nét xinh đẹp vạn người mê.

Suzy xứng danh "tình đầu quốc dân" tại sự kiện. (Nguồn: Instagram)

Park Bo Gum mang đến hình ảnh lãng tử với set đồ mang hơi hướng menswear cổ điển. Nam diễn viên diện blazer màu be, phối cùng sơ mi trắng và quần jeans xanh nhạt, tạo nên sự cân bằng giữa vẻ lịch lãm và nét trẻ trung đời thường. Điểm nhấn màu sắc nằm ở chiếc khăn lụa đỏ buộc cổ mang hơi thở châu Âu. Visual của nam thần Kbiz vẫn ghi điểm tuyệt đối với gương mặt điển trai, đường nét hiền hòa cùng thần thái nhẹ nhàng, ấm áp. Dù chỉ là khoảnh khắc chụp vội, nam đại sứ vẫn toát lên khí chất nam chính điện ảnh rất riêng.

(Nguồn: X)

(Nguồn: X)

Các thành viên TWS khoe visual điển trai, tươi tắn trong những bộ trang phục tối màu, casual và trẻ trung.

(Nguồn: X)

(Nguồn: X)

(Nguồn: X)