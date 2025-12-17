Hồ Ngọc Hà mặc váy 300 triệu giống Lisa

Trong một đêm nhạc được tổ chức ngày 12/12 vừa qua, Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một thiết kế đen - trắng đầy ấn tượng. Phom dáng ôm sát tôn lên vóc dáng cân đối, đường cắt xẻ táo bạo kết hợp hiệu ứng trompe l'oeil (ảo giác thị giác) đặc trưng - tất cả tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa tinh tế. Điều khiến giới mộ điệu chú ý: Đây chính là thiết kế từng được Lisa (BLACKPINK) lựa chọn cho buổi tiệc sau lễ ra mắt The White Lotus mùa 3 tại Los Angeles hồi tháng 2 vừa qua.

Màn đụng hàng đang được chú ý của Hồ Ngọc Hà và Lisa (Ảnh: hongocha, Schiaparelli).



Thiết kế đến từ bộ sưu tập ready-to-wear Thu Đông 2024/2025 của Schiaparelli, do giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry thực hiện, với mức giá ước tính khoảng 12.900 USD (gần 340 triệu đồng).

Lisa diện chiếc váy dài tay màu ecru crepe jersey, với phần bodysuit trompe l'oeil kết hợp chân váy draped trắng dài. Để hoàn thiện look, cô chọn phụ kiện đặc trưng của Schiaparelli: hoa tai và vòng tay bằng đồng mạ vàng, đính pha lê với biểu tượng ổ khóa (keyhole) - một trong những signature nhận diện của thương hiệu Pháp này.

Thiết kế nằm trong BST Schiaparelli F/W24 do người mẫu Yasmin Wijnaldum trình diễn (Ảnh: 10 Magazine).



Trong bối cảnh tiệc tùng sau buổi công chiếu, Lisa toát lên vẻ phóng khoáng, cá tính và đầy năng lượng. Những đường xẻ cao, phần bodysuit ôm sát tạo cảm giác táo bạo, phù hợp với không khí rộn ràng của một đêm Los Angeles.

Ngược lại, Hồ Ngọc Hà lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Trong bối cảnh sân khấu được dàn dựng nhiều cảm xúc tại, nữ ca sĩ chọn kiểu tóc ướt sang trọng, tối giản trang sức để tất cả spotlight đổ dồn vào thiết kế. Ánh sáng sân khấu càng làm nổi bật hiệu ứng trompe l'oeil, biến bộ váy thành điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. Nếu Lisa được khen ngợi với vẻ ngoài cá tính và cuốn hút theo phong cách Hollywood, thì Hồ Ngọc Hà lại ghi điểm bởi sự tinh tế, thanh lịch.

(Ảnh: hongocha, lalalalisa_m).



Việc cả hai ngôi sao đều lựa chọn Schiaparelli không phải ngẫu nhiên. Đây là thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp được nhiều ngôi sao quốc tế yêu thích nhờ tinh thần táo bạo và nghệ thuật.

Tạp chí Vogue từng nhận định Schiaparelli là cái nôi của thiên tài nổi loạn, nơi chủ nghĩa siêu thực được thể hiện một cách tự do và không giới hạn. Thương hiệu được sáng lập tại Paris vào năm 1927 bởi Elsa Schiaparelli - người phụ nữ đã cách mạng hóa thời trang với những ý tưởng đi trước thời đại.

Sau thời gian dài trầm lắng, Schiaparelli trở lại mạnh mẽ từ năm 2019 dưới sự dẫn dắt của Daniel Roseberry, tiếp tục phát huy tinh thần siêu thực trong hình hài đương đại. Các thiết kế Haute Couture của thương hiệu ngày càng khẳng định vị thế khi liên tục được các ngôi sao hạng A như Lady Gaga, Adele, Bella Hadid, Beyoncé, Demi Moore... lựa chọn tại những sự kiện lớn.