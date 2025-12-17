MXH điên đảo với pha nháy mắt chuẩn nam thần của kình ngư Việt Nam

Khoảnh khắc chạm tay vào vạch đích, VĐV bơi lội trẻ Nguyễn Quang Thuấn không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng danh giá mà còn hạ gục người hâm mộ bằng nụ cười rạng rỡ và cú nháy mắt gây sốt mạng xã hội với loạt clip triệu view những ngày qua. Theo đó, tại Sea Games 33, em trai kình ngư Ánh Viên đã xuất sắc chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp nam tại SEA Games 33, góp phần mang về tấm HCV thứ 23 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nam thần làng bơi lội hiện tại gọi tên Quang Thuấn - em trai kình ngư Ánh Viên (Ảnh: NAM TRẦN).

Sau khoảnh khắc huy hoàng, spotlight đổ dồn vào visual của chàng trai trẻ. Gương mặt sáng, nụ cười tươi rói cộng với cái nháy mắt đốn tim fan nữ đã giúp Quang Thuấn được ví như nam thần thế hệ mới của làng kình ngư Việt.

Khoảnh khắc đang trở thành từ khoá tìm kiếm được chú ý của VĐV 19 tuổi (Nguồn @tranglee_trng1103_)

Trên bục vinh danh, sức hút ấy lại một lần nữa được khẳng định. Trong bộ đồ thể thao đỏ nổi bật, Quang Thuấn gây ấn tượng với thân hình săn chắc, bờ vai rộng, cánh tay vạm vỡ, thành quả của nhiều năm tập luyện cường độ cao. Gương mặt thư sinh, luôn nở nụ cười khiến nhiều fan nữ thừa nhận xem trao huy chương mà tim đập nhanh hơn xem drama.

Gương mặt thư sinh được nhận xét giống các nam chính phim thanh xuân (Nguồn @tranglee_trng1103_).

Các nội dung về Nguyễn Quang Thuấn nhận được lượng tương tác khủng.

Sau khi cái nháy mắt gây sốt, hình ảnh đời thường trong quá khứ của Quang Thuấn cũng được cộng đồng mạng tìm lại. Đáng chú ý nhất là đoạn video do chính chị gái ruột Ánh Viên đăng tải. Video nhanh chóng đạt hơn 3,2 triệu lượt xem, trở thành một tư liệu vừa dễ thương vừa truyền cảm hứng. Trong đó, Ánh Viên đăng lại đoạn phỏng vấn cũ trên đài truyền hình Đồng Tháp, khi Quang Thuấn còn rất nhỏ. Được hỏi về thần tượng, cậu bé khi ấy trả lời không chút do dự: "Đó là chị hai con. Con muốn được giống như chị hai, có nhiều huy chương".

Thước phim cũ như ghi lại hành trình đi lên từ nhan sắc đến sự nghiệp của chú bé vàng làng bơi Quang Thuấn. (Nguồn @kiimoucom_zz).

Ở thời điểm hiện tại, khi đã bước sang tuổi 19, ước mơ thuở nhỏ ấy chính thức thành hiện thực với tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Trên mạng xã hội cá nhân, Quang Thuấn cũng khiến fan thích thú bởi sự giản dị, nam tính. Anh chỉ theo dõi duy nhất chị gái Ánh Viên, không giấu sự ngưỡng mộ dành cho người truyền cảm hứng lớn nhất đời mình. Khi được khen ngoại hình ngày càng đỉnh, nam kình ngư trả lời duyên dáng là do ăn cơm chị gái nấu.

Quang Thuấn rất giống chị gái từ đường nét đến tài năng (Ảnh: Phụ Nữ Số).

Sở hữu vóc dáng chuẩn vận động viên, gương mặt sáng, nhiều người nhận ra sự tương đồng thú vị giữa hai chị em: từ đường nét gương mặt đến ánh mắt, khuôn miệng giống nhau như đúc, như một minh chứng rằng tài năng và sức hút đôi khi cũng đến từ "gen gia đình" quá trội.

Vóc dáng săn chắc của chàng trai 19 tuổi (Ảnh: Phụ Nữ Số).

Ba năm trước ở tuổi 16, Quang Thuấn được công bố có chiều cao 1m72 và dự đoán còn gia tăng hơn trong những năm tới (Ảnh FBNV).



