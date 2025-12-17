Lily Collins giúp Rosé không còn đơn độc, hóa ra dân châu Âu cũng ngứa mắt với trend đồ ngủ

Cho tới thời điểm này, trend đồ ngủ có lẽ chính là xu hướng gây tranh cãi nhất năm 2025 khi mà cho đến nay, các luồng tranh luận về nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những thiết kế như slip dress lụa, áo lụa đắp ren, chân váy satin mềm mại được lăng xê mạnh mẽ từ sàn diễn, thảm đỏ đến street style, nhưng rõ ràng không phải lúc nào cũng “vừa mắt” đại đa số. Phom dáng đơn giản, chất liệu mỏng và bóng cùng những điểm nhấn lộ da thịt gợi cảm khiến nhiều người cho rằng ranh giới giữa thời trang và đồ ngủ đã trở nên quá mong manh. Trước đó, Rosé từng nhận về không ít gạch đá khi nhất mực theo đuổi xu hướng này. Và mới đây, Lily Collins cũng rơi vào tình huống tương tự.

Đoạn video Lily Collins diện mốt đồ ngủ xuống phố đang thu hút gần 2 triệu lượt xem. (Nguồn: purepeople)



Ngôi sao Emily In Paris thu hút sự chú ý với khi mặc chiếc romper satin đắp ren mỏng tang tông nude. Mỹ nhân sinh năm 1989 kết hợp thêm áo khoác dáng dài, tạo sự tương phản khá thú vị cho 2 món đồ. Lily Collins không quên mix quần tất đen, đồng thời tăng tính ứng dụng và nét thanh lịch cho outfit bằng giày cao gót mũi nhọn và clutch tối giản. Dù vậy, phản ứng của cộng đồng mạng về trang phục của Lily Collins vẫn khá gay gắt.

Outfit xuống phố đang khiến dân tình bàn tán rôm rả của Lily Collins. (Nguồn: Instagram)

Không một lời khen hàng chục nghìn bình luận của cộng đồng mạng dành cho bộ cánh của Lily Collins.

Full outfit của Liliy Collins đến từ Saint Laurent Resort 2026. (Nguồn: Saint Laurent)

Rosé từng trải qua một mùa Paris Fashion Week đầy thị phi khi xuất hiện trong thiết kế đồ ngủ của Saint Laurent – bộ slip dress xanh pastel đính ren nude mong manh, đi kèm dải lụa dài thướt tha. Chính lựa chọn này đã khiến nữ ca sĩ đối mặt với không ít định kiến, từ việc bị cho là “mặc đồ ngủ ra đường” đến những tranh luận xoay quanh tính ứng dụng và thẩm mỹ.

Đại sứ Saint Laurent là ngôi sao nhận không ít bão táp trong công cuộc lăng xê mốt đồ ngủ. (Nguồn: Elle Taiwan, X)

Tuy nhiên, ý kiến trái chiều thì vẫn còn đó nhưng khó lòng bác bỏ việc trend đồ ngủ là xu hướng phủ sóng mạnh mẽ làng thời trang toàn cầu năm nay cùng độ phủ sóng dày đặc. Sức hút của trào lưu này nằm ở khả năng biến tấu linh hoạt những item quen thuộc: từ slip dress lụa, quần short satin, áo hai dây đến chân váy midi mềm mại. Chất liệu bóng nhẹ, rủ mịn mang lại vẻ nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn rất cool, dễ dàng gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nói cách khác, đây chính là hiện thân hoàn hảo của tinh thần “comfort but chic” – thoải mái nhưng không xuề xòa, phóng khoáng mà vẫn sang chảnh, đủ để khẳng định cá tính. Do vậy, dù thị phị bủa vây nhưng đây vẫn là trend được lòng các tín đồ thời trang.