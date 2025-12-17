Mặt thật của Vũ Thuý Quỳnh

Mới đây, một video thả dáng trên sân pickleball của Vũ Thuý Quỳnh đã thu về hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok. Bên cạnh vóc dáng thon thả và phong cách thời trang trên sân, làn da căng mịn, đều màu đến của người đẹp cũng đặc biệt được chú ý. Vũ Thuý Quỳnh tự tin chia sẻ: "Da Quỳnh qua camera thường, sau khi xài retinol 2 tuần. Không có makeup gì nhé cả nhà ơi".

Vũ Thuý Quỳnh khoe mặt mộc trên sân pickleball (Nguồn @vuthuyquynh.official).

Dòng caption này nhanh chóng khiến cư dân mạng tò mò và đòi xin ảnh cận mặt để kiểm chứng. Á hậu sinh năm 1998 đã không ngần ngại đáp lại bằng bức ảnh cận mặt mộc soi rõ đến từng lỗ chân lông: "Lỗ chân lông cải thiện rõ lắm ạ, đây là da dùng 4 lần nè" - Vũ Thuý Quỳnh khen ngợi bí quyết mà cô đang tin dùng.

Nàng Á hậu tận tình chưa sẻ bí kíp skincare.

Ảnh cận mặt mộc của Vũ Thuý Quỳnh do chính chủ chia sẻ (Ảnh @vuthuyquynh.official).

Sản phẩm mà Vũ Thuý Quỳnh không ngại nhắc đến chính là Candid Retinol một trong những dòng retinol made in Vietnam đang được beauty blogger và hội yêu skincare săn lùng nhiệt tình. Candid là thương hiệu skincare Việt Nam được sản xuất bởi Kolmar Korea - tập đoàn sản xuất mỹ phẩm hàng đầu thế giới, nổi tiếng với công nghệ đóng gói retinol trong vi nang giúp hoạt chất được giải phóng từ từ, giảm thiểu kích ứng mà vẫn phát huy tối đa hiệu quả.

Retinol từ Candid có các lựa chọn 0,3 - 0,5 và 1% (Ảnh: @candid.skincare).

Retinol là thành phần "vàng" trong chống lão hóa, thuộc nhóm retinoid dẫn xuất từ Vitamin A, có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả hơn bất kỳ thành phần không cần kê đơn nào. Retinol hoạt động bằng cách tăng tốc quá trình tái tạo tế bào da, kích thích sản xuất collagen, giúp: xóa mờ nếp nhăn, vết chân chim, làm mờ thâm nám, đốm nâu, thu nhỏ lỗ chân lông, làm mịn da, trị mụn hiệu quả nhờ làm thông thoáng nền da.

Làn da đều màu mà Vũ Thuý Quỳnh nhiều lần chia sẻ gần đây (Ảnh FBNV).

Tuy nhiên, retinol có thể gây kích ứng ở một số người, vì vậy cần test trước. Chuyên gia khuyến nghị nên tăng dần việc sử dụng retinol, bắt đầu 1 lần/tuần và tăng dần lên sử dụng hàng ngày. Để đạt kết quả như Á hậu mà không gặp tình trạng bong tróc da khi, bạn cần nhớ những điều sau:

- Nếu là người mới, hãy bắt đầu với nồng độ thấp (0.3%) và chỉ dùng 1-2 lần/tuần vào ban đêm.

- Luôn dùng kem chống nắng: Retinol làm tăng độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời trong vài tháng đầu. Chống nắng SPF 50+ là bắt buộc.

- Kết hợp với kem dưỡng ẩm: Đừng để da khô căng, sau khi thoa retinol, rất cần thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm để "khóa" độ ẩm.