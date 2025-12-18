Một điều mà ít ai làm được, nhưng Phương Mỹ Chi thì có

Phương Mỹ Chi những năm gần đây đang cho thấy một hành trình thăng hạng nhan sắc rất riêng, gắn liền chặt chẽ với tinh thần Á Đông và bản sắc Việt Nam. Không chạy theo những chuẩn mực sắc đẹp Tây hóa hay xu hướng trang điểm sắc sảo, nữ ca sĩ sinh năm 2003 chọn cách tỏa sáng bằng vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, đậm chất truyền thống.

Từ cách lựa chọn trang phục mang phom dáng pha trộn giữa nét truyền thống và cách tân, giúp ngôi sao trẻ luôn ghi điểm với khí chất nhẹ nhàng, gần gũi mà vẫn rất trẻ trung. Chính sự nhất quán trong hình ảnh, biết khai thác vẻ đẹp văn hóa Việt một cách tinh tế đã giúp Phương Mỹ Chi ngày càng gây ấn tượng, trở thành gương mặt trẻ hiếm hoi luôn gắn liền hình ảnh với bản sắc dân tộc.

Loạt tạo hình ấn tượng mang sự pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia 2025. (Nguồn: IGNV)

Phương Mỹ Chi thường xuất hiện trong những bộ trang phục mang đậm tinh thần văn hóa Việt, trong đó áo dài gần như trở thành một phần không thể thiếu. Từ áo dài truyền thống với phom dáng cổ điển đến những thiết kế cách tân mềm mại, hiện đại hơn, nữ ca sĩ luôn biết cách biến trang phục dân tộc thành điểm nhấn nổi bật, vừa giữ được nét nền nã, vừa phù hợp với tinh thần của một nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh đó, "cô bé dân ca" cũng thường xuyên thử nghiệm những bộ trang phục lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian, họa tiết truyền thống, bảng màu quen thuộc của văn hóa Á Đông như đỏ, vàng, xanh ngọc, nâu trầm… được xử lý tinh tế, đẹp mắt. Cách lựa chọn trang phục tinh tế, chỉn chu giúp Phương Mỹ Chi không chỉ tạo dấu ấn riêng giữa dàn nghệ sĩ trẻ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt vươn tầm khuôn khổ quốc gia.

Phương Mỹ Chi luôn ghi điểm với loạt tạo hình đẹp mắt, được đầu tư chỉn chu. (Nguồn: IGNV)

Về phong cách makeup, Phương Mỹ Chi đặc biệt chuộng những gam hồng ngọt ngào, trong trẻo, giúp gương mặt luôn giữ được vẻ trẻ trung và nữ tính. Nữ ca sĩ thường nhẹ bọng mắt để tạo hiệu ứng đôi mắt to tròn, long lanh hơn, đồng thời tăng chiều sâu cho ánh nhìn mà không cần makeup quá sắc sảo. Cách đánh son tràn viền môi cũng là điểm đặc trưng, giúp đôi môi đầy đặn, cân đối và giúp Phương Mỹ Chi thăng hạng visual trông thấy, qua trọng là cũng rất match với phong cách Á Đông mà cô theo đuổi.

Em xinh sinh năm 2003 ưa chuộng những layout makeup tông Hàn ngọt ngào, gam màu hồng chủ đạo cùng style đính đá xung quanh mắt. (Nguồn: IGNV)

Nhan sắc đời thường ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ của Phương Mỹ Chi. (Nguồn: IGNV)