5 mẫu áo khoác sang trọng nhất, bên trong mặc đơn giản mấy cũng thành đẳng cấp

Áo khoác không chỉ là món đồ giữ ấm mà còn là "bảo bối" nâng tầm phong cách cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần chọn đúng kiểu áo khoác, tổng thể trang phục có thể trở nên sang trọng, thời thượng và cuốn hút hơn hẳn.

Dưới đây là 5 mẫu áo khoác luôn được đánh giá cao bởi vẻ ngoài thanh lịch, đẳng cấp và khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Áo blazer

Nhắc đến áo khoác sang chảnh, blazer gần như là cái tên không thể thiếu. Từ môi trường công sở đến các buổi hẹn hò hay sự kiện nhẹ nhàng, blazer luôn mang lại hình ảnh chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc. Điểm mạnh của blazer nằm ở phom dáng đứng, đường cắt may gọn gàng giúp người mặc trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Hiện nay, blazer không còn bị giới hạn trong những gam màu trung tính như đen, xám hay be. Các thiết kế blazer màu pastel, blazer kẻ caro hoặc blazer oversized đang rất được ưa chuộng. Chỉ cần khoác một chiếc blazer ngoài váy liền, áo thun + quần jeans hay set đồ đồng màu, bạn đã có ngay vẻ ngoài sang trọng pha chút hiện đại, đầy cuốn hút.

Áo dạ cổ tròn

Áo dạ cổ tròn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn rất cao cấp. Không có phần ve áo cầu kỳ như blazer, thiết kế cổ tròn tạo nên vẻ mềm mại, nữ tính và đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách thanh lịch, tối giản.

Mẫu áo này thường được may từ chất liệu dạ cao cấp, bề mặt mịn, đứng form, giúp giữ ấm tốt mà không làm mất đi sự gọn gàng. Áo dạ cổ tròn rất dễ phối đồ: kết hợp cùng chân váy chữ A, váy bút chì hoặc quần ống đứng đều mang lại hiệu ứng sang chảnh rõ rệt. Khi đi kèm phụ kiện như túi xách nhỏ, giày cao gót hoặc boots cổ thấp, tổng thể trang phục sẽ càng thêm cuốn hút.

Áo khoác da

Áo khoác da là biểu tượng của sự cá tính, mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng. Dù là da thật hay da tổng hợp cao cấp, kiểu áo này luôn tạo điểm nhấn nổi bật cho người mặc. Áo khoác da không chỉ dành cho phong cách cool ngầu mà còn có thể trở nên rất thời thượng nếu biết cách phối hợp.

Một chiếc áo khoác da dáng ôm, màu đen hoặc nâu, khi kết hợp cùng váy liền thân hay chân váy midi sẽ tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét mềm mại và cá tính. Với quần jeans và boots, áo khoác da lại mang đến vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được chất sang. Đây là kiểu áo khoác phù hợp cho những ai muốn khẳng định phong cách riêng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Áo khoác dạ dáng dài

Áo khoác dạ dáng dài luôn gắn liền với hình ảnh thanh lịch và đẳng cấp. Thiết kế dài qua gối hoặc đến bắp chân không chỉ giúp giữ ấm tối ưu mà còn tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, khiến người mặc trông cao và thon hơn.

Mẫu áo này đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết se lạnh, khi bạn muốn vừa ấm áp vừa thời trang. Áo khoác dạ dáng dài thường có màu sắc trung tính như camel, xám, kem hoặc đen, rất dễ phối đồ. Chỉ cần khoác ngoài một set đồ đơn giản, chiếc áo đã đủ để nâng tầm tổng thể. Đây cũng là lựa chọn yêu thích của nhiều fashionista khi muốn xây dựng hình ảnh sang trọng, trưởng thành nhưng không hề già dặn.

Áo nhấn eo

Áo khoác nhấn eo là "trợ thủ" đắc lực cho những ai muốn tôn dáng và tạo đường cong rõ ràng. Phần chiết eo hoặc thắt đai giúp vóc dáng trở nên cân đối, gọn gàng và nữ tính hơn hẳn. Chính chi tiết này mang lại cảm giác sang chảnh rất riêng, vừa tinh tế vừa quyến rũ.

Kiểu áo này thường xuất hiện trên các thiết kế áo dạ, áo trench coat hoặc áo khoác vải tweed. Khi mặc áo khoác nhấn eo, bạn không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ vì bản thân chiếc áo đã là điểm nhấn chính. Phối cùng váy liền, quần ống suông hay giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp tổng thể trở nên hài hòa, thanh lịch và vô cùng cuốn hút.

