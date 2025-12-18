Tuýp kem của hội “giàu nhưng lười”: Cấp ẩm phục hồi da, nâng tone, một lớp mỏng cũng khiến da mịn mướt

Trong thế giới skincare nhộn nhịp các sản phẩm đa chức năng, có một cái tên đã âm thầm chinh phục những làn da khó tính nhất - Civasan BB Cream. Đây không phải là tuýp BB cream thông thường mà bạn vẫn thấy ở các thương hiệu makeup, mà là một "chiến thần hybrid độc đáo": vừa là kem dưỡng treatment cao cấp, vừa có khả năng nâng tone tự nhiên như kem nền.

Civasan BB Cream được recommend bởi các reviewer có tiếng (Nguồn @xuka.beautyy).



Civasan BB tạo ra lớp nền mịn màng, tự nhiên đến mức nhiều người còn bỏ hẳn kem nền và chỉ dùng BB Cream này. Điều kỳ diệu là dù chỉ che phủ nhẹ, nhưng da bạn trông sẽ đẹp hơn, khỏe hơn so với khi dùng kem nền full coverage.

Civasan là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, được nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn y khoa. Kem dưỡng có màu Civasan hiện có 2 dòng BB Cream nổi bật: Civasan H2O Balsam Blemish Balm và Civasan Meso Blemish Balm, cả hai đều có dung tích 35ml và được ví như bảo bối vì chỉ cần một tuýp là đã xong cả skincare lẫn makeup cơ bản.

Người dùng chia sẻ trải nghiệm sử dụng Civasan BB Cream (Nguồn @minhtuyetskincare).

Civasan H2O Balsam Blemish Balm 35ml được biết đến rộng rãi từ năm 2018 như phần mở rộng của dòng H2O Balsam nổi tiếng của Civasan. Giá bán khoảng 1,6 triệu đồng tại thị trường chính hãng Việt Nam - một mức giá khá cao so với đại chúng, nhưng về mặt chất lượng đây là sản phẩm nhận được đánh giá cao từ cả beauty editor lẫn người dùng thực tế.

Dòng H2O Balsam được thiết kế đặc biệt cho làn da khô, mất nước và cần phục hồi độ ẩm. Thành phần chính bao gồm:

- Hyaluronic Acid phân tử nhỏ: Thấm sâu vào da, giữ nước và tạo độ căng mọng từ bên trong.

- Ceramide: Củng cố hàng rào bảo vệ da, ngăn mất nước qua bề mặt.

- Niacinamide (Vitamin B3): Làm sáng da, đều màu và giảm thâm nám.

- Adenosine: Chống lão hóa, giảm nếp nhăn.

Điều đặc biệt là dù có chứa pigment (màu nâng tone), nhưng H2O Balsam BB vẫn giữ được texture nhẹ như kem dưỡng, không gây bết dính hay nặng mặt. Chất kem tan chảy trên da, tạo lớp finish mịn màng, tự nhiên như da em bé.

Chất kem lỏng và màu sắc như kem nền của dòng kem dưỡng có màu Civasan BB Cream.

Đối với dòng Civasan Meso Blemish Balm được phát triển dựa trên công nghệ mesotherapy (tiêm mesotherapy - phương pháp trị liệu da phổ biến tại các phòng khám da liễu), nhưng ở dạng bôi ngoài da. Meso BB có texture dày hơn H2O một chút, nhưng vẫn rất mịn và dễ tán. Finish hơi matte hơn, phù hợp cho da dầu, da hỗn hợp và những ai thích lớp nền lì tự nhiên.

"Khai sinh" là kem dưỡng nhưng Civasan BB Cream lại được yêu thích nhờ finish nâng tone căng bóng (Nguồn @xuka.beautyy, @_hello.teddy_).



Nếu da bạn khô và bạn thích lớp finish căng bóng, hãy chọn H2O. Nếu là da dầu và đang có vấn đề về mụn/thâm hoặc vừa điều trị da, bạn nên chọn Meso.

Khả năng nâng tone, che phủ tạo lớp nền mướt mịn đáng ngạc nhiên của kem dưỡng phục hồi Civasan (Nguồn @joiechiasene, @minhtuyetskincare).



Với mức giá 1,2 - 1,8 triệu cho 35ml, Civasan BB không phải là sản phẩm có mức giá "dễ thở". Nhưng nếu bạn:

- Đang tìm sản phẩm “all-in-one” tiết kiệm thời gian

- Muốn da vừa được chăm sóc vừa đẹp tự nhiên

- Có da nhạy cảm, da vừa điều trị hoặc da có vấn đề

- Tin vào triết lý “less is more” trong skincare lẫn makeup

… thì Civasan BB chính là tuýp kem đáng để đầu tư.