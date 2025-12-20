Miss Universe đẹp chấn động hậu giảm cân, đến cú vấp cũng sexy lịm người

Vừa qua, đêm bán kết Miss Cosmo chính thức diễn ra tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng fan sắc đẹp. Một trong những gương mặt gây chú ý hàng đầu chính là Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021 , người tiếp tục đồng hành cùng Miss Cosmo 2025 trong vai trò giám khảo sau mùa giải 2024. Trước đó, Harnaaz Sandhu từng nhiều lần đến Việt Nam, trong đó có lần đảm nhiệm vai trò giám khảo đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 . Sự trở lại lần này tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của nàng hậu Ấn Độ trên các sân khấu nhan sắc khu vực.

Đáng chú ý, trong lúc di chuyển trên sân khấu bán kết Miss Cosmo 2025, Harnaaz Sandhu bất ngờ suýt trượt ngã . Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm trình diễn dày dặn và bản lĩnh của một hoa hậu từng chinh chiến đấu trường quốc tế, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, giữ trọn thần thái rạng rỡ. Khoảnh khắc sự cố thoáng qua gần như bị "xóa nhòa" khi visual của Harnaaz Sandhu quá đỗi nổi bật.

Harnaaz Sandhu suýt trượt ngã trên sân khấu Miss Cosmo 2025 nhưng visual của cô đã lấn át tất cả. (Nguồn: disoisaodi)

Trong đêm bán kết, Harnaaz Sandhu diện váy dạ hội vàng ánh kim đính kết cầu kỳ của NTK Lê Thanh Hòa. Bộ váy mang sắc vàng quyền lực, gợi vẻ lộng lẫy, sang trọng, phù hợp hình ảnh của một Miss Universe từng đăng quang đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Thiết kế sử dụng phom dáng đuôi cá ôm sát, kết hợp đường xẻ tà cao, tôn chiều cao 1,75 m cùng đường cong quyến rũ của Harnaaz Sandhu. Hàng trăm chi tiết lông vũ được đính kết thủ công trên nền chất liệu ánh kim tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, giúp mỗi bước đi của nàng hậu trở nên nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Nhiều khán giả không ngần ngại dành lời khen Harnaaz Sandhu đẹp như "nữ thần ánh kim".

Khoảnh khắc Harnaaz Sandhu mém té.

Đặc biệt, người đẹp còn khiến khán giả khó rời mắt bởi vóc dáng cân đối, săn chắc và đầy quyến rũ. Tỷ lệ cơ thể hài hòa cùng vòng 1 gợi cảm, vòng eo thon gọn, hông nở vừa phải giúp nàng hậu dễ dàng chinh phục những thiết kế ôm sát. Đặc biệt, body khỏe khoắn nhưng vẫn mềm mại của Harnaaz Sandhu mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng, toát lên khí chất tự tin, bản lĩnh.

Sự xuất hiện của Harnaaz Sandhu trong thiết kế của Lê Thanh Hòa được đánh giá là một trong những khoảnh khắc thời trang đáng chú ý nhất tại bán kết Miss Cosmo năm nay.

Layout makeup do bộ đôi Quân Pu thực hiện giúp làm nổi bật visual sắc sảo của Harnaaz Sandhu. Người đẹp chọn tông nâu đồng ánh kim mang tinh thần "glow goddess", làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn đặc trưng. Đôi mắt trở thành điểm nhấn với gam nâu trầm pha ánh kim, nhấn đậm phần hốc và đuôi mắt, kết hợp eyeliner sắc nét cùng hàng mi cong dày, tạo ánh nhìn sâu và đầy quyền lực. Trong khi đó, sắc môi nude nâu bóng nhẹ giúp tổng thể makeup thêm hài hòa, sang trọng, vừa tôn trang phục vừa giữ trọn nét gợi cảm vốn có của Harnaaz Sandhu.

Layout makeup hoàn hảo của nàng hậu được thực hiện bởi bộ đôi makeup artist đình đám Việt Nam.

Netizen không ngớt lời khen ngợi visual xứng đáng đẳng cấp nữ thần của nàng hậu dù có gặp phải chút sự cố nhỏ.

Với những ai theo dõi hành trình của Harnaaz Sandhu kể từ khi đăng quang Miss Universe 2021, diện mạo hiện tại của cô chắc chắn gây bất ngờ. Từng nhận nhiều lời khen về nhan sắc, vóc dáng và khả năng ứng xử, Harnaaz Sandhu sau đó đối mặt biến động ngoại hình do mắc bệnh Celiac và phải sử dụng thuốc điều trị, khiến cân nặng tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên cô đã quyết tâm giảm cân và lấy lại được sắc vóc thon gọn. Đến nay nhan sắc của mỹ nhân 25 tuổi này được đánh giá là mặn mà hơn cả lúc cô mới đăng quang.

Harnaaz Sandhu đăng quang Miss Universe 2021. Ảnh: Getty Images

Sau đăng quang, nàng hậu đã tăng cân nhanh chóng do tác dụng phụ của việc dùng thuốc chữa bệnh. Ảnh: Getty Images, harnaazsandhu_03, oatspancharut