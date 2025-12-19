Khó vượt được các Hoa hậu đu trend “trạm tỷ”: Đơn giản nhưng win chặt!

Thời gian gần đây, trend book trạm tỷ với concept chụp hình như idol đang phủ sóng mạnh mẽ trên MXH, kéo theo hàng loạt clip, bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, góc máy mượt mà chẳng kém sản phẩm chuyên nghiệp. Không chỉ giới trẻ hào hứng nhập cuộc, dàn mỹ nhân Vbiz cũng nhanh chóng bắt sóng trào lưu này.

Mới đây, hai nàng hậu đình đám là Tiểu Vy và Quế Anh đã khiến cộng đồng mạng phải "wow" khi cùng nhau đu trend theo cách rất riêng. Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo hình lộng lẫy, cả hai vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ, body chuẩn cùng khí chất cuốn hút khó rời mắt. Những khoảnh khắc đời thường được ghi lại qua ống kính "trạm tỷ" càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung và phong thái tự tin của hai nàng hậu.

Tiểu Vy dù bắt trend muộn nhưng đã hút hơn 2 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. (Nguồn: hoahautrantieuvy.20)

Không hổ danh "mỹ nhân ngàn năm có một", Tiểu Vy gây ấn tượng ngay từ những giây đầu với phong cách casual mang hơi thở street style hiện đại. Nàng hậu diện áo tank top ôm sát, khoe trọn vòng eo thon gọn và phần vai tay săn chắc, kết hợp cùng quần jeans dáng suông vừa, có độ loe nhẹ ở gấu. Kiểu quần này đặc biệt tôn dáng, kéo dài đôi chân và làm nổi bật tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh của mỹ nhân sinh năm 2000. Vóc dáng chuẩn từng centimet cùng thần thái tự tin giúp người đẹp ghi điểm trọng mọi khoảnh khức. Chiếc áo khoác khoác hờ trên tay cùng tai nghe càng tăng cảm giác phóng khoáng, trẻ trung, đúng vibe idol Kpop.

Vóc dáng cùng body "10 điểm không có nhưng" khiến dân tình cho rằng Tiểu Vy chính là top 1 trend này. (Nguồn: hoahautrantieuvy.20)

Quế Anh cũng thả dáng không hề kém cạnh với trend "trạm tỷ". (Nguồn: ariqueanhofficial)

Cũng lựa chọn outfit casual, tối giản, Quế Anh ghi điểm với khí chất sang chảnh đầy tự nhiên. Nàng hậu diện T-shirt trắng Dior, kết hợp cùng quần đen ống đứng có độ ôm nhẹ, giúp tổng thể trông gọn gàng và hiện đại. Công thức trắng – đen tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành "bệ phóng" để Quế Anh tôn được triệt để vóc dáng. Lợi thế đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể cân đối khiến từng bước di chuyển của nàng hậu đều mang cảm giác thanh thoát, tự tin. Phụ kiện đi kèm cũng được tiết chế khéo léo: túi Lady Dior, kính râm, đồng hồ để outfit thêm phần hiện đại. Đặc biệt, mái tóc buông nhẹ bồng bềnh cùng lối trang điểm tông hồng ngọt ngào càng giúp visual mỹ nhân sinh năm 2001 bùng nổ.

Quế Anh nhận được nhiều lời khen có cánh với outfit đơn giản nhưng vẫn sang. (Nguồn: ariqueanhofficial)