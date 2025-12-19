Con gái minh tinh mặc lại váy gần 30 năm tuổi của mẹ, 20 triệu lượt xem không một lời chê

Sự xuất hiện của Apple Martin tại buổi công chiếu phim Marty Supreme vừa qua nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế, không chỉ bởi cô là con gái ca sĩ Chris Martin và minh tinh Gwyneth Paltrow, mà còn vì lựa chọn thời trang mang đậm dấu ấn lịch sử. Ở tuổi 21, Apple Martin đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi diện lại chiếc váy đen kinh điển của Calvin Klein - thiết kế từng gắn liền với tên tuổi của mẹ cô, Gwyneth Paltrow, tại buổi ra mắt phim Emma năm 1996.

Apple Martin diện lại chiếc váy Calvin Klein thập niên 90 của mẹ Gwyneth Paltrow. (Nguồn: bustle)

Nhan sắc của con gái minh tinh Gwyneth Paltrow ở tuổi 21. Ảnh: Lis Lopes, Vouge

Chiếc váy đen mang phom dáng tối giản, ôm sát cơ thể với những đường cắt tinh tế từng được xem là tuyên ngôn thẩm mỹ của thập niên 1990, nay tiếp tục được tái hiện gần như nguyên vẹn. Gần ba thập kỷ sau, khi Apple khoác lên mình thiết kế này, tinh thần ấy dường như được hồi sinh một cách trọn vẹn.

Apple Martin giữ nguyên tinh thần tối giản của mẹ khi diện mẫu thiết kế này. Ảnh: Whowhatwear

Điều đáng nói là, dù đã trải qua gần ba thập kỷ, chiếc váy của thương hiệu Calvin Klein mang tinh thần tối giản ấy vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch và không hề lỗi thời khi xuất hiện vào năm 2025. Trở lại thập niên 1990, Gwyneth Paltrow từng khoác lên mình thiết kế này theo cách hết sức tiết chế: không trang sức cầu kỳ, chỉ điểm xuyết bằng chiếc ví cầm tay satin nhỏ và đôi sandal quai mảnh, để phom dáng và đường cắt tự thân lên tiếng. Kế thừa trọn vẹn tinh thần ấy, Apple Martin lựa chọn cách phối tương tự giản dị, gọn gàng và đầy chủ ý, qua đó tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của chiếc váy, để sự tinh tế tự nhiên trở thành điểm nhấn nổi bật nhất.

Ở tuổi 53, Gwyneth Paltrow vẫn giữ được vẻ trẻ trung, phong thái thanh lịch và thần thái cuốn hút trên thảm đỏ. Ảnh: bustle

Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi nhan sắc rạng rỡ và nét tương đồng cuốn hút của hai mẹ con.

Apple Martin và người mẹ minh tinh Gwyneth Paltrow. Ảnh: Vouge, gwynethpaltrow

Câu chuyện "con gái mặc lại váy của mẹ" vốn không mới trong giới thời trang, nhưng trường hợp của Apple Martin lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự kế thừa về phong cách, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những thiết kế mang tính biểu tượng.

Chia sẻ với Vogue, Gwyneth Paltrow tiết lộ rằng con gái thường xuyên "ghé thăm" tủ đồ của mẹ để mượn lại những bộ trang phục thảm đỏ kinh điển, đôi khi còn không cần báo trước.