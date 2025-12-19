Chiếc bụng ỏng lạ chưa từng thấy của nữ idol nhóm nhạc hot toàn cầu

Dù được xây dựng và vận hành theo mô hình Kpop, nhóm nhạc toàn cầu KATSEYE lại nhanh chóng tạo dấu ấn riêng nhờ hình ảnh cực kỳ “chiến” và sexy. Thay vì theo đuổi vẻ ngoài mong manh hay dễ thương, girlgroup nhà HYBE lựa chọn phong cách táo bạo, khỏe khoắn mang hơi hướng Âu Mỹ, tôn vinh cá tính và cơ thể theo cách tự do và phóng khoáng.

Mới đây, Lara Raj – thành viên người Mỹ gốc Ấn đã trở thành tâm điểm chú ý khi để lộ vòng bụng lạ hơn thường thấy trong một khoảnh khắc trình diễn. Không phải vòng eo phẳng lì hay cơ bụng săn chắc chuẩn idol Kpop, hình ảnh của Lara mang đến cảm giác rất đời, rất thật, phá vỡ chuẩn mực hình thể vốn thống trị ngành công nghiệp này suốt nhiều năm.

Video fancam focus vào 2 thành viên Daniel và Lara tại soundcheck của nhóm ở Mexico đang hút gần 1 triệu lượt xem. (Nguồn: jhyoursunshine)

Lara diện 1 thiết kế bodysuit ôm sát, kết hợp với áo sơ mi crop top buộc eo, phom dáng phô bày rõ vòng 2. Dù phần eo không phẳng lì, cộng với việc có bụng dưới nhưng nữ idol lại mang đến cảm giác khoẻ khoắn và tự tin với thân hình của mình. Vóc dáng tự nhiên cùng sự tự tin không hề che giấu của ngôi sao sinh năm 2005 cũng tạo được nhiều thiện cảm, gợi liên tưởng đến hình ảnh những nữ nghệ sĩ phương Tây tự tin làm chủ cơ thể mình trên sân khấu. Thành viên KATSEYE vô cùng thoải mái, từng bước nhảy, chuyển động đều toát lên sự phóng khoáng, cuốn hút.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến hoài nghi về vòng 2 khác lạ này của Lara bởi nữ idol từng nhiều lần khoe cơ bụng săn chắc, thon thả. Nhiều người thì lại cho rằng đây là do cô nàng vừa ăn no nên bụng mới kém săn hơn thường ngày.

Lara không ngần ngại diện đồ ôm sát, khoe trọn vóc dáng tự nhiên.

Netizen bênh vực và thích thú trước sự tự tin, yêu cơ thể của Lara.

Trước đó, Lara thường xuyên ghi dấu ấn với hình ảnh vòng eo săn chắc trong những thiết kế ôm sát, cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vóc dáng gợi cảm mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ cơ bụng của nữ idol không theo kiểu phẳng lì, không chút mỡ thừa như chuẩn mực thường thấy ở nhiều idol Kpop. Thay vào đó, phần eo có độ mềm mại tự nhiên, quyến rũ theo vibe Âu Mỹ. Sự gợi cảm nhưng không gồng ép, khỏe khoắn và đầy tự tin khiến hình ảnh của Lara trở nên cuốn hút theo một cách rất riêng.