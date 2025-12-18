Cực hình đi thảm đỏ của mỹ nhân Cbiz

Cuối năm, thời thiết Trung Quốc thường giảm xuống âm độ C nhưng cũng là thời điểm nhiều sự kiện lớn được diễn ra. Do đó, không ít sao nữ buộc phải chịu đựng cái rét cắt da, sải bước trên thảm đỏ với váy áo mỏng manh để mang đến hình ảnh long lanh đến với công chúng.

Mới đây, Bành Tiểu Nhiễm lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi hé lộ sự thật phía sau tạo hình lộng lẫy trên thảm đỏ. Cụ thể, để giữ ấm cơ thể trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nữ diễn viên đã phải sử dụng tới 20 miếng dán giữ nhiệt phủ kín 2 đôi chân, khéo léo giấu dưới lớp trang phục. Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi nể phục bởi đằng sau vẻ ngoài kiêu sa, rạng rỡ trên thảm đỏ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần chuyên nghiệp của một mỹ nhân Cbiz.

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển. (Nguồn: Weibo)

Theo tiết lộ của nữ diễn viên, cô đã phải dán tổng cộng 20 miếng giữ nhiệt để chống chịu khỏi cái rét khi diện trang phục thảm đỏ. (Nguồn: Weibo)

Bành Tiểu Nhiễm lộng lẫy trên thảm đỏ trong tạo hình mang đậm vibe cổ điển. Chiếc váy quây đen ôm sát phần thân trên giúp tôn trọn bờ vai mảnh và vóc dáng thanh thoát, trong khi phần chân váy xanh cobalt được xử lý phồng lớn, đính đá lấp lánh như những viên ngọc quý, tạo hiệu ứng thị giác sang trọng và quyền quý. Nữ diễn viên sử dụng bộ trang sức đi kèm như vương miện, vòng cổ bản lớn và găng tay nhung đen để hoàn thiện tạo hình “nữ hoàng”.

Tuy nhiên, kiểu tóc lại là điểm trừ đáng tiếc. Kiểu tóc ngắn tạo phom quá cứng, bóng với phần mái lởm chởm khiến tổng thể trông hơi giả, đồng thời vô tình làm Bành Tiểu Nhiễm đứng tuổi hơn hẳn. Nếu lựa chọn một kiểu tóc bay bổng và tự nhiên hơn, tạo hình này hẳn sẽ trọn vẹn và thuyết phục hơn nhiều.

Bành Tiểu Nhiễm thu hút mọi ống kính với tạo hình nữ hoàng lấp lánh. (Nguồn: Weibo)

Đây cũng không phải lần đầu hình ảnh các ngôi sao Hoa ngữ sải bước trên thảm đỏ trong điều kiện thời tiết lạnh giá trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi. Đằng sau những khoảnh khắc lộng lẫy trước ống kính, không ít người phải đánh đổi bằng sự chịu đựng âm thầm. Và miếng giữ nhiệt chính là "phao cứu sinh" không thể thiếu để họ giữ ấm phần nào cơ thể. Thậm chí, nhiều mỹ nhân hàng đầu Cbiz như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi cũng từng thừa nhận việc đi sự kiện cuối năm là một cực hình.