5 cách mặc quần jeans dành cho phụ nữ trên 40 tuổi: Đẹp và sang tới độ hoàn hảo

Quần jeans từ lâu đã vượt qua giới hạn của một món đồ casual dành riêng cho giới trẻ. Với phụ nữ trên 40 tuổi, jeans không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn là công cụ hữu hiệu để xây dựng phong cách thanh lịch, hiện đại nếu biết cách kết hợp. Dưới đây là 5 gợi ý phối đồ với quần jeans vừa dễ áp dụng, vừa phù hợp với nhịp sống và vóc dáng của phụ nữ trưởng thành.

Quần jeans và áo thun dài tay

Áo thun dài tay là món đồ cơ bản nhưng lại rất "được việc" khi kết hợp cùng quần jeans. Với phụ nữ trên 40 tuổi, nên ưu tiên áo thun có phom dáng vừa vặn, không quá bó cũng không quá rộng để tạo cảm giác gọn gàng. Chất liệu cotton dày dặn hoặc cotton pha giúp áo đứng dáng và trông sang hơn.

Bạn có thể chọn jeans ống đứng hoặc ống hơi loe để cân đối tỷ lệ cơ thể. Gam màu trung tính như trắng ngà, xám, be, xanh navy cho áo thun sẽ giúp tổng thể trông nhã nhặn, dễ phối phụ kiện. Một đôi giày bệt mũi nhọn hoặc sneaker tối giản sẽ hoàn thiện set đồ theo hướng trẻ trung nhưng không "cố trẻ".

Quần jeans và áo trắng

Áo trắng gần như là biểu tượng của sự thanh lịch vượt thời gian. Khi kết hợp cùng quần jeans, áo trắng mang lại cảm giác gọn gàng, tươi sáng và rất phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Bạn có thể chọn áo sơ mi trắng cổ điển, áo blouse nhẹ nhàng hoặc áo trắng có chi tiết tối giản như cổ chữ V, tay lỡ.

Quần jeans xanh đậm hoặc đen sẽ giúp tổng thể trông chững chạc hơn so với jeans wash sáng. Bí quyết nằm ở việc chú ý đến chất liệu: áo trắng càng đứng form, ít nhăn thì càng tạo cảm giác chỉn chu. Thêm một chiếc thắt lưng da, túi xách đơn giản là bạn đã có một set đồ phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố.

Quần jeans và áo trench coat

Trench coat là món áo khoác "đinh" dành cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch, trưởng thành. Khi kết hợp với quần jeans, trench coat giúp cân bằng giữa sự casual và vẻ ngoài sang trọng. Phụ nữ trên 40 tuổi nên chọn trench coat dáng dài vừa phải, màu be, camel hoặc nâu nhạt để dễ phối đồ.

Bên trong, bạn có thể mặc áo thun trơn, áo len mỏng hoặc sơ mi. Quần jeans nên là dáng ống đứng hoặc ống suông, hạn chế rách hoặc wash quá mạnh. Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những ngày thời tiết lạnh hoặc lạnh vừa, mang lại hình ảnh hiện đại, tự tin mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Quần jeans và áo họa tiết

Nhiều phụ nữ e ngại áo họa tiết vì sợ trông "đứng tuổi" hoặc rối mắt, nhưng thực tế nếu chọn đúng, đây lại là điểm nhấn thú vị cho trang phục. Với quần jeans, áo họa tiết hoa nhí, kẻ ngang hoặc họa tiết hình học đơn giản sẽ là lựa chọn an toàn.

Nên ưu tiên họa tiết có nền màu trung tính và tránh quá nhiều màu sắc tương phản mạnh. Quần jeans lúc này đóng vai trò làm nền, giúp tổng thể không bị quá tải. Cách phối này mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính và giúp trang phục bớt đơn điệu, rất phù hợp với những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc dạo phố cuối tuần.

Quần jeans và áo len

Áo len là người bạn đồng hành lý tưởng của quần jeans, đặc biệt trong những ngày se lạnh. Phụ nữ trên 40 tuổi nên chọn áo len trơn, ít chi tiết, phom dáng gọn gàng để giữ vẻ thanh lịch. Len mỏng hoặc len dệt vừa phải sẽ giúp tránh cảm giác nặng nề, đồng thời dễ phối nhiều kiểu quần.

Quần jeans ống đứng, cạp cao kết hợp với áo len sơ vin nhẹ phía trước sẽ giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Những gam màu như be, xám, xanh olive hay burgundy mang lại vẻ chín chắn nhưng vẫn thời trang. Chỉ cần thêm một đôi ankle boots hoặc loafers, bạn đã có một set đồ vừa ấm áp vừa tinh tế cho ngày thường.

Ảnh: Sưu tầm