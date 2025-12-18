Minh Hằng giống Lisa tuyệt đối!

Minh Hằng từ lâu đã được xem là một trong những gương mặt “hack tuổi” hàng đầu Vbiz. Thời gian dường như ưu ái nữ ca sĩ khi nhan sắc không những không bị bào mòn mà còn ngày càng thăng hạng rõ rệt. Ở mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 1987 đều cho thấy sự linh hoạt trong việc làm mới hình ảnh, từ phong cách thời trang đến layout makeup.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cận cảnh visual của cô tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận về loạt lời khen cho làn da mịn màng, đường nét gương mặt thanh tú cùng thần thái cuốn hút. Đặc biệt, với layout trang điểm lần này, nhiều người còn thoáng giật mình vì cứ ngỡ Minh Hằng là Lisa.

Minh Hằng xuất hiện với 1 layout mới lạ. (Nguồn: TikTok minhhang_fc)

Minh Hằng gây ấn tượng mạnh nhờ layout makeup được xử lý kỹ lưỡng, mang màu sắc vừa sắc sảo vừa cá tính. Điểm nhấn rõ nhất nằm ở đôi mắt với cách tán phấn khói gam lạnh, kéo dài phần đuôi để tạo hiệu ứng mắt sâu và ánh nhìn sắc nét. Hàng mi cong dày, tách sợi giúp ánh mắt thêm phần cuốn hút mà không bị nặng nề. Lớp nền được đánh mỏng, lì kết hợp cùng phấn má hồng tán cao, nhẹ theo chiều ngang, tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn và trẻ trung hơn. Đôi môi phủ sắc hồng nude, viền môi được làm mờ nhẹ cùng kiểu tóc xoăn bồng bềnh khiến nhan sắc chị đẹp tựa búp bê Barbie đời thực.

Layout makeup tông nude, mắt khói cùng kiểu tóc màu cam cháy giúp giao diện của Minh Hằng slay khó rời mắt.

Sự tương đồng trong kiểu tóc và style makeup khiến visual của Minh Hằng hao hao em út BLACKPINK. (Nguồn: Instagram)

Ngoài những lời khen có cánh, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên Lisa dưới phần bình luận.

Cận cảnh tạo hình được dân tình khen đẹp chấn động của Minh Hằng tại 1 sự kiện mới đây. Chị đẹp khoe trọn vóc dáng nuột nà trong bộ bodysuit ôm sát lông vũ, thiết kế sẻ ngực sâu tôn lên vòng 1 lấp ló gợi cảm.