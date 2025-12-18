Nữ vệ sĩ xinh đẹp gây sốt với loạt khoảnh khắc hộ tống các phu nhân thế giới

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Pháp hồi đầu tháng 12, cộng đồng mạng bất ngờ dành sự chú ý đặc biệt cho một nhân vật không hề xuất hiện trên lịch trình sự kiện: nữ vệ sĩ hộ tống Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron.

Ảnh: Weibo

Sở hữu cả ngoại hình thu hút lẫn khí chất ngút ngàn, nữ vệ sĩ Yan Yuexia (Nghiêm Nguyệt Hà) thời gian qua liên tục được cộng đồng mạng thế giới chú ý khi xuất hiện đằng sau những những nhân vật tầm cỡ.

Chỉ với vài khoảnh khắc lọt vào ống kính truyền thông, nữ vệ sĩ này nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội nhờ thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cùng phong thái chuyên nghiệp tuyệt đối. Cô được netizen Trung Quốc ưu ái gọi bằng danh xưng: nữ vệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc.

Ảnh: Weibo

Theo truyền thông Trung Quốc, Yan Yuexia là một thành viên tinh nhuệ của Cục Cảnh vệ Trung ương Trung Quốc. Trong thời gian công tác, Yan luôn xuất hiện kề cận, ánh mắt liên tục quan sát không gian xung quanh, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào.

Những đoạn video ghi lại cảnh Yan đứng cạnh Đệ nhất phu nhân Pháp nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Không nụ cười xã giao, không biểu cảm thừa, nữ vệ sĩ giữ nguyên trạng thái tập trung cao độ, tạo nên hình ảnh vừa dịu dàng, vừa đầy uy lực trong bộ suit nghiêm chỉnh.

Ảnh: Baidu.

Thực tế, đây không phải lần đầu Yan Yuexia trở thành tâm điểm chú ý. Trước đó, vào tháng 9/2023, cô từng gây sốt khi hộ tống bà Asma al-Assad - phu nhân cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong chuyến thăm Trung Quốc.

Trong một sự kiện tại trường đại học ở Bắc Kinh, khi bà Asma al-Assad giao lưu với sinh viên và báo chí, Yan luôn đứng sát bên, thậm chí dang tay chắn nhẹ để ngăn những người tiến lại quá gần nhân vật VIP. Vẻ mặt nghiêm nghị, gần như "đóng băng" cảm xúc của cô khi ấy từng được netizen mô tả là đúng chuẩn phim hành động nhưng ngoài đời thật.

Ảnh: Baidu.

Đến tháng 2 năm nay, Yan tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ bà Paetongtarn Shinawatra, khi đó là Thủ tướng Thái Lan, trong chuyến công du Trung Quốc. Sau chuyến thăm, bà Shinawatra thậm chí còn đăng video cảm ơn Yan trên mạng xã hội, bày tỏ sự trân trọng với sự chăm sóc và bảo vệ chu đáo, đồng thời hy vọng sẽ gặp lại cô trong những dịp sau.

Ảnh: AFP Yonhap News

Do tính chất đặc thù của công việc, thông tin cá nhân về Yan Yuexia gần như được giữ kín tuyệt đối. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin trên mạng xã hội Trung Quốc Yan bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi và được gia đình gửi đến Thiếu Lâm Tự để theo học kung fu chuyên nghiệp. Đến năm 2015, cô được tuyển chọn vào lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ thuộc Bộ Công an Trung Quốc, chính thức đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước khi đến Trung Quốc.

Ảnh: Kan.china

Một vệ sĩ đạt chuẩn không phải để trở thành người nổi tiếng. Đúng với tinh thần đó, Yan chưa từng trả lời phỏng vấn báo chí. Tuy nhiên, cộng đồng mạng phát hiện rằng vào tháng 8/2020, cô từng được trao huân chương danh dự của chính phủ Trung Quốc khi đại diện cho đội vệ sĩ bảo vệ lãnh đạo nước ngoài.

Câu chuyện về Yan Yuexia nhanh chóng tạo nên làn sóng ngưỡng mộ mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn quốc tế. Hàng loạt bình luận ví cô là: "Một đóa hồng có gai", "Còn mạnh mẽ hơn mọi nữ đặc vụ trong phim", "Nếu bị cô ấy khống chế chắc cũng… cam lòng"...

Nguồn: SCMP