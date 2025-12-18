Maje cùng dàn tín đồ thời trang đón BST mùa lễ hội 2025

Cho mùa lễ hội cuối năm, Maje vén màn một BST tái hiện tinh thần tiệc tùng của các quý cô Paris - nơi niềm vui và gu thời trang thời thượng đang cuốn theo cuộc vui nơi ngõ phố. Night Capsule, dòng trang phục dạ hội mới của nhà mốt Pháp, phản ánh ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng, đồng thời gợi lại vẻ cuồng nhiệt và thanh lịch vô song của những hộp đêm Paris thập niên 70–80. Đặc biệt, sự kiện còn có sự đồng hành của thương hiệu dược mỹ phẩm NUXE đến từ Pháp.

Tại Việt Nam, Maje đã tổ chức buổi ra mắt BST tại Park Hyatt Saigon vào ngày 9/12 vừa qua, quy tụ dàn khách mời nổi bật như Thảo Nhi Lê, Chloe Nguyễn, Amandine, Trâm Ngô… Tất cả đều đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc thăng hoa của mùa lễ hội.

Thảo Nhi Lê xuất hiện ấn tượng cùng đại diện thương hiệu Maje. Tường San và Hà Vy cũng ghi dấu phong cách: một chọn váy dạ hội xếp nếp nổi bật từ Night Capsule, một chọn trang phục đậm chất chic với váy ngắn, áo khoác hai hàng khuy và combat boots.

Đêm tiệc thực sự là cuộc hội ngộ phong cách: Thảo Nhi Lê tạo dáng cùng Tường San, trong một khung hình khác, Thảo Nhi Lê, Sok Vy, Chloe Nguyễn và Hà My khoe vẻ tiệc tùng với áo lông sang trọng và váy dạ hội quyến rũ.

Trâm Ngô và Chi Lê cũng không thể bỏ lỡ sự kiện ra mắt BST đặc biệt nhất năm của Maje

Thanh Huyền - bà xã của producer Rhymastic - chọn phong cách menswear đầy cá tính cho đêm tiệc.

Chloe Nguyễn diện chuẩn "theme" Night Capsule bên cạnh Yeolan trong chiếc đầm hai dây duyên dáng.

Sabrina Uyên Lưu chọn họa tiết tartan ấm áp cho mùa lạnh, kết hợp phụ kiện ánh kim bắt mắt để tạo điểm nhấn.

Dàn khách mời cá tính đã có một đêm đáng nhớ bên bàn tiệc, trong không gian tràn ngập không khí lễ hội cuối năm tại Park Hyatt Saigon.

Khám phá thêm bộ sưu tập tại đây: https://maje.com.vn/new-in/fall-winter-collection.html

Tại Việt Nam, thương hiệu Maje được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Maje Hà Nội:

53 Tràng Tiền, P. Cửa Nam, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00

Điện thoại: +84 24 3 2012860

Email: maje.hn@tamsonfashion.com

Maje Lotte Mall West Lake Hanoi

Tầng 1 – Lô 118, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, P. Tây Hồ, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00

Điện thoại: +842432015150

Email: maje.lottemallhn@tamsonfashion.com

Maje Saigon Centre:

L2 – 19, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:00 – 21:30

Điện thoại: +84 28 3 9152987

Email: maje.sgc@tamsonfashion.com

Maje Diamond Plaza:

XA-22001, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00

Điện thoại: +84 28 3 5356499

Email: maje.diamondplaza@tamsonfashion.com