Chân váy sáng màu mix cùng với 5 mẫu áo này thì không thể xuất sắc hơn

Chân váy sáng màu từ lâu đã trở thành bảo bối thời trang giúp tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng, trẻ trung và cuốn hút hơn. Từ trắng, be, pastel cho tới các gam vàng nhạt hay xanh phấn, những thiết kế chân váy này không hề kén dáng mà còn dễ biến hóa trong nhiều hoàn cảnh. Tuy nhiên, để diện chân váy sáng màu thật đẹp và không bị nhạt nhòa, việc lựa chọn áo đi kèm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Dưới đây là 5 mẫu áo được đánh giá là kết hợp với chân váy sáng màu sành điệu và thời thượng nhất.

Chân váy sáng màu với áo blazer

Áo blazer là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ nét trẻ trung. Khi phối cùng chân váy sáng màu, blazer giúp tổng thể trang phục trở nên chỉn chu và có chiều sâu hơn.

Chị em có thể chọn blazer dáng suông, form vừa vặn để tránh cảm giác cứng nhắc. Những gam màu trung tính như be, xám nhạt hoặc pastel rất hợp với chân váy trắng hay kem. Nếu muốn nổi bật hơn, blazer kẻ hoặc blazer màu đậm cũng là gợi ý thú vị, giúp set đồ thêm điểm nhấn mà không làm mất đi sự hài hòa.

Chân váy sáng màu với áo len cộc tay

Áo len cộc tay mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính và đặc biệt phù hợp với những ngày thời tiết giao mùa. Khi kết hợp cùng chân váy sáng màu, tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng nhưng vẫn rất thời trang.

Những chiếc áo len dệt mỏng, ôm vừa cơ thể sẽ giúp tôn dáng và tạo sự gọn gàng. Bạn có thể ưu tiên các gam màu như hồng phấn, xanh nhạt hoặc be để tạo sự đồng điệu. Set đồ này rất thích hợp cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc đi làm.

Chân váy sáng màu với áo tối màu

Nếu lo ngại chân váy sáng màu khiến trang phục quá "bánh bèo", áo tối màu chính là lựa chọn cân bằng hoàn hảo. Áo đen, nâu đậm, xanh navy hay xám than khi đi cùng chân váy sáng màu sẽ tạo sự tương phản bắt mắt, giúp outfit trông cá tính và hiện đại hơn.

Cách phối này đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách tối giản hoặc trưởng thành. Bạn có thể chọn áo phông, áo sơ mi hoặc áo len mỏng tối màu, kết hợp cùng phụ kiện đơn giản để tổng thể trông gọn gàng và tinh tế.

Chân váy sáng màu với áo len mỏng

Áo len mỏng là món thời trang phủ sóng tủ đồ của nhiều chị em. Khi phối cùng chân váy sáng màu, áo len mỏng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và rất dễ ứng dụng. Kiểu áo này phù hợp với cả chân váy chữ A, chân váy midi hay chân váy xếp ly.

Những gam màu trung tính hoặc pastel đều có thể kết hợp hài hòa với chân váy sáng. Bạn có thể sơ vin gọn gàng để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, hoặc chọn áo dáng lửng để tổng thể trông trẻ trung và năng động hơn.

Chân váy sáng màu và áo sáng màu

Phối chân váy sáng màu với áo sáng màu là công thức được nhiều fashionista yêu thích bởi sự đồng điệu và tinh tế. Những set đồ "tone sur tone" như trắng – kem, be – vàng nhạt hay pastel kết hợp cùng nhau mang lại cảm giác thanh lịch và rất thời thượng.

Cách mix đồ này giúp tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng, phù hợp với những ai yêu phong cách nữ tính, tối giản. Để tránh cảm giác đơn điệu, bạn có thể tạo điểm nhấn bằng phụ kiện như túi xách, giày hoặc thắt lưng có màu sắc nổi bật hơn một chút.

Ảnh: Sưu tầm