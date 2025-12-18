Super B&F Brand: 5 cái tên định hình phong cách giới trẻ tại WeYoung 2025

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm đẹp hay bắt trend nhất thời, những thương hiệu thực sự chinh phục được giới trẻ hôm nay là những cái tên hiểu người trẻ muốn gì, sống ra sao và thể hiện bản thân bằng cách nào. Đó cũng chính là tinh thần của hạng mục SUPER BRAND FOR THE YOUTH - Thương hiệu chinh phục giới trẻ tại WeYoung 2025.

Thuộc khuôn khổ hạng mục trên, giải thưởng Super B&F Brand - Thương Hiệu Thời Trang & Làm Đẹp Đỉnh Của Năm, được tạo ra để tôn vinh những thương hiệu dẫn đầu xu hướng, không chỉ giúp người trẻ mặc đẹp hay làm đẹp, mà còn góp phần định hình phong cách sống và bản sắc cá nhân trong từng lựa chọn hằng ngày.

Một Super B&F Brand đúng nghĩa là thương hiệu:

- Luôn đi đầu trong xu hướng thời trang và làm đẹp, phản ánh nhịp sống và gu thẩm mỹ của thế hệ mới.

- Có khả năng giúp giới trẻ định hình phong cách, từ những outfit đời thường đến tuyên ngôn cá tính.

- Tôn vinh và khuyến khích sự đa dạng bản sắc, nơi mỗi người trẻ đều có quyền là chính mình, theo cách rất riêng.

Chính từ những tiêu chí đó, hạng mục Super Brand For The Youth tại WeYoung 2025 đã gọi tên những thương hiệu không chỉ được yêu thích, mà còn thực sự đồng hành cùng người trẻ trong hành trình thể hiện bản thân.

Canifa S

Canifa S - Tái hiện văn hóa Việt qua thời trang hiện đại, để mỗi sản phẩm đều trở thành tuyên ngôn tự hào dân tộc

Với hơn hai thập kỷ hoạt động, Canifa luôn kinh doanh dựa trên "Giá trị thật", tiên phong đạt nhiều chứng chỉ quốc tế (OEKO-Tex, Cotton USA, Woolmark, LEED). Năm 2024, Canifa tự hào đạt danh vị Thương hiệu Quốc gia - như một sự ghi nhận nỗ lực và các đóng góp của thương hiệu trong ngành thời trang. Tiếp nối thành công này, Canifa ra mắt dòng sản phẩm chiến lược Canifa S – lấy cảm hứng từ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG qua lăng kính hiện đại của những người trẻ yêu nước. Với một TÌNH YÊU và niềm TỰ HÀO dân tộc, từng sản phẩm Canifa S mang BẢN SẮC riêng độc đáo, được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang ĐƯƠNG ĐẠI, SÁNG TẠO mà gần gũi, và được kiểm soát bởi hệ sinh thái TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ trên 30 năm trong ngành dệt may và thời trang, được Canifa phát triển và sáng tạo không giới hạn. Đây là bước tiến chiến lược, khẳng định mục tiêu của Canifa trong việc kết nối thế hệ trẻ và trở thành biểu tượng thời trang quốc dân.

Khởi nguồn từ 1993 và chính thức ra mắt thương hiệu nội địa năm 2001, Canifa đã bền bỉ nâng tầm chất lượng sản phẩm thời trang Việt và tiên phong đạt được các chứng chỉ quốc tế đầu tiên như OEKO-Tex, Cotton USA....Năm 2024 là cột mốc khi Canifa đạt được hattrick giải thưởng, trong đó có Danh vị Thương hiệu Quốc gia. Phát huy nền tảng gần 30 năm, Canifa ra mắt dòng sản phẩm chiến lược Canifa S - chuyển hóa Văn hóa Việt thành ngôn ngữ thời trang đương đại, tạo ra tính ứng dụng cao và cá tính hiện đại cho giới trẻ. Canifa S là bước tiến chiến lược, hiện thực hóa mục tiêu trở thành biểu tượng thời trang quốc dân mới của người Việt.

Joola

JOOLA - Always Ready. Tạo nên dấu ấn trong từng nhịp sống, tái định nghĩa những cây vợt trở thành phụ kiện thời trang màu sắc riêng, cá nhân hoá đậm chất bạn.

Từ sân đấu đến đường phố, JOOLA khẳng định bản sắc riêng nhờ sự kết hợp tinh tế giữa hiệu năng thể thao, thiết kế hiện đại và tinh thần trẻ trung. Mang tới tinh thần Always Ready, và đặc biệt là ra mắt dòng sản phẩm Colorway Limited Edition đã đưa JOOLA trở thành biểu tượng của phong cách sống dám thể hiện, dám khác biệt. Đó chính là cách JOOLA định nghĩa lại ranh giới giữa thể thao và thời trang, trở thành thương hiệu được yêu thích bởi thế hệ trẻ toàn cầu.

Ra đời tại Đức, JOOLA là biểu tượng văn hóa của thế hệ trẻ yêu chuyển động. Với tinh thần "Always Ready", JOOLA mang năng lượng thể thao hòa cùng nhịp sống hiện đại, biến từng sản phẩm thành tuyên ngôn cho phong cách riêng. Những thiết kế thời thượng, màu sắc táo bạo, nổi bật nhất là dòng sản phẩm Colorway Limited Edition khiến JOOLA trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ trên khắp Châu Á. Mỗi chiếc vợt hay bộ outfit không chỉ giúp người chơi tự tin thi đấu, mà còn thể hiện cá tính mạnh mẽ, dám khác biệt. Chính triết lý sống năng động, sáng tạo và đậm chất cá nhân đã giúp JOOLA vươn ra khỏi phạm vi thể thao để trở thành thương hiệu truyền cảm hứng trong thế giới thời trang."

Hapas

HAPAS là thương hiệu túi xách & phụ kiện nữ được tạo ra với sự mệnh đem tới sự hạnh phúc & tự tin cho cho mọi người, cho mọi ngày.

Mang tinh thần "Happy & Passionate" - vui tươi, hiện đại và đầy nhiệt huyết. Ngay từ những ngày đầu, thương hiệu đã kiên định với triết lý thời trang dễ tiếp cận nhưng có gu: thiết kế tối giản tinh tế, hình ảnh sạch, hiện đại và luôn thấm đẫm năng lượng trẻ trung. HAPAS còn tạo dấu ấn thông qua định vị rõ ràng: túi xách hiện đại, ứng dụng cao, giá hợp lý cho phụ nữ trẻ và nhân viên văn phòng. Từ đó, thương hiệu dần trở thành một phần văn hóa thị giác quen thuộc, nơi người trẻ nhìn thấy chính mình và được truyền cảm hứng sống đẹp.

Mang tinh thần của một thương hiệu trẻ, HAPAS đề cao trách nhiệm với cộng đồng, nhân sự và xã hội; hướng đến việc lan tỏa giá trị sống tử tế, tích cực và văn minh đến thế hệ trẻ Việt Nam. Thông điệp thương hiệu luôn tích cực, khuyến khích phụ nữ sống tự tin và lựa chọn phong cách cá nhân, không bị ép theo khuôn mẫu. Cộng đồng trẻ yêu thích thương hiệu không chỉ vì sản phẩm, mà vì cảm giác được thấu hiểu, được đồng hành trong hành trình định hình phong cách của chính họ.

SPOILED

SPOILED - túi xách của những người trẻ mang theo kết nối, cảm hứng và nhịp sống thành thị.

Ngay từ khi ra mắt, SPOILED đã định vị mình không chỉ là một nhãn hàng thời trang mà là một "ngôn ngữ chung" - nơi kiểu dáng, chất liệu và màu sắc hòa quyện để kể câu chuyện về phong cách sống của thế hệ mới. Với tinh thần CONNECTING PEOPLE, SPOILED tin rằng mỗi chiếc túi có thể mở ra cuộc trò chuyện, tạo nên sự đồng điệu giữa những con người xa lạ nhưng cùng gu thẩm mỹ, cùng nhịp cảm hứng và cùng tinh thần trẻ.

Thiết kế của SPOILED theo đuổi phong cách urban minimal: hiện đại, sắc nét, dễ ứng dụng nhưng vẫn đủ cá tính để gây dấu ấn. Từng sản phẩm được tối ưu về hình khối, độ tiện dụng và tính linh hoạt – để người trẻ có thể mang theo khi đi học, đi làm, café, du lịch hay tham gia sự kiện. Điều khiến SPOILED khác biệt nằm ở cách thương hiệu "đọc vị" lối sống của giới trẻ: họ cần một chiếc túi đẹp, nhưng cũng cần một vật dụng thể hiện chất riêng, một phụ kiện có khả năng trở thành chủ đề để kết nối với những người xung quanh. Nhờ đó, SPOILED trở thành người bạn đồng hành giúp người trẻ bày tỏ cá tính, chia sẻ câu chuyện và tìm thấy cộng đồng của riêng mình.

LIDER

LIDER - Tạo dấu ấn văn hóa bằng những sản phẩm được chọn bởi các nghệ sĩ hàng đầu trong và ngoài nước.

LIDER là thương hiệu thời trang phi giới tính thành lập năm 2014 tại TP.HCM. Hơn một thập kỉ đồng hành cùng thị trường thời trang Việt, LIDER ngày càng khẳng định vị thế dẫn đầu qua sự nâng cấp không ngừng của sản phẩm và sự độc đáo của các chiến dịch truyền thông. Các thiết kế của LIDER được phát triển dựa trên xu hướng thời trang quốc tế, đồng thời được điều chỉnh tinh tế để phù hợp với nhịp sống hiện đại tại Việt Nam. Với LIDER, tất cả giới tính đều có thể nói cùng một ngôn ngữ thời trang. Mỗi sản phẩm được cân bằng giữa yếu tố sáng tạo và tính ứng dụng - để mọi giới tính đều có thể tìm được trang phục phù hợp với cá tính của mình trong mọi hoàn cảnh.

Song song với việc phát triển sản phẩm, LIDER cũng tích cực mở rộng kết nối thông qua nhiều dự án hợp tác cùng các thương hiệu uy tín và các tổ chức tại Việt Nam. Ở cột mốc 10 năm, LIDER kết hợp cùng tổ chức PLASTICPeople với hoạt động tái chế nhựa được thu gom từ khách hàng để ra mắt chiếc tủ LIDER Closet - một sản phẩm nội thất có thiết kế đương đại với độ bền lên đến 50 năm.

Không chỉ là lễ trao giải, Gala WeYoung 2025 còn là điểm hẹn văn hoá - giải trí - thời trang lớn của cộng đồng người trẻ. Sự kiện Gala vinh danh và trao giải sẽ chính thức diễn ra ngày 20/12/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) với hàng loạt hoạt động sôi động: giao lưu fandom nghệ sĩ, trải nghiệm thương hiệu, sân khấu trình diễn và những khoảnh khắc vinh danh đầy cảm xúc.

Hạng mục Super Brand For The Youth - Super B&F Brand hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn đáng mong chờ, khi những thương hiệu đại diện cho phong cách, cá tính và tinh thần của giới trẻ chính thức được xướng tên.

Hãy cùng đếm ngược đến Gala WeYoung 2025 để xem đâu là những thương hiệu đã, đang và sẽ tiếp tục định hình phong cách của thế hệ trẻ Việt Nam - những cái tên không chỉ bắt trend, mà còn tạo nên xu hướng.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.



