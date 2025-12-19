Quần ống rộng vốn đã sang nhưng mặc theo 5 công thức này lại càng thêm đẳng cấp

Quần ống rộng từ lâu đã vượt qua giới hạn của một xu hướng nhất thời để trở thành món đồ kinh điển trong tủ đồ hiện đại. Không chỉ mang lại sự thoải mái, kiểu quần này còn có khả năng "nâng tầm" phong cách nếu được phối đúng cách. Dưới đây là 5 công thức mặc quần ống rộng sang trọng, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ công sở đến dạo phố hay những buổi gặp gỡ quan trọng.

Quần jeans ống rộng và áo tối màu

Sự kết hợp giữa quần jeans ống rộng và áo tối màu là công thức đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Quần jeans mang tinh thần trẻ trung, phóng khoáng, trong khi áo tối màu như đen, xanh navy, nâu đậm hay xám than lại tạo cảm giác chững chạc và thanh lịch. Khi đặt cạnh nhau, hai yếu tố này cân bằng hoàn hảo, giúp tổng thể vừa hiện đại vừa sang trọng.

Để tăng hiệu quả thẩm mỹ, nên chọn quần jeans có phom dáng đứng, độ dài chạm bàn chân hoặc qua mắt cá một chút. Áo tối màu có thể là áo thun trơn, áo sơ mi hoặc áo len mỏng ôm vừa cơ thể. Việc sơ vin gọn gàng sẽ giúp tỷ lệ cơ thể trông cao ráo hơn. Hoàn thiện set đồ bằng giày da mũi nhọn, boots cổ thấp hoặc sneaker tối giản, bạn sẽ có ngay một diện mạo tinh tế mà không hề cầu kỳ.

Quần màu be và áo dài tay

Quần ống rộng màu be luôn gắn liền với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng và rất "high-fashion". Khi kết hợp cùng áo dài tay, đặc biệt là các chất liệu như cotton dày, lụa hoặc len mỏng, bộ trang phục mang đến cảm giác trang nhã và sang trọng một cách tự nhiên.

Áo dài tay có thể là áo sơ mi cổ điển, áo blouse tối giản hoặc áo thun tay dài ôm nhẹ. Những gam màu trung tính như trắng, kem, nâu nhạt hoặc xám sáng sẽ giúp tổng thể hài hòa, tạo hiệu ứng "tone sur tone" tinh tế. Đây là công thức phù hợp cho môi trường công sở, các buổi họp hoặc những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc. Một chiếc thắt lưng da mảnh và túi xách có phom dáng cứng cáp sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho set đồ này.

Quần ống rộng và áo khoác dáng dài

Không gì thể hiện sự sang trọng rõ ràng hơn sự kết hợp giữa quần ống rộng và áo khoác dáng dài. Áo khoác trench coat, áo măng tô hay áo khoác dáng suông đều tạo nên hiệu ứng kéo dài cơ thể, giúp vóc dáng trông cao và thanh thoát hơn.

Bên trong áo khoác, bạn có thể chọn áo thun trơn, áo sơ mi hoặc áo len mỏng, kết hợp cùng quần ống rộng có phom rũ. Ưu tiên các gam màu trung tính như đen, xám, be, camel hoặc nâu để giữ trọn vẻ sang trọng. Công thức này đặc biệt phù hợp vào mùa thu đông, khi thời tiết se lạnh càng làm nổi bật vẻ ngoài thời thượng. Chỉ cần thêm một đôi boots cao gót hoặc giày loafer, bạn đã có ngay một outfit sang xịn mịn.

Quần ống rộng và áo len màu trung tính

Áo len màu trung tính như trắng, kem, xám, be hay nâu nhạt là "người bạn đồng hành" lý tưởng của quần ống rộng. Sự mềm mại của áo len kết hợp với phom dáng rộng rãi của quần tạo nên tổng thể hài hòa, vừa ấm áp vừa thanh lịch.

Để tránh cảm giác luộm thuộm, nên chọn áo len có độ dài vừa phải, không quá rộng và có thể sơ vin nhẹ phía trước. Quần ống rộng chất liệu dạ mỏng, len hoặc vải đứng phom sẽ giúp bộ trang phục trông chỉn chu hơn. Công thức này phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố, mang lại cảm giác sang trọng theo cách nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn rất cuốn hút.

Bộ suit

Bộ suit với quần ống rộng là biểu tượng rõ ràng nhất của sự sang trọng hiện đại. Thay vì những chiếc quần âu ôm sát truyền thống, quần ống rộng mang đến làn gió mới, giúp bộ suit trở nên thời thượng và thoải mái hơn.

Áo blazer dáng suông hoặc hơi oversized kết hợp cùng quần ống rộng đồng màu tạo nên tổng thể quyền lực nhưng không cứng nhắc. Bên trong có thể là áo sơ mi, áo thun trơn hoặc áo lụa để tăng tính linh hoạt. Bộ suit này phù hợp cho các sự kiện quan trọng, buổi gặp đối tác hoặc khi bạn muốn khẳng định phong cách cá nhân một cách tinh tế. Chỉ cần chú ý đến độ vừa vặn và chất liệu cao cấp, quần ống rộng trong bộ suit sẽ trở thành "bảo bối" thời trang giúp bạn ghi điểm tuyệt đối.

