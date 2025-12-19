Sự thật về chiếc “crop top đen” giúp Thanh Nhàn và Tiến Linh khoe múi, khoe cả chiến thắng

Tối 18/12, chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan khép lại trong cảm xúc vỡ òa của người hâm mộ khi thầy trò HLV Kim Sang Sik xuất sắc giành chiến thắng nghẹt thở 3–2, chính thức đưa bóng đá nam Việt Nam lên ngôi vô địch. Khoảnh khắc Nguyễn Thanh Nhàn - chàng cầu thủ sinh năm 2003 phối hợp ăn ý cùng đồng đội, ghi bàn thắng thứ 3 mang tính quyết định đã trở thành điểm nhấn bùng nổ trên sân cỏ.

Giữa những cái ôm siết chặt, những pha ăn mừng đầy cảm xúc và visual rạng rỡ của nam cầu thủ trẻ, một chi tiết bất ngờ lại thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng: chiếc "crop top" màu đen bên dưới áo đấu của Thanh Nhàn. Không ít khán giả lần đầu nhìn thấy đã tỏ ra tò mò, thậm chí đặt câu hỏi hài hước về món đồ tưởng chừng "lạ lẫm" này.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn gây chú ý khi cởi áo mừng bàn thắng, lộ cơ bụng 6 múi và chiếc áo crop top có phần gây lấn cấn (Ảnh: Phạm Huyền).

Thanh Nhàn không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, vào năm 2022 Tiến Linh là người bị cư dân mạng lẫn đồng đội trêu chọc khi cởi áo ăn mừng chiến thắng và để lộ chiếc áo tương tự được xem là hơi thiếu nam tính.

Thực tế đây không phải là một món đồ ngẫu hứng được các nam cầu thủ lựa chọn mà là một thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thi đấu.

Tiến Linh là cái tên từng khiến cụm từ "áo ngực của Tiến Linh" gây xôn xao khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31 (Ảnh FBNV).



Áo gắn chip GPS (GPS tracking vest) - một thiết bị công nghệ chuyên dụng được sử dụng phổ biến trong bóng đá chuyên nghiệp. Bên trong lớp áo này là một con chip theo dõi, giúp thu thập hàng loạt dữ liệu quan trọng của cầu thủ trong suốt quá trình thi đấu và tập luyện.

Chiếc áo hoạt động tương tự như smartwatch thể thao, nhưng được thiết kế chuyên biệt cho bóng đá, đảm bảo độ chính xác cao và không gây vướng víu cho cầu thủ.

Những chỉ số được ghi nhận bao gồm: Quãng đường di chuyển - Tốc độ chạy nước rút - Gia tốc, nhịp độ vận động - Tần suất bứt tốc, đổi hướng - Mức độ tiêu hao thể lực.

Chip được gắn lưng áo không gây vướng víu cho cầu thủ khi mặc (Ảnh: Phạm Huyền)



Dữ liệu từ chip GPS sẽ được truyền về hệ thống phân tích của ban huấn luyện theo thời gian thực hoặc sau trận đấu. Nhờ đó, HLV và đội ngũ y sinh thể thao có thể: theo dõi thể trạng từng cầu thủ, giúp cá nhân hóa giáo án tập luyện từ đó phòng tránh chấn thương do quá tải và điều chỉnh chiến thuật kịp thời.

Nói cách khác, chiếc áo nhỏ gọn này chính là "con mắt công nghệ" giúp ban huấn luyện nắm rõ mọi biến động trên sân, thay vì chỉ dựa vào cảm quan.

Cận cảnh chiếc áo lót công nghệ đang gây xôn xao. (Ảnh: Unisport)