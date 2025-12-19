Thức uống dưỡng nhan khiến Triệu Lộ Tư mê đắm, cửa hàng sold-out lượng hàng bằng 8 năm chỉ trong 1 ngày

Không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc ngọt ngào và visual trong trẻo, Triệu Lộ Tư còn được xem là một trong những mỹ nhân Cbiz có lối sống chăm sóc sức khỏe, dưỡng nhan khá khoa học. Ngoài "nước táo" từng nhiều lần được cô nhắc đến, fan lâu năm của nữ diễn viên còn phát hiện một món đồ uống khác xuất hiện đều đặn trong thói quen hằng ngày của Triệu Lộ Tư - trà củ sắn dây.

Điều đáng nói là đây hoàn toàn không phải quảng cáo. Thế nhưng chỉ sau khi cư dân mạng tìm ra được thương hiệu mà Triệu Lộ Tư thường uống, cửa hàng này đã ghi nhận doanh số bán trong 1 ngày bằng… 8 năm cộng lại. Cái tên "trà củ sắn dây Triệu Lộ Tư" nhanh chóng leo top tìm kiếm, giúp nữ diễn viên một lần nữa được gọi tên với danh xưng nữ hoàng tạo xu hướng.

Củ sắn dây được gọi là "nhân sâm châu Á"

Theo chuyên gia dinh dưỡng, trà củ sắn dây trên thị trường hiện nay đa phần được làm từ phần rễ của cây sắn dây, trải qua quá trình sơ chế và sấy khô. Dù mỗi thương hiệu có tỷ lệ và cách chế biến khác nhau, nhưng thành phần cốt lõi vẫn là củ sắn dây.

Trong y học và ẩm thực truyền thống Á Đông, củ sắn dây từ lâu đã được ví như "nhân sâm châu Á", nhờ bảng thành phần dinh dưỡng tương đối đa dạng. Ngoài tinh bột, sắn dây còn chứa một lượng nhỏ protein, khoáng chất, vi lượng và vitamin.

Đặc biệt, củ sắn dây có chứa puerarin và flavonoid - những hợp chất thực vật được nghiên cứu là có khả năng hỗ trợ chống oxy hóa, thúc đẩy tuần hoàn máu và điều hòa trao đổi chất. Đây cũng chính là lý do khiến sắn dây thường xuất hiện trong các bài dưỡng sinh, làm mát cơ thể và hỗ trợ sức khỏe gan.

Thức uống "cứu cánh" sau khi thức khuya của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư từng chia sẻ rằng cô có thói quen uống trà củ sắn dây sau những ngày thức khuya, để giúp cơ thể nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Từ đó, nhiều netizen cho rằng loại trà này có công dụng "giải rượu", "giải độc gan".

Về điều này, chuyên gia cho biết: chất xơ hòa tan trong sắn dây có khả năng hỗ trợ đường ruột đào thải một phần các chất chuyển hóa không cần thiết. Kết hợp với đặc tính chống oxy hóa từ flavonoid, trà củ sắn dây có thể đóng vai trò thức uống hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác nặng nề sau khi thức khuya.

Với góc nhìn làm đẹp, việc gan hoạt động ổn định, hệ tiêu hóa nhẹ nhàng cũng góp phần cải thiện tình trạng da xỉn màu, nổi mụn do sinh hoạt thất thường - điều rất dễ gặp ở những người làm việc căng thẳng, ngủ muộn.

Uống thế nào để vừa dưỡng nhan vừa không hại bụng?

Tuy được xem là thức uống lành tính, nhưng chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng củ sắn dây có tính mát, không phù hợp để uống quá nhiều, đặc biệt với người có cơ địa lạnh, dễ đau bụng hoặc tiêu chảy.

Để uống an toàn và dễ chịu hơn, có thể:

- Kết hợp một lát gừng hoặc chút đường nâu để trung hòa tính hàn

- Tránh uống cùng lúc với rượu bia, đồ cay nóng hoặc quá nhiều đường

- Uống với lượng vừa phải, xem đây là đồ uống dưỡng nhan bổ trợ, không phải "thần dược"