KOL có tâm “mukbang” chiếc “status bag” có tầm!

"Sớm nở chóng tàn" là chuyện quen thuộc trong thế giới đu trend, nhưng với chiếc túi Groove của RIMOWA, câu chuyện không dừng lại ở một xu hướng nhất thời. Thiết kế này đánh dấu bước ngoặt khi thương hiệu chính thức lấn sân thời trang bằng ngôn ngữ riêng: tinh thần dịch chuyển, chất liệu đỉnh cao và tính ứng dụng được đặt lên hàng đầu.

Ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2025, bộ sưu tập túi da Groove đánh dấu bước tiến quan trọng của RIMOWA trong hành trình mở rộng từ hành lý sang thời trang. Lấy cảm hứng từ di sản vali nhôm biểu tượng, Groove tái hiện ngôn ngữ thiết kế quen thuộc trên chất liệu da cao cấp.

Bộ sưu tập gồm bốn thiết kế cùng bảng màu tinh tế: túi Groove cỡ đại, túi đeo Groove kiểu dáng hobo, cùng túi đeo chéo Groove với kích cỡ to và nhỏ. Từng chi tiết đều phản ánh triết lý "form meets function" – nơi cơ khí Đức gặp gỡ thủ công Ý, và tính kỹ thuật hòa quyện cùng cảm xúc thời trang.

Thay vì được "đặt lên bệ cao" như một món phụ kiện thời trang thuần túy, Groove được nhìn nhận như một chiếc túi thiết yếu: dễ dùng, bền dáng, không cần giữ gìn quá mức và dễ phối đồ. Cảm giác sử dụng khác biệt rõ rệt so với nhiều dòng túi thời trang trên thị trường.

Dây đeo đi kèm giúp phân bổ trọng lượng tốt khi đeo lâu và có thể tháo rời hoàn toàn, cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa đeo chéo, xách tay hoặc ôm ngang hông. Nhờ đó, thiết kế không bị bó hẹp trong một bối cảnh sử dụng duy nhất.

Phá vỡ định kiến về những chiếc túi xách có phom dáng cứng cáp, có phần quá mạnh mẽ, Groove chinh phục thị hiếu của những cô nàng yêu thích sự mới mẻ.

Chiếc túi góp mặt từ hành trình tất bật cho tới vẻ ngoài "chill girl" của An Phương

Ấn tượng ban đầu đến từ cảm giác cầm và đeo: chắc tay, phom dáng rõ ràng, không mềm oặt. Những đường rãnh song song lấy cảm hứng từ thân vali nhôm biểu tượng giúp chiếc túi có cấu trúc và dễ nhận diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoàng Ku và món phụ kiện cho 24 giờ và 7 ngày.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, Groove nhận được nhiều bàn luận tích cực về chất lượng và tính ứng dụng – hai giá trị cốt lõi gắn liền với RIMOWA. Da Ý cao cấp mang lại cảm giác mềm tay nhưng vẫn giữ phom tốt ngay cả khi chứa nhiều đồ, điều được các KOL như Hà Myy, Trí Thịt Bòa hay An Phương xác nhận qua trải nghiệm thực tế.

Công năng và sức chứa cũng là điểm cộng lớn: các ngăn bên trong được bố trí hợp lý cho nhu cầu hằng ngày, trong khi những phiên bản lớn đáp ứng tốt cả đi làm lẫn di chuyển ngắn ngày.

RIMOWA Việt Nam

Hà Nội: 30 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm – ĐT: 024 3201 3265

TP.HCM: L1-20, Tầng 1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Sài Gòn – ĐT: 028 3636 7080