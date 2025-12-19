Học các KOLs công thức “trong ấm, ngoài êm” cho những chuyến đi cuối năm

Và "cặp bài trùng" đứng sau những khoảnh khắc nhẹ tênh chính là bộ đôi "trong ấm - ngoài êm" gồm áo giữ nhiệt HEATTECH và áo khoác PUFFTECH.

Lớp mặc trong HEATTECH: Giữ nhiệt thông minh, thỏa sức biến hóa nhiều outfit

Một chuyến đi mùa đông trọn vẹn luôn bắt đầu từ sự thoải mái của chính cơ thể. Thay vì cảm giác nặng nề trong những lớp áo dày, Châu Bí Ngô lựa chọn một lớp HEATTECH nhẹ tênh để dạo bước giữa Tokyo. Công nghệ sợi vải của dòng sản phẩm này giúp chuyển hóa nhiệt năng của cơ thể thành hơi ấm, giúp cô nàng luôn dễ chịu và thoải mái dạo bước qua những con phố Nhật Bản phủ đầy tuyết trắng.

Với điểm đến wishlist Nhật Bản của Châu Bí Ngô, cô nàng thả bước thong dong đầy chất thơ giữa trời Tokyo tuyết rơi trong lớp áo HEATTECH ấm áp mà vẫn vô cùng thời trang.

HEATTECH còn được lòng các tín đồ du lịch nhời khả năng kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Cặp đôi Kira Nguyễn đã khéo léo tạo nên những bản phối tinh tế, sử dụng áo cổ lọ ôm nhẹ để hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển. Bên cạnh đó, phiên bản cổ tròn năng động lại cực kỳ ăn ý và dễ mặc khi đi cùng hoodie hay sơ mi. Dù lựa chọn kiểu dáng nào, HEATTECH vẫn đảm bảo sự gọn gàng và tính thẩm mỹ cho tổng thể trang phục.

Với cặp đôi Kira Nguyễn, bí kíp để set layer thêm phần sang-xịn-mịn chính là lớp HEATTECH cổ lọ bên trong. Chiếc áo ôm nhẹ, vừa vặn này không chỉ giữ ấm cổ mà còn giúp tổng thể outfit thêm phần cuốn hút, lên hình cực ăn điểm

Cô nàng Hà Kiara toát lên vibe bạch nguyệt quang trong trẻo chỉ với một lớp HEATTECH xám cùng một chiếc PUFFTECH màu trắng giữa trời Bắc Kinh, cho thấy đồ giữ nhiệt vẫn có thể trở thành điểm nhấn giúp outfit trông tươi sáng hơn trong những ngày đông gió lạnh.

Ấn tượng hơn cả là khi HEATTECH có khả năng "ứng biến" với mọi điều kiện thời tiết và nhiều nền nhiệt khác nhau. Nếu dòng cơ bản thích hợp cho những chuyến dạo phố thì dòng HEATTECH Extra Warm lại là món đồ không thể thiếu trong những hành trình chinh phục thiên nhiên. Wowing Travel Boutique lựa chọn loại áo này trong chuyến đi chinh phục những vùng núi cao lạnh giá ở Nepal - nơi nhiệt độ có thể xuống thấp khắc nghiệt. Nhờ khả năng giữ ấm vượt trội, các tín đồ mê khám phá có thể tự tin thách thức cái lạnh vùng cao, săn mây đón gió mà hành lý trên vai vẫn gọn nhẹ tối đa.

Áo HEATTECH Extra Warm giữ ấm bên trong, áo PUFFTECH khoác ngoài với tông màu đen trắng đủ giúp các thành viên Wowing Travel Boutique vừa ấm vừa nổi bật trong những khung hình giữa núi rừng Nepal

Lớp khoác ngoài PUFFTECH: Giữ ấm linh hoạt, nổi bật gu thời trang

Sau lớp giữ nhiệt ôm ấm cơ thể, một chiếc áo khoác PUFFTECH bên ngoài sẽ là lớp hoàn hảo để chắn gió và hoàn thiện set đồ. Điều làm món đồ này trở thành "must-have" của Cá đi chill hay Bùi Khánh Hà không chỉ là trọng lượng nhẹ, mà một số thiết kế của dòng PUFFTECH còn có thể gấp gọn thông minh và bỏ vừa túi nhỏ. Rũ bỏ hoàn toàn cảm giác cồng kềnh, chiếc áo mang lại sự linh hoạt tối đa, giúp họ thoải mái di chuyển cả ngày dài, từ những ga tàu tấp nập, đến các cung đường trekking mờ sương.

Dù là chuyến đi gia đình thảnh thơi của Bùi Khánh Hà khám phá đất nước mặt trời mọc hay hành trình băng qua những đỉnh Tà Xùa hùng vĩ của Cá đi chill, điểm chung trong vali của họ chính là chiếc áo PUFFTECH nhẹ tênh.

Bên cạnh sự gọn nhẹ, khả năng biến hóa phong cách đa dạng cũng là lý do áo PUFFTECH được các KOL "chọn mặt" gửi gắm như thế.

Giữa trời Pháp lãng mạn, Youtuber Diệp Minh và chồng mang đến vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại khi chọn chiếc áo PUFFTECH phom dáng tối giản phối cùng áo thun basic, giúp cặp đôi nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hay phố thị

Ngược lại, Bùi Diệp Thảo Vân lại chọn một chiếc PUFFTECH màu đỏ tươi tắn, nổi bật trên nền tuyết trắng giữa mùa đông Tứ Xuyên.

PUFFTECH còn là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn mặc đẹp cùng nhau. Nhà Tròn Mama đã có những bức ảnh với gam màu cơ bản nhưng đậm chất thơ tại Đà Lạt nhờ cách phối đồ "ton-sur-ton" tinh tế. Sự đồng điệu trong màu sắc và hợp rơ trong kiểu dáng giữa các thành viên, không chỉ tạo cảm giác ấm áp, gắn kết mà còn hòa quyện nhịp nhàng với khung cảnh phố núi.

Gia đình Tròn Mama chọn cho mình phong cách tối giản với những chiếc áo khoác PUFFTECH được phối "ton-sur-ton", không chỉ giữa các thành viên mà còn với cảnh trời Đà Lạt giữa rừng thông nâu và những vòm lá vàng.

Mùa đông không phải để co ro, mà là để tự do khám phá. Chỉ cần trang bị đủ ấm và gọn nhẹ cùng bộ đôi HEATTECH và PUFFTECH, bạn đã sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc rạng rỡ trên những chuyến du lịch mùa đông này.