Bạn gái Đức Phạm đáp trả loạt comment soi mói, đề nghị mọi người xem và khen!

Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với thiếu gia Đức Phạm, cái tên Vũ Thuý Quỳnh kéo theo không ít những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, thay vì im lặng hay né tránh, nàng Á hậu lại chọn cách đối diện thẳng thắn, liên tục "đáp trả" những bình luận tiêu cực xoay quanh phong cách thời trang, makeup và lối sống của mình theo cách rất riêng: tự tin, thẳng thắn và không kém phần duyên dáng.

Trong một video thả dáng trước gương với chiếc đầm đỏ ôm sát, Vũ Thuý Quỳnh gây chú ý bởi visual sắc sảo, mái tóc đen dài thẳng mượt cùng layout trang điểm tông trầm. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cô cũng nhận về bình luận cho rằng phần makeup cá nhân, đặc biệt là màu mắt xanh, chưa thực sự đẹp mắt.

Ảnh @vuthuyquynh.official.

Trước nhận xét này, Vũ Thuý Quỳnh không né tránh mà trực tiếp phản hồi với lý do cô makeup đủ để nhìn, đủ dùng trong sinh hoạt hằng ngày và không có nhu cầu làm hài lòng tất cả mọi người. Câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng cho thấy sự tự tin với ngoại hình, cũng như quan điểm cá nhân rất rạch ròi của Vũ Thuý Quỳnh, rằng phong cách là để phục vụ bản thân, không phải để chiều lòng số đông.

Chưa dừng lại ở đó, trong một đoạn clip nấu ăn đời thường, Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi diện outfit chỉn chu với bộ jumpsuit kẻ và thắt lưng logo CD (Christian Dior). Một cư dân mạng tinh ý để lại bình luận: "Chưa thấy ai nấu ăn mà diện cả cây CD hết" với hàm ý mỉa mai, cho rằng cô quá phô trương khi vào bếp.

Trước lời nhận xét này, Vũ Thuý Quỳnh không những không khó chịu mà còn khéo léo "bẻ lái" tình huống. Cô cho biết trang phục mình mặc là thiết kế từ thương hiệu riêng do cô sáng lập, đồng thời cảm ơn và xem đó như một lời khen dành cho quần áo của thương hiệu mình. Màn đáp trả vừa mềm mỏng, vừa thông minh cho thấy độ cao tay của người đẹp trước những bình luận soi mói.

Ảnh @vuthuyquynh.official.

Outfit nói trên tiếp tục xuất hiện trong một video khác, nơi Vũ Thuý Quỳnh thả dáng trước gương với phong thái cực kỳ slay. Lần này, cô lại bị soi chuyện mặc đi mặc lại một trang phục khi lên mạng xã hội. Trước lời phán xét, Á hậu không vòng vo mà trả lời thẳng: vì đó là đồ cô bán, nên mặc lại cho chị em nhớ mà mua.

Ảnh @vuthuyquynh.official.

Cách phản hồi vừa thực tế, vừa thẳng thắn này tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng Vũ Thuý Quỳnh đang ngày càng thoải mái thể hiện cá tính, không ngại sống thật với bản thân và công việc kinh doanh của mình.

Có thể thấy, sau khi công khai chuyện tình cảm, Vũ Thuý Quỳnh dường như không hề "lép vế" trước áp lực dư luận. Trái lại, cô chọn cách đối diện bằng sự tự tin, tỉnh táo. Những màn đáp trả của nàng Á hậu luôn khẳng định quan điểm sống của bản thân cô: ai cũng có quyền lựa chọn phong cách, miễn là bản thân thấy phù hợp và thoải mái.