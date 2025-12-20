Ngọc Trinh đi đầu trend "trạm tỷ" từ 10 năm trước: Nhìn body và dàn đồ hiệu đủ thấy nể

Trào lưu thuê "trạm tỷ" đang phá đảo mạng xã hội thời gian qua biến những không gian công cộng thành sân khấu đời thực. Đặc điểm của trào lưu này là cố tình dàn dựng một buổi chụp street style theo phong cách "bị chụp lén" để cho ra những khoảnh khắc trông tự nhiên nhất có thể. Điều thú vị nhất khi chụp hình theo phong cách này là được trải nghiệm cảm giác làm thần tượng dù chỉ là người bình thường.

Trong khi cả showbiz đang rần rần "đu" trend, người ta lại nhớ đến một cái tên từng rất "sừng sỏ" với bộ sưu tập ảnh phong cách này chính là Ngọc Trinh lại. Khi được hỏi, Ngọc Trinh chia sẻ cô đã bắt trend này từ 10 năm trước. Nữ hoàng nội y đồng thời hứa hẹn sắp tới sẽ thực hiện một bộ ảnh ở sân bay để hoà vào xu hướng.

Người hâm mộ giúp Ngọc Trinh bắt trend bằng loạt ảnh xưa cũ (Nguồn @i.m.nhn204).

Điều khiến những khung hình thời đó trở nên huyền thoại không chỉ là phong cách chụp "đi trước thời đại", mà còn là nhan sắc đỉnh cao của Ngọc Trinh - một visual luôn nằm trong vòng bàn tán của công chúng.

Ảnh: FBNV

Quả thật từ những năm 2014-2016, Ngọc Trinh luôn ở tâm điểm mạng xã hội vì nhan sắc, body "vô thực" và đồ hiệu lung linh từ trên xuống dưới. Nhìn lại loạt hình ảnh của Ngọc Trinh một thập kỷ trước, không khó hiểu vì sao cái tên này luôn nằm trong vòng xoáy bàn tán của dư luận. Khi ấy, gắn liền với Ngọc Trinh là từ khoá như "vòng eo 56cm" trứ danh, thân hình mảnh mai nhưng đường cong rõ nét, đôi chân dài thẳng tắp cùng làn da trắng phát sáng, đã góp phần tạo nên hàng loạt cụm từ quen thuộc với công chúng như "đẹp như Ngọc Trinh", "đầm body Ngọc Trinh".

Ảnh: FBNV

Bên cạnh vóc dáng, điều khiến những khung hình "bị chụp lén" của Ngọc Trinh thời điểm đó gây sốt chính là dàn đồ hiệu đếm không xuể. Từ túi xách, giày dép đến phụ kiện, tất cả đều đến từ những nhà mốt xa xỉ bậc nhất. Đặc biệt, những chiếc Hermès liên tục xuất hiện trong outfit sân bay của cô từng là biểu tượng cho độ chịu chi và phong cách chơi hàng hiệu không ngại phô diễn của "nữ hoàng nội y".

Ở thời điểm mà street style sân bay của sao Việt chưa thực sự được chú ý như hiện nay, Ngọc Trinh đã "vô tình" biến mỗi lần xuất hiện nơi công cộng thành một buổi chụp hình thời trang đúng nghĩa. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một bước đi, một cái ngoái đầu cũng đủ khiến hình ảnh lan truyền khắp mặt báo và mạng xã hội.

Ảnh: FBNV



