5 món thời trang hack tuổi hiệu quả nhất: Giờ mà sắm thì ra Tết vẫn mặc đẹp

Mùa xuân luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ. Thời tiết dịu nhẹ, không quá lạnh cũng chưa nắng gắt cho phép chị em thỏa sức layering và thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Nếu mục tiêu của bạn là mặc sao cho trẻ trung hơn, tươi tắn hơn mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết, thì 5 item dưới đây chính là "trợ thủ hack tuổi" cực kỳ đáng đầu tư trong mùa xuân này.

Áo len mỏng sáng màu

Nhắc đến mùa xuân, không thể bỏ qua những chiếc áo len mỏng nhẹ. Khác với len dày của mùa đông, áo len mỏng thường có chất liệu mềm, thoáng và dễ mặc, rất phù hợp để diện trong tiết trời se lạnh đầu mùa. Những gam màu sáng như trắng sữa, be, hồng phấn, xanh mint hay vàng nhạt không chỉ mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà còn giúp tổng thể trang phục trông trẻ trung hơn rõ rệt.

Áo len mỏng sáng màu cũng cực kỳ dễ phối. Bạn có thể kết hợp cùng quần jeans, chân váy hay mặc layer bên trong blazer, trench coat đều hợp. Một chiếc áo len dáng basic, vừa vặn cơ thể sẽ giúp vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế mà không hề "dừ". Đây là item rất phù hợp với những chị em muốn hack tuổi một cách an toàn nhưng vẫn hiệu quả.

Áo blazer màu trung tính

Blazer từ lâu đã là biểu tượng của sự thanh lịch, nhưng nếu chọn đúng kiểu và màu sắc, item này còn có khả năng "ăn gian" tuổi tác rất tốt. Những gam màu trung tính như be, xám nhạt, nâu sữa hay trắng kem mang đến cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại hơn so với blazer đen truyền thống.

Để tránh cảm giác quá nghiêm túc, chị em nên ưu tiên blazer dáng suông vừa phải, vai không quá cứng. Khi phối đồ, chỉ cần mix blazer với áo thun trơn, áo len mỏng hoặc áo sơ mi sáng màu là đã đủ tạo nên tổng thể trẻ trung, thời thượng. Blazer trung tính còn ghi điểm nhờ khả năng ứng dụng cao, phù hợp cả khi đi làm lẫn dạo phố.

Chân váy xẻ tà

Nếu đang tìm một món đồ vừa nữ tính, vừa tôn dáng lại giúp diện mạo trở nên trẻ trung hơn, chân váy xẻ tà chính là lựa chọn lý tưởng. Đường xẻ tinh tế giúp đôi chân trông thon dài hơn, đồng thời tạo cảm giác chuyển động mềm mại, cuốn hút khi bước đi.

Vào mùa xuân, chị em có thể ưu tiên chân váy xẻ tà dáng midi với chất liệu nhẹ như lụa, voan hoặc vải mềm. Các gam màu trung tính hoặc pastel sẽ giúp outfit trông tươi mới, không bị "già". Khi kết hợp cùng áo len mỏng, áo sơ mi hoặc blazer, chân váy xẻ tà mang lại vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa trẻ trung, rất phù hợp với nhiều độ tuổi.

Quần jeans ống suông

Quần jeans ống suông là item gần như không bao giờ lỗi mốt và đặc biệt "hack tuổi" cực kỳ hiệu quả. So với jeans skinny, dáng ống suông mang lại cảm giác phóng khoáng, hiện đại hơn, đồng thời giúp che khuyết điểm phần đùi và bắp chân rất tốt.

Một chiếc quần jeans ống suông cạp cao, màu xanh nhạt hoặc xanh trung tính sẽ giúp tổng thể outfit trông trẻ trung và gọn gàng hơn. Bạn có thể phối cùng áo len mỏng, áo thun, áo sơ mi hay blazer đều đẹp. Chỉ cần sơ vin nhẹ và chọn thêm một đôi giày sneakers hoặc loafer là đã có ngay set đồ mùa xuân năng động, tươi tắn.

Áo trench coat

Trench coat là item kinh điển mỗi khi xuân về, nhưng không phải ai cũng biết rằng chiếc áo này cũng có khả năng hack tuổi rất tốt nếu chọn đúng kiểu. Những mẫu trench coat dáng dài vừa phải, màu be, kem hoặc nâu nhạt luôn mang lại cảm giác thanh lịch, hiện đại và không hề đứng tuổi.

Để trẻ trung hơn, chị em nên tránh trench coat quá rộng hoặc quá dài. Khi phối đồ, có thể kết hợp trench coat với quần jeans ống suông, chân váy xẻ tà hoặc váy liền dáng đơn giản. Chỉ cần khoác nhẹ trench coat bên ngoài là tổng thể outfit đã trở nên chỉn chu, thời trang mà vẫn giữ được sự tươi mới, phù hợp với không khí mùa xuân.

Ảnh: Sưu tầm