Khó vậy cũng làm được: Yuna Vũ và TyhD đồng lòng gợi ý cách khắc chế trai hư, chắc ai đó sẽ giật mình

Mới đây, mạng xã hội bỗng dậy sóng khi Yuna Vũ và TyhD - hai cái tên từng gián tiếp liên quan đến nhau qua "nhân vật thứ ba" bất ngờ xuất hiện chung trong một khung hình. Hai người đẹp lại tạo nên chemistry đầy thú vị với phong cách thời trang đồng điệu.

Yuna Vũ và TyhD tụ lại gợi ý cách khắc chế trai hư (Nguồn @tyhd.official).



Hot girl Đảo Thiên Đường thẳng thắn viết caption đầy ẩn ý: "Gợi ý outfit cho cặp bạn thân mà red flag nhìn thấy phải né". Câu từ vừa hài hước vừa sâu cay này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Trong khi đó, TyhD cũng không kém phần bí ẩn với dòng status bằng tiếng Anh: "The year of number 9 bring me to this Leo & reveal all the truths" - một lời nhắn đầy ẩn dụ về việc năm số 9 đã dẫn cô đến với cung Sư Tử (Leo) này và bộc lộ mọi sự thật.

(Nguồn @tyhd.official).

Phản ứng của cư dân mạng không thể nào sôi động hơn. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện: "Chấn động", "Lịch sử", "2 con tướng này mạnh quá"... Nhiều người còn mạnh dạn khẳng định đây là màn "liên minh" hoàn hảo để khắc chế trai hư, tạo nên một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất Vbiz cuối năm.

Trong lần gặp gỡ được dân tình mong chờ từ lâu này, được biết cơ duyên của hai người đẹp đến từ một công việc chung - cùng quảng bá dòng sản phẩm Holiday của một thương hiệu đồ tập cao cấp được nhiều ngôi sao lựa chọn. Trong bộ ảnh được chia sẻ, cả Yuna Vũ và TyhD đều lựa chọn tông màu đỏ rực rỡ, nổi bật, tràn đầy năng lượng, đậm tinh thần lễ hội.

Ảnh: IGNV

Crop top ôm sát kết hợp với quần legging cut-out táo bạo tạo nên tổng thể vừa thể thao vừa gợi cảm. Điểm đặc biệt của set đồ này nằm ở chi tiết cut-out độc đáo ở vòng eo - một thiết kế vừa trendy vừa giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế.

Tại Việt Nam, các thương hiệu activewear cao cấp cũng đang dần khẳng định vị thế với những thiết kế không thua kém quốc tế về chất lượng lẫn tính thẩm mỹ. Việc các hot girl, người mẫu như Yuna Vũ, TyhD lựa chọn mặc những bộ đồ này không chỉ trong phòng gym mà còn cho cả street style là minh chứng rõ ràng nhất.