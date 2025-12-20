5 cách buộc tóc khi mặc áo mùa đông giúp diện mạo chỉn chu hơn hẳn, nhan sắc sáng bừng

Mùa đông đến cũng là lúc tủ đồ của chúng ta ngập tràn áo len cổ cao, áo dạ, áo phao hay blazer dày dặn. Tuy nhiên, việc chọn kiểu tóc sao cho vừa gọn gàng, vừa hài hòa với trang phục mùa lạnh lại không hề đơn giản. Một kiểu tóc phù hợp không chỉ giúp tránh rối mà còn nâng tầm phong cách tổng thể. Dưới đây là 5 cách buộc tóc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả khi diện áo mùa đông.

Tóc kẹp càng cua

Tóc kẹp càng cua là lựa chọn lý tưởng mỗi khi trời trở lạnh. Ưu điểm lớn nhất của kiểu tóc này là nhanh, gọn và không làm đau da đầu khi phải đội mũ hay quàng khăn trong thời gian dài. Chỉ cần xoắn nhẹ tóc lên và cố định bằng một chiếc kẹp càng cua cỡ vừa hoặc lớn, bạn đã có ngay diện mạo thanh lịch, thoải mái.

Khi mặc áo cổ cao hoặc áo len dày, tóc kẹp càng cua giúp phần gáy thông thoáng, tránh cảm giác bí và nóng. Kiểu tóc này cũng rất linh hoạt, phù hợp từ đi làm đến dạo phố. Nếu muốn trông nữ tính hơn, bạn có thể thả vài lọn tóc mái hoặc tóc mai mỏng ở hai bên để gương mặt mềm mại và tự nhiên.

Tóc búi

Tóc búi luôn nằm trong danh sách những kiểu tóc "cứu cánh" của mùa đông. Một búi tóc thấp gọn gàng phía sau gáy sẽ kết hợp hoàn hảo với áo khoác dài, áo dạ hoặc blazer. Kiểu tóc này mang lại cảm giác chỉn chu, thanh lịch, rất phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần vẻ ngoài trưởng thành.

Với phong cách trẻ trung hơn, bạn có thể chọn búi tóc cao hoặc búi messy hơi rối tự nhiên. Khi mặc áo len oversize, một búi tóc không quá chặt sẽ tạo sự cân đối, tránh cảm giác nặng nề. Đặc biệt, tóc búi giúp bạn dễ dàng quàng khăn, mặc áo cổ lọ mà không lo tóc bị vướng hay xù lên mất thẩm mỹ.

Tóc buộc đuôi ngựa

Tóc buộc đuôi ngựa là kiểu tóc đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Vào mùa đông, đuôi ngựa thấp thường được ưa chuộng hơn vì dễ kết hợp với áo khoác và khăn choàng. Kiểu buộc này mang lại vẻ nhẹ nhàng, tinh tế, rất phù hợp với những ngày đi làm.

Nếu bạn thích phong cách năng động, đuôi ngựa cao cũng là một lựa chọn đáng thử, đặc biệt khi diện áo phao ngắn hoặc áo len ôm. Để kiểu tóc trông thời trang hơn, hãy dùng dây buộc vải, dây nhung hoặc quấn một lọn tóc nhỏ che dây thun. Một chút biến tấu nhỏ sẽ giúp tổng thể trông chỉn chu và có điểm nhấn hơn.

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa là sự dung hòa giữa tóc xõa và tóc buộc, rất thích hợp cho những ai không muốn buộc tóc quá gọn nhưng vẫn cần sự thoải mái. Khi mặc áo mùa đông, đặc biệt là áo len cổ tròn hoặc cổ tim, tóc buộc nửa giúp giữ phần tóc trước gọn gàng, trong khi phần tóc sau vẫn buông tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại.

Kiểu tóc này mang lại vẻ nữ tính, dịu dàng và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến hẹn hò. Bạn có thể buộc nửa bằng dây thun nhỏ, kẹp nơ hoặc kẹp càng cua mini để tăng thêm phần xinh xắn. Với những ngày lạnh vừa phải, tóc buộc nửa còn giúp giữ ấm phần cổ mà không gây vướng víu.

Tóc tết

Tóc tết là kiểu tóc lý tưởng cho mùa đông nhờ sự gọn gàng và khả năng giữ nếp tốt. Kiểu tóc tết thẳng hoặc lệch nhẹ sẽ kết hợp rất ăn ý với áo len dày, áo cardigan hay áo khoác dáng dài. Kiểu tóc này mang lại cảm giác dịu dàng, cổ điển nhưng không hề già nếu biết cách biến tấu.

Bạn có thể chọn tết đơn giản, tết lỏng tay để tạo độ phồng tự nhiên, hoặc kết hợp tết với buộc thấp phía sau gáy. Khi đi ngoài trời lạnh, tóc tết ít bị rối hơn so với tóc xõa, đồng thời dễ đội mũ len hoặc quàng khăn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày đông cần sự gọn gàng mà vẫn giữ được nét nữ tính.

Ảnh: Sưu tầm