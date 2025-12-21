Ngày 20/12, đại nhạc hội Y-CONCERT chính thức khởi động tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên hơn 55 nghệ sĩ từ Vũ trụ Anh Tài - Chị Đẹp - Tân Binh cùng xuất hiện trong một đêm nhạc.

Phần mở màn của chương trình diễn ra từ 14h đến 18h, tập trung vào các màn trình diễn solo, mang đến không gian thưởng thức trọn vẹn cho từng nghệ sĩ trước khi bước vào những tiết mục hoà ca ở các chặng sau. Trong số đó, màn collab giữa Vũ Ngọc Anh và CƯỜNG SEVEN nhận về tràng pháo tay lớn.

Màn trình diễn kết hợp giữa Vũ Ngọc Anh và CƯỜNG SEVEN

Vũ Ngọc Anh bước lên sân khấu với trang phục màu tím bắt mắt, khoe trọn đường cong và cặp chân dài mướt mắt. Trong lúc Vũ Ngọc Anh trình diễn solo, cân từ hát, rap đến nhảy thì CƯỜNG SEVEN bất ngờ tham gia, kết hợp ăn ý với bà xã. 2 người thể hiện vũ đạo quyến rũ, kết màn với nụ hôn nhẹ lên môi khiến khán giả vỡ oà hú hét không ngừng.

Vũ Ngọc Anh bước lên sân khấu với trang phục màu tím bắt mắt, khoe trọn đường cong và cặp chân dài mướt mắt

Tại đây, CƯỜNG SEVEN cũng có chia sẻ thú vị đằng sau tiết mục lần này. Anh bật mí: “Nói thật với các bạn khán giả là chị Ngọc Anh đang bị sốt xuất huyết. Chị ý cháy quá. Chi vẫn đang truyền nước trong bệnh viện mà chị ý ‘tót’ đi, trốn ra ngoài để đi tập nhảy rồi thu âm cho chương trình”.

Nhưng mà, để kết thúc phần biểu diễn vừa rồi, mình phải rất là nể vợ mình bởi thứ nhất là cứng đầu. Thứ hai là quá đam mê nghệ thuật. Đây cũng là lần đầu tiên CƯỜNG SEVEN và Vũ Ngọc Anh nhảy đôi với nhau. Ngày xưa chỉ có trong MV thôi chứ bọn mình chưa đi diễn couple bao giờ, nên hy vọng mọi người sẽ thích nha” , anh chàng cho biết thêm.

Dù đang bị sốt xuất huyết, Vũ Ngọc Anh là một trong những nghệ sĩ năng suất nhất Y-CONCERT

Nhiều người nể phục trước tinh thần “cháy” hết mình của Vũ Ngọc Anh. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của người đẹp 9x, cho rằng việc “trốn viện” dù xuất phát từ đam mê vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số khán giả nhắn nhủ Vũ Ngọc Anh nên ưu tiên hồi phục sức khoẻ ổn định