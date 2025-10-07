Khi tháng 12 về, cũng là thời điểm một năm sắp khép lại. Có người đã chạm đến những trái ngọt sau tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Có người vẫn đang bền bỉ gieo trồng những hạt giống hy vọng, chờ một mùa gặt tương lai. Trong hành trình đó, có niềm vui, có nỗi buồn, có nước mắt, có chiến công, có cả những vết thương chưa kịp lành… Nhưng trên tất cả, chúng tôi tin rằng trong mỗi người vẫn còn nguyên vẹn những khát khao, những giấc mơ, hy vọng, hoặc chỉ đơn giản là một mảnh bình yên nhỏ nhoi còn sót lại sau nhiều giông bão…

Vào thời điểm đẹp nhất trong năm này, hãy cùng tìm đến nhau trong cuộc hội ngộ lớn nhất, để bạn và tôi cùng mang những điều bé nhỏ đẹp đẽ ấy đến như một món quà của hi vọng, của cảm thông, của năng lượng tích cực. Nếu bạn có, hãy đến trao, nếu bạn không có, hãy đến nhận. Để chúng ta cùng nhau lan tỏa cảm xúc, để yêu thương được nhân lên, để những điều bé nhỏ đẹp đẽ ấy không còn nhỏ nữa, để âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết tất cả và là suối nguồn tưới mát cho những hạt giống tích cực nảy mầm...

Y-CONCERT KHÔNG có “sân khấu” hay “khán đài”, KHÔNG có “nghệ sĩ” hay “khán giả”, chỉ có những tâm hồn đồng điệu cùng hội tụ trong một không gian vượt qua mọi ranh giới tuổi tác, thời gian, đẳng cấp - chỉ còn lại âm nhạc, ánh sáng và những trái tim rung động được kết nối bởi tình yêu nghệ thuật, văn hóa và con người Việt Nam.

Y-CONCERT là hành trình cảm xúc đỉnh cao kéo dài hơn 10 TIẾNG với hơn 50 NGHỆ SĨ thuộc nhiều thế hệ cùng toả sáng trên một sân khấu chưa từng có trong lịch sử giải trí Việt Nam. Là sân khấu nơi những giá trị nghệ thuật và nhân văn được kết tinh, là lời tuyên bố đầy bản lĩnh của YeaH1: Chúng tôi không chỉ làm CONCERT, chúng tôi tạo ra tiêu chuẩn mới cho ngành giải trí Việt Nam.

Bạn đã từng ao ước được là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu, nơi mỗi người tham dự đều được nhớ đến, được trao tặng cảm xúc, và cùng nhau viết nên một lát cắt không thể lãng quên của thanh xuân?

Nếu trái tim bạn từng vang lên những ước muốn đó, thì YeaH1 có câu trả lời cho bạn: Y-CONCERT

Y-CONCERT: Mang tinh hoa - trao tinh hoa - nối tinh hoa - lan tỏa tinh hoa.

Mỗi người đến đây đều là một phần không thể thiếu trong bản giao hưởng kỳ diệu kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ ấy. Và chúng tôi tin, những giờ phút bên nhau sẽ trở thành khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất và rực rỡ nhất in sâu trong trái tim mỗi người.

Dù bạn là ai, dù bạn đến từ đâu, chỉ cần trái tim bạn còn khát khao được sống, được yêu thương và được là chính mình - Y-CONCERT là dành cho bạn.

Hãy sống 10 tiếng ấy như sống cả một thanh xuân.

Hẹn gặp bạn trong đêm đông rực cháy nhất năm!

Các Gió Em, Gai Con, Bé Năng, Xóm Làng Hehe và khán giả yêu thương của YeaH1 ơi, thời khắc đẹp nhất đến rồi, MÌNH ĐOÀN VIÊN THÔI