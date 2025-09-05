Vào 19h ngày 6-7/ 9 tới đây, hai đêm encore của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, các anh tài đang tích cực tập luyện cho hai đêm diễn cuối tuần này.

Tối 4/9, trong đêm tổng duyệt cho concert, dàn anh tài xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn toát lên sự thần thái cuốn hút. Mỗi người một nét riêng, có người năng động, có người lịch lãm và có người giản dị một cách hài hước. Không cần đến ánh đèn rực rỡ hay makeup cầu kì, visual của các anh tài vẫn rất rạng rỡ bất chấp cam thường.

Các Anh Tài tổng duyệt cho concert encore

Kay Trần là cái tên nổi bật trong buổi rehearsal tối qua bởi outfit “bà thím” độc lạ. Diện áo và quần thun ngắn màu đỏ với họa tiết hoa hòe, đi dép lê, Kay Trần khiến mọi người liên tưởng ngay đến một “trấm trải bàn” biết hát và nhảy. Cùng với biểu cảm hài hước và phong thái như bà thím vừa đi chợ về khiến Kay Trần trở thành tâm điểm chú ý của buổi tổng duyệt. Tuy nhiên, khi bước vào tập luyện, anh chàng tạm gác lại nhân cách “bà thím” trở lại với thần thái siêu ngầu và tập trung tối đa cho thấy sự nghiêm túc và rất chuyên nghiệp.

Nổi bần bật là "bà thím" Kay Trần

Bên cạnh đó, S.T Sơn Thạch cũng là nhân vật gây chú ý khi giữ vững phong độ “nam thần” với gương mặt sáng bừng và phong thái tràn đầy năng lượng. Dù chỉ diện trang phục đơn giản, thần thái của anh vẫn toát lên vẻ lịch lãm, cuốn hút.

S.T Sơn Thạch giữ vững phong độ “nam thần”

Thiên Minh lại mang đến một vẻ đẹp trẻ trung, tươi mới. Với gương mặt rạng rỡ và phong cách năng động, dù đang tập luyện căng thẳng, Thiên Minh vẫn giữ được nét tươi tỉnh khiến ai nhìn cũng thấy mê. Trong khi đó, Bùi Công Nam trẻ trung, phong cách năng động càng giúp anh chàng "lão hóa ngược".

Thiên Minh - Bùi Công Nam năng động, trẻ trung

Thiên Minh và Bùi Công Nam cực thân thiết

Còn Jun Phạm mang đến một phong cách chuẩn vibe “chú Sáu”. Anh diện áo thun ba lỗ giản dị, quấn kèm một chiếc khăn lên vai, khiến mọi người nhớ đến hình tượng của anh trong chương trình Gia Đình Haha. Tuy giản dị là thế, nhưng visual của Jun Phạm vẫn sáng bừng giữa dàn anh tài.

Jun Phạm cực ngầu trong buổi tổng duyệt

Vào cuối tuần này tại The Global City, hai đêm concert cuối cùng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ diễn ra, hứa hẹn là hồi kết rực rỡ và đầy cảm xúc.