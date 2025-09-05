Là một trong những gương mặt nổi bật của Em Xinh, dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều, Lamoon vẫn nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả cho màn comeback sau chương trình. Chiều 4/9, nữ ca sĩ đã có buổi listening party giới thiệu album đầu tay LÀ MOON với sự góp mặt của dàn Em Xinh MAIQUINN, Han Sara, Yeolan, Ánh Sáng AZA,… cùng các nghệ sĩ khác như Ái Phương, Luna Đào… Như thông báo, đây được xem là buổi tiệc ấm cúng, dành riêng cho những người đã đồng hành cùng Lamoon trong hành trình nghệ thuật, các anh/chị em, bạn bè, người thân, người hâm mộ và các đại diện truyền thông.

Dàn Em Xinh check-in tại listening party của Lamoon

Lamoon xuất hiện rạng rỡ, nhận về nhiều lời khen nhờ nhan sắc và thần thái tự tin. Từ lối trang điểm tinh tế đến trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm sự kiện. Dàn Em Xinh cũng gây chú ý khi cùng nhau xuất hiện với phong cách đa dạng người cá tính trẻ trung, người lại ngọt ngào nữ tính, ai nấy đều chỉn chu, góp phần khiến bầu không khí buổi tiệc thêm phần sôi động và lôi cuốn ngay từ đầu.

Reaction dàn Em Xinh

Ái Phương nhận xét về album đầu tay của Lamoon

Thế nhưng, trong buổi listening party, khi các ca khúc trong album lần lượt vang lên, không khí thay đổi nhiều cung bậc. Dàn Em Xinh bộc lộ loạt biểu cảm “khó đoán”, người gật gù quẩy theo nhạc, người bật cười gượng gạo, hay như Ngô Lan Hương để lộ gương mặt nhăn nhó. Trong khi đó, Ái Phương và Luna Đào vẫn giữ tinh thần ủng hộ nhiệt tình, không ngần ngại khích lệ sản phẩm mới của Lamoon. Chị đẹp Ái Phương nhận xét về album của Lamoon “Nhạc mà vẫn gây tranh cãi thì chứng tỏ đã thành công rồi”.

Dàn Em Xinh bộc lộ loạt biểu cảm “khó đoán”

Bản thân Lamoon cũng lộ rõ vẻ nghiêm túc, thậm chí khá căng thẳng khi bật nhạc cho mọi người cùng nghe. Có thể hiểu được, vì là album đầu tay nên chính chủ có phần áp lực. Chính sự đối lập này càng làm khán giả tò mò: album đầu tay của Lamoon có thể sẽ mang đến trải nghiệm gì khác biệt so với những lời bàn tán trái chiều trước đó?

Lamoon khá căng thẳng

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một vài khoảnh khắc được ống kính bắt trọn trong suốt buổi listening party. Nhìn chung, không khí bữa tiệc vẫn rất vui vẻ, các đồng nghiệp đều tận hưởng và hào hứng chúc mừng cột mốc mới của Em Xinh “tốt nghiệp” Top Best 5. Album LÀ MOON dự kiến ra mắt vào tháng 9, được trình làng với 5 phiên bản riêng biệt, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Theo đuổi concept đa bản thể, Lamoon không ngần ngại chi mạnh tay để hoàn thiện phần hình ảnh.

Single mở đường của Lamoon không như kỳ vọng

Vừa qua, Lamoon phát hành MV Synth Chúc Nâng Ly, đóng vai trò mở đường cho dự án âm nhạc này. Với hơi hướng pop, đan xen nhiều chất liệu âm nhạc như EDM, Bossa Nova và âm hưởng ngũ cung truyền thống, Lamoon mong muốn biến Synth Chúc Nâng Ly thành một bản giao thoa Đông - Tây, dễ tiếp cận giới trẻ. Lời ca cũng được biến tấu độc đáo khi kết hợp tiếng Anh với từ Hán Việt. Thế nhưng, chính việc ôm đồm quá nhiều và đặt nặng kỳ vọng đã khiến Synth Chúc Nâng Ly trở thành một tổng thể dàn trải, thiếu điểm nhấn và khó trọn vẹn ở bất kỳ khía cạnh nào.

Fan tin rằng album LÀ MOON sẽ trở thành bước ngoặt, giúp Lamoon khẳng định lại vị thế và chứng minh rằng cô xứng đáng với những kỳ vọng đặt vào mình

Dù được kỳ vọng là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ Em Xinh, màn ra mắt Synth Chúc Nâng Ly lại chưa thật sự đáp ứng mong đợi, thậm chí vô tình khiến Lamoon bị đánh giá thấp hơn so với tiềm năng vốn có. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được tài năng trẻ sinh năm 2003 bởi khả năng sáng tác, tư duy ngôn ngữ giàu màu sắc và cá tính nghệ thuật riêng biệt. Chính những yếu tố này khiến khán giả trung thành vẫn tin rằng album LÀ MOON sẽ trở thành bước ngoặt, giúp Lamoon khẳng định lại vị thế và chứng minh rằng cô xứng đáng với những kỳ vọng đặt vào mình.