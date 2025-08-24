Tối 23/08, đêm chung kết Em Xinh Say Hi khép lại hành trình dài của 30 thí sinh. Bên cạnh những sân khấu được đầu tư chỉn chu và phần trao giải đầy bất ngờ, thì giải thưởng The Best Leader lại là hạng mục “dễ đoán” nhất. Với số phiếu áp đảo 26/30 từ các Em Xinh, Bích Phương đã chinh phục hoàn toàn các Em Xinh lẫn khán giả theo dõi chương trình.

Em Xinh Bích Phương chiến thắng The Best Leader với số phiếu áp đảo

Đáng chú ý, người công bố giải thưởng là ca sĩ Tăng Duy Tân, người đang được đồn đoán sắp “về chung một nhà” cùng nữ ca sĩ cuối năm nay. Khoảnh khắc Tăng Duy Tân đọc tên cô đã khiến không khí bùng nổ, các Em Xinh, Anh Trai và khán giả đồng loạt hò reo, “đẩy thuyền” nhiệt tình cho cặp đôi.

Khoảnh khắc trao giải của cặp đội Bích Phương - Tăng Duy Tân khiến người hâm mộ phấn khích

Nhận giải thưởng The Best Leader, Bích Phương xúc động chia sẻ “Trước chung kết, em có nghĩ nếu được chọn một giải thưởng mà mình mong muốn nhất thì đó chính là Best Leader. Hôm nay, em thật sự hạnh phúc khi nhận được nó. Ban đầu em đến chương trình chỉ nghĩ đơn giản là tập gym cho kỹ năng, nhưng rồi em nhận ra mình đã có những tình cảm chân thành để trao đi. Giải thưởng này đồng nghĩa với việc tình cảm đó đã được các chị em cảm nhận.”

Không quên pha chút hài hước, nữ ca sĩ nói thêm “Ngoài việc quan tâm, yêu thương nhau, em nghĩ tình yêu còn đi qua đường dạ dày. Em đã rất chăm chỉ nấu cơm cho các chị em, nên chắc phần nào cũng nhờ vậy mà em được ưu ái giải thưởng này.”

Bích Phương ngại ngùng khi được xướng tên

Cô cũng hứa hẹn sẽ tổ chức một buổi tiệc thân mật tại nhà để cùng các Em Xinh quây quần. Bích Phương tâm sự, ở ngoài đời, cô vốn ít giao tiếp và không có nhiều bạn bè, nhưng nhờ chương trình mà cô mới cảm nhận rõ rệt tình cảm chân thành từ các chị em. Vì vậy, không ít lần tại các Live Stage trước đó, người hâm mộ vẫn thấy hình ảnh người đội trưởng Bích Phương khóc nức nở vì không thể bảo vệ các thành viên trong đội.

Bích Phương được coi là “đội trưởng khổ nhất” của Em Xinh Say Hi

Trước đó, Bích Phương được coi là “đội trưởng khổ nhất” của Em Xinh Say Hi. Ở bất kỳ vòng thi nào giữ vai trò leader, cô luôn “all-in” cho các thành viên, từ định hướng nghệ thuật đến hỗ trợ tinh thần, thậm chí cả tài chính, nhiều lần nữ ca sĩ đã sẵn sàng gánh một phần chi phí sân khấu để giảm bớt gánh nặng cho các Em Xinh. Bích Phương cũng thẳng thắn chia sẻ mình không quá đặt nặng mục tiêu quán quân, mà ưu tiên lựa chọn thành viên dựa trên hướng phát triển riêng.

Giải thưởng The Best Leader được xem là sự ghi nhận cho nỗ lực và vai trò dẫn dắt mà Bích Phương đã thể hiện trong suốt chương trình

Giải thưởng The Best Leader được xem là sự ghi nhận cho nỗ lực và vai trò dẫn dắt mà Bích Phương đã thể hiện trong suốt chương trình. Với kinh nghiệm của một đàn chị trong nghề, cô luôn tích cực hỗ trợ, quan tâm và đồng hành cùng các Em Xinh khác, vậy nên Bích Phương không chỉ nhận được sự tin tưởng và yêu mến từ các Em Xinh mà còn từ phía các khán giả luôn theo dõi chương trình. Nhiều người còn hài hước nhận xét rằng, thay vì một Em Xinh, vai trò của Bích Phương tại chương trình giống như một Mẹ Xinh của 29 Em Xinh còn lại thì đúng hơn.