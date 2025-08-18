Bích Phương và sân khấu solo hoành tráng ở Em Xinh Say Hi

Tối 17/8, 8 Em Xinh Châu Bùi, Tiên Tiên, Pháo, Bích Phương, LyHan, Miu Lê và Phương Ly đã hoàn thành sân khấu solo, khép lại vòng Chung kết 1. Các tiết mục được đầu tư khủng từ âm nhạc, concept cho đến vũ đạo, thể hiện màu sắc riêng biệt của từng Em Xinh. Trong đó, Bích Phương được trông chờ vì là chị lớn thâm niên nhất chương trình, “tất tay” cho từng stage nhóm. Khán giả muốn xem với chính mình, Bích Phương sẽ làm gì để khẳng định vị thế.

Chu Kỳ Mới - stage solo của Bích Phương ở Chung kết 1 Em Xinh Say Hi

Và không để người hâm mộ thất vọng, Bích Phương mang đến sân khấu cực kỳ hoành tráng phong cách “nghìn lẻ một đêm”, với quả trứng làm tâm điểm, tượng trưng cho thông điệp “tái sinh”. Bài hát tên Chu Kỳ Mới, là track chủ đề trong album chưa được ra mắt của Bích Phương. Nữ ca sĩ chia sẻ, đây là sáng tác đã có từ 2 năm trước nhưng mãi cô chưa thể phát hành album. Những năm qua, Bích Phương nhiều lần chần chừ, chưa sẵn sàng và mang trong mình nỗi sợ sân khấu.

Bích Phương quyến rũ, ma mị trong stage solo Chung kết Em Xinh Say Hi

Đến với Em Xinh, Bích Phương như “thay da đổi thịt”. Không chỉ là đàn chị được ngưỡng mộ, tiếp lửa cho dàn nghệ sĩ trẻ, Bích Phương cũng được truyền thêm động lực thử những cái mới. Điển hình như việc tập nhảy. Sau 2 năm dừng hoạt động vì cảm thấy bên trong bị bào mòn và không sáng tạo được thêm, cô đã tìm ra câu trả lời cho bản thân tại Em Xinh Say Hi.

Bích Phương mang đến sân khấu cực kỳ hoành tráng phong cách “nghìn lẻ một đêm”, với quả trứng làm tâm điểm

Tiết mục quy tụ hơn 30 vũ công nữ, tạo nên không gian và hiệu ứng vũ đạo hoành tráng

Bích Phương mở đầu tiết mục trong không gian ma mị, huyền ảo với dàn vũ công mặc trang phục tựa những nhà hành hương bí ẩn. Cô ngồi trong quả trứng khổng lồ được đặt giữa sân khấu như sa mạc, tạo nên hình ảnh biểu tượng mạnh mẽ về sự tái sinh và khởi đầu mới. Tiết mục quy tụ hơn 30 vũ công nữ, tạo nên không gian và hiệu ứng vũ đạo hoành tráng. Đoạn kết là màn nhảy solo ấn tượng của Bích Phương, cho thấy khả năng vũ đạo hoàn thiện sau khi từng bị nhận xét "lười nhảy".

Tiên Cookie - Tăng Duy Tân được “réo gọi”

Tuy đã giải thích ca khúc Chu Kỳ Mới đánh dấu sự tái sinh, quẳng đi nỗi sợ sân khấu của Bích Phương, nhưng sau khi màn trình diễn lên sóng nhiều khán giả vẫn cảm thấy có ẩn ý khác đằng sau bài hát này.

Cư dân mạng đồn đoán ẩn ý đằng sau Chu Kỳ Mới:

Mở đầu Chu Kỳ Mới, phần lời gây liên tưởng đến việc Bích Phương rời xa “vùng an toàn”, mở lòng sẵn sàng yêu người mới “Sau hai năm đôi ta cách xa em đã có câu trả lời; Đôi khi ta phải biết cách buông tay nhau để nắm tay người mới". Phân đoạn này khiến nhiều fan Bích Phương liên tưởng đến Tiên Cookie. Khoảng thời gian 2 năm trùng khớp với thời điểm Bích Phương đóng băng hoạt động rồi thông báo rời 1989s Entertainment, rời xa Tiên Cookie sau 13 năm gắn bó.

Mở đầu Chu Kỳ Mới, phần lời gây liên tưởng đến việc Bích Phương rời xa “vùng an toàn”, mở lòng sẵn sàng yêu người mới

Sản phẩm cuối cùng của Bích Phương ở 1989s là MV Đố Anh Đoán Được - được cho là single mở đường album nhưng cuối cùng dở dang vì tình hình Covid-19 căng thẳng. Tối 29/7/2025, phía 1989s Entertainment do nhạc sĩ/ NSX âm nhạc Tiên Cookie đứng đầu đã phát đi thông báo về việc Bích Phương dừng hợp tác. Thông báo cho biết hợp đồng quản lí nghệ sĩ độc quyền giữa Bích Phương và 1989s Entertainment sẽ kết thúc vào ngày 1/8/2023 và hai bên đã thảo luận, quyết định không tiếp tục kí hợp đồng quản lý. Bích Phương sau đó thành lập công ty Bông Hoa Nhỏ, ra mắt MV Nâng Chén Tiêu Sầu và hợp tác với Tăng Duy Tân trong ca khúc Ikigai.

Bích Phương rời 1989s năm 2023

Tất cả chuỗi sự kiện này đều có chi tiết trùng khớp với con số 2 năm Bích Phương hát mở đầu bài Chu Kỳ Mới. Là fan cứng Bích Phương ít nhiều đều hiểu, 4 năm Bích Phương hoạt động cầm chừng đã có bao nhiêu hint về album đầu tay. Từ dự án dở dang ở 1989s đến sau khi rời công ty, nhưng Bích Phương vẫn mãi chần chừ. Nhiều người phỏng đoán, nguyên do khiến Bích Phương không sẵn sàng đến từ biến cố rời công ty, ngưng hợp tác với Tiên Cookie - người đưa Bích Phương “một bước thành sao” và đồng hành hơn 1 thập kỷ.

Lời bài hát như đang ám chỉ việc Bích Phương đã từng tổn thương và bị kiểm soát

Đáng nói, lời bài hát “Sao không thôi cho nhau những đau thương để có phút giây tuyệt vời; Vì em chẳng cứ muốn loop trong vòng xoay yêu thương anh, tôn thờ anh” như đang ám chỉ việc Bích Phương đã từng tổn thương và bị kiểm soát. Để cuối cùng, khi cô sẵn sàng bước vào chu kỳ mới dõng dạc tuyên bố “Sự thật đã được chứng minh đi qua đau thương sẽ tái sinh; So now I can live without u (tạm dịch: Và bây giờ em có thể sống thiếu anh). Bài hát cũng liên tục đề cập đến việc được giải thoát, đi qua cơn dày vò và tìm cách chữa lành.

Thời điểm mới rời 1989s và comeback với Nâng Chén Tiêu Sầu, Bích Phương từng đối diện với nhiều tranh luận cho rằng không còn Tiên Cookie, nhạc bớt chất

Thời điểm mới rời 1989s và comeback với Nâng Chén Tiêu Sầu, Bích Phương từng đối diện với nhiều tranh luận cho rằng không còn Tiên Cookie, nhạc bớt chất. Thậm chí, màu sắc Tăng Duy Tân cài cắm cho Nâng Chén Tiêu Sầu còn bị “ném đá” vì không hợp Bích Phương. Với sân khấu mới nhất ở Chung kết Em Xinh, Bích Phương đã tự tin hát rằng “không ai thiếu ai mà chết”, âm nhạc của cô cũng vậy. Bích Phương đã chứng minh khả năng làm chủ âm nhạc của mình qua loạt sân khấu viral ở Em Xinh. Sự rời đi của Bích Phương đã giúp cô “tái sinh”. Lời bài hát đầy ẩn ý, khán giả tin rằng đằng sau Chu Kỳ Mới có nhiều hơn 1 câu chuyện là nỗi sợ sân khấu của Bích Phương.

Sự rời đi của Bích Phương đã giúp cô “tái sinh”

Đáng nói, sân khấu Chu Kỳ Mới có concept như hậu truyện của MV Chị Ngã Em Nâng, sản phẩm Bích Phương ra mắt năm 2020. Cũng là nghi thức mang tinh thần Ba Tư, hình ảnh quả trứng và mối quan hệ nâng - đỡ, Bích Phương như tái hiện lại Chị Ngã Em Nâng trên sân khấu Em Xinh. Nhưng tại đây, Bích Phương bước ra từ quả trứng, sẵn sàng để sống cuộc đời mới.

Concept Chu Kỳ Mới

cùng cảm hứng với Chị Ngã Em Nâng

Bên cạnh đó, “người mới” xuất hiện trong lời bài hát Chu Kỳ Mới được đoán là Tăng Duy Tân. Cả hai rộ tin hẹn hò từ đầu năm 2024, khi Bích Phương trở lại với Nâng Chén Tiêu Sầu. Bích Phương được coi là nàng thơ mới của Tăng Duy Tân trong âm nhạc. Tăng Duy Tân thì đồng hành cùng Bích Phương suốt thời gian thi Em Xinh. Dù không lên tiếng, nhưng chuyện tình của hai ngôi sao đã “rõ mười mươi”. Nhiều fan cũng bắt gặp vào đúng thời điểm Bích Phương diễn Chu Kỳ Mới trên sóng Em Xinh, thì cô và Tăng Duy Tân có mặt cùng nhau ở sân bay.

Tăng Duy Tân và Bích Phương được bắt gặp bên nhau ngay giữa lúc Em Xinh Say Hi chiếu đến tiết mục Chu Kỳ Mới

Tăng Duy Tân luôn công khai ủng hộ, đứng về phía Bích Phương. FC Bích Phương nhận nam ca sĩ là “anh rể”. Tình cảm của anh chàng được nhiều người ngưỡng mộ, Bích Phương đang hạnh phúc trong tình yêu là điều người hâm mộ được chứng kiến. Nhiều người cho rằng, Tăng Duy Tân là người chữa lành Bích Phương, đưa cô qua “chu kỳ mới”.

Bích Phương đang hạnh phúc trong tình yêu là điều người hâm mộ được chứng kiến

Song, những phỏng đoán trên đây cũng chỉ là diễn giải của một bộ phận khán giả, chưa có xác nhận nào từ người trong cuộc. Dù là gì, thì fan cũng mừng cho Bích Phương. Sau nhiều năm đóng băng, Bích Phương trở lại sân khấu, nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Hiện tại, người hâm mộ đang “ngóng” xem khi nào thì Bích Phương tung album mới cho dân tình đỡ “đói nhạc”.