Tối 16/8, Hiền Hồ xuất hiện với tư cách khách mời trình diễn tại 1 sự kiện âm nhạc ở Bắc Ninh. Cô nàng mang đến set diễn đa dạng thể loại như Tội Cho Em, Khóc Ở Trong Club … khoe giọng hát live vững vàng, chắc mic. Tuy nhiên, sự chú ý từ khán giả lẫn dân mạng lại đổ dồn vào hành động bất ngờ của nữ ca sĩ.

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi vì những ồn ào trong quá khứv

Hiền Hồ mở lời về những ồn ào quá khứ, đồng thời quỳ gối nói: "Tôi từng sai trái trong quá khứ. Nếu có một lời nhắn, tôi xin gửi tới mọi người và các bạn trẻ: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'. Hãy nhìn những vết xước của tôi và né ra những cạm bẫy, hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ, đi trên con đường của mình một cách tự tin, bản lĩnh hơn".

Cô nàng lập tức gây bão vì hành động của mình

Sau khoảng thời gian gần như bị phong sát hoàn toàn, Hiền Hồ một lần nữa gây bão MXH với màn quỳ gối của mình. Netizen chia phe tranh cãi: Một bên vẫn khăng khăng không bỏ qua cho những gì cô nàng từng làm, cho rằng nếu “nhắm mắt làm ngơ” thì đó là hành vi dung túng, cũng như thể hiện sự dễ dãi trong việc hâm mộ thần tượng. Số ít nhận định nên để cho Hiền Hồ có cơ hội làm lại, một con đường trở lại showbiz. Qua đây, dân tình nhớ lại, không chỉ Hiền Hồ mà showbiz có không ít những lần sao Việt quỳ gối xin lỗi khán giả từng làm dậy sóng truyền thông.

Tuấn Hưng mất giọng ngừng show diễn, quỳ gối xin lỗi khán giả

Ngày 14/4/2025, Tuấn Hưng tổ chức liveshow Một Ngàn Lời Yêu tại Hà Nội. Tuy nhiên, chương trình bất ngờ gây tranh cãi khi nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe, buộc phải dừng hát chỉ sau khoảng một giờ biểu diễn, trong khi nhiều khán giả vẫn đang theo dõi qua livestream. Anh thẳng thắn cho rằng nếu tiếp tục thì giọng hát sẽ không còn đảm bảo, dù bình thường có thể trình diễn tới 16 - 20 ca khúc.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng và lời xin lỗi gửi tới khán giả khi sức khoẻ anh không đảm bảo để tiếp tục diễn

Trước đông đảo khán giả, Tuấn Hưng quỳ xuống xin lỗi và tuyên bố sẽ hoàn tiền cho những ai cảm thấy thất vọng với đêm nhạc. Anh cũng chủ động từ chối nhận cát-xê và chấp nhận gánh thêm chi phí phát sinh.

Chia sẻ lý do dẫn tới tình cảnh đó, Tuấn Hưng cho biết trước đó anh phải hứng chịu cú sốc tinh thần lớn: một người anh em thân thiết không may qua đời sau vụ ẩu đả. Biến cố này khiến anh đau buồn, mất ngủ liên tiếp 2 đêm. Dù phải gấp rút di chuyển giữa TP.HCM và Hà Nội để vừa làm việc vừa thắp hương tiễn bạn, anh vẫn cố gắng giữ lịch diễn. Tuy nhiên, áp lực tinh thần cùng sự suy kiệt thể lực đã khiến nam ca sĩ không thể duy trì phong độ xuyên suốt cả liveshow.

Tuấn Hưng cho biết trước đó anh phải hứng chịu cú sốc tinh thần lớn: một người anh em thân thiết không may qua đời sau vụ ẩu đả

Tạ Na “cao su” hơn 2 tiếng rưỡi, quỳ gối xin lỗi khiến MXH chia phe tranh cãi

Năm 2012, Tạ Na đảm nhận vai chính trong vở kịch Ám Luyến Đào Hoa Nguyên , dự kiến công diễn lúc 19h30 ngày 11/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Hà Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, do chuyến bay bị chậm trễ, nữ nghệ sĩ không thể có mặt đúng giờ, khiến vở kịch phải lùi đến tận 22h05 mới bắt đầu.

Tạ Na

Khán giả tại sân khấu đã bày tỏ sự thông cảm, kiên nhẫn chờ đợi và còn nồng nhiệt vỗ tay khi buổi diễn kết thúc muộn sau nửa đêm. Xúc động trước sự ủng hộ này, nữ nghệ sĩ quỳ gối, cúi đầu sát mặt đất để nói lời xin lỗi sau khi bắt khán giả phải chờ hơn hai tiếng rưỡi để xem vở kịch do cô đóng vai chính. Cô bộc bạch: “Khán giả Trịnh Châu, tôi xin lỗi. Tôi đã đến muộn nên xin quỳ để tạ lỗi”.

Nữ MC quỳ gối, cúi đầu sát mặt đất để nói lời xin lỗi sau khi bắt khán giả phải chờ hơn hai tiếng rưỡi

Đa số cư dân mạng đều rất bất ngờ và cảm động trước sự thành khẩn của nữ MC nổi tiếng nhất showbiz Hoa ngữ. Tuy vậy, không ít người lại bày tỏ sự khó chịu trước hành động của Tạ Na. Họ cho rằng màn quỳ gối là quá đà và mang tính phô trương hơn là chân thành. Một ý kiến bình luận: “Trong văn hóa Trung Quốc, quỳ gối là hành động không thể làm một cách tùy tiện. Phải chăng Tạ Na đang lợi dụng sự việc này để gây chú ý trước khi ra mắt phim mới?”.

S.Coups quăng nước vào fan nhưng phản ứng của khán giả lại gây bất ngờ

Cuối tháng 6/2022, sau thành công của album Face The Sun , SEVENTEEN chính thức khởi động tour diễn thế giới Be The Sun . Tại sân khấu mở màn ở Seoul, cộng đồng fan Kpop đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của thành viên S.Coups.

S.Coups

Trong phút cao hứng, nam thần tượng cầm chai nước định "tưới" xuống khán giả để khuấy động bầu không khí. Nhưng do lỡ tay, anh đã vô tình quăng cả chai xuống khu vực fan bên dưới, khiến chính bản thân cũng không khỏi ngỡ ngàng.

S.Coups vô tình ném chai nước vào khán giả

Anh nhanh chóng tiến đến gần vị trí khán giả bị ném trúng và quỳ gối xin lỗi

Ngay sau đó, S.Coups lập tức tỏ ra bối rối và lo lắng. Anh nhanh chóng tiến đến gần vị trí khán giả bị ném trúng và quỳ gối xin lỗi. Cử chỉ chân thành này được cộng đồng khen ngợi là vừa đáng yêu, vừa cho thấy sự tinh tế và tôn trọng fan của nam ca sĩ.