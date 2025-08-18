Tối ngày 16/8, một đêm nhạc hội được tổ chức tại Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Lý do là bởi chương trình quy tụ dàn line-up toàn Anh Trai - Em Xinh chất lượng, bao gồm HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, Orange, Phương Mỹ Chi… Hàng nghìn khán giả từ nhiều tỉnh thành đã không ngại đường xa để tới ủng hộ thần tượng.

Bên cạnh những sân khấu hoành tráng, cư dân mạng còn truyền tay nhau một khoảnh khắc “dở khóc dở cười” tới từ Dương Domic. Vẫn và cây đàn guitar quen thuộc trên tay, nam ca sĩ trẻ đem đến loạt bản hit Mất Kết Nối, Tràn Bộ Nhớ, Yêu Em 2 Ngày… Tuy nhiên, điều fan chăm chăm chú ý là lớp nền trắng bệch, dày cộp phấn nằm lì trên khuôn mặt của Dương Domic. Anh chàng vốn đã sở hữu làn da sáng, hồng hào nhưng so với layout makeup kia thì phần mặt vẫn lệch tông rõ rệt so với các bộ phận khác trên cơ thể.

Nam ca sĩ lộ lớp makeup dày cộp nền và phấn, các bộ phận cơ thể khác lệch hẳn tông so với khuôn mặt

Màu kem nền cũng quá vàng, cộng với đôi lông mày bị kẻ đậm khiến tổng thể visual lần này của Dương Domic trở nên kém sắc. Không chỉ vậy, mái tóc tẩy màu vàng được tạo kiểu và có lẽ do chất lượng video thấp, mà Dương Domic được nhận xét trông giống… nam ca sĩ Jack. Jack cũng thường gắn liền với kiểu dáng, màu sắc tóc y hệt Dương Domic. Giọng ca Mất Kết Nối còn diện lên mình chiếc áo sơ mi bèo nhún - khiến người xem không thể không liên tưởng đến vài tạo hình “hoàng tử” sến súa của Jack.

Dương Domic khiến fan không thể không liên tưởng đến Jack

Jack có gu ăn mặc kiểu "hoàng tử" bèo nhún

Nhiều bình luận đồng tình với ý kiến này

Netizen không khỏi khoái chí trước tình huống không biết nền buồn hay vui này của Dương Domic. Có người chỉ ra do đội ngũ makeup đã “hoạ mặt” nam ca sĩ một cách khó hiểu, khiến đôi mắt trở nên bé hơn, đồng thời làm nổi bật lên cặp lông mày nên sẽ tạo hiệu ứng khiến các đường nét trên khuôn mặt bị rời rạc. Điều này dẫn đến việc anh chàng có đôi chút giông Jack.

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Domic gặp kiếp nạn về vấn đề đánh nền. Tại đêm nhạc Những Thành Phố Mơ Màng, nam ca sĩ trẻ đã bị “tóm dính” khoảnh khắc lớp nền trôi tuột cùng mồ hôi, mặt mũi bóng nhẫy dầu. Thành ra trong lúc Dương Domic trình diễn và không biết chuyện gì đang xảy ra thì lớp makeup đã “xê dịch” đi vài phần.

Cảnh Dương Domic bị chảy nền ở NTPMM vừa qua đã viral khắp MXH

Được tổ chức vào đầu tháng 6, Hà Nội khi đó vừa bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm nên không chỉ Dương Domic mà các nghệ sĩ khác cùng gặp phải trường hợp tương tự. WEAN, HURRYKNG và RHYDER không phải ngoại lệ khi tam ca Anh Trai Say Hi đều “nền đi đường nền, mồ hôi đi đường mồ hôi”. Khuôn mặt nhễ nhại khiến lớp nền chảy tong tỏng. Loạt video ghi lại khiến netizen có thêm nhiều “suộc” để lưu lại làm tư liệu lịch sử.

HURRYKNG

WEAN