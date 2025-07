Bước ra từ Anh Trai Say Hi, Dương Domic là nhân tố bứt phá nhất, “một bước thành sao”. Nhờ lượng fan đông đảo, Dương Domic dẫn đầu làn sóng thần tượng quốc nội, được ủng hộ cực tốt ở mọi khía cạnh sự nghiệp. E.P đầu tay Dữ Liệu Quý gây sốt lượt nghe, ca khúc Mất Kết Nối trở thành hit quốc dân, giúp Dương Domic cực kỳ đắt show. Đã hơn 1 năm kể từ ngày Anh Trai Say Hi công chiếu, sức nóng của Dương Domic và dàn Anh Trai vẫn chưa hạ nhiệt.

Dương Domic một bước thành sao sau Anh Trai Say Hi

Lợi thế ngoại hình giúp nam ca sĩ có nhiều fangirl

Thời gian này, Dương Domic vẫn bận rộn với lịch trình show diễn dày đặc từ nam ra bắc. Nam ca sĩ “nhẵn mặt” ở 1 loạt sự kiện lớn nhỏ, được các nhãn hàng săn đón. Là gương mặt hot của công chúng, hình ảnh nghệ sĩ luôn là thứ người ta quan tâm và để ý nhất. Tuy nhiên, visual Dương Domic dạo này đang khiến fan “kêu trời”.

Tạo hình gây tranh cãi của Dương Domic

Lợi thế của Dương Domic chính là vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai sáng sân khấu. Nhưng có vẻ gần đây, Dương Domic chưa phát huy được thế mạnh của mình. Nam ca sĩ liên tục lộ hình ảnh thiếu chỉn chu, gây tranh cãi vì phong cách chưa phù hợp. Ồn ào nhất chính là video tổng duyệt ở 1 show diễn tại Phú Thọ.

Dương Domic mang kính, đội mũ, để mặt mộc

Điểm nhấn chính là chiếc hoodie “nửa kín nửa hở”, chỉ mặc 1 bên tay

Giữa mùa hè, Dương Domic mang kính, đội mũ, để mặt mộc. Điểm nhấn chính là chiếc hoodie “nửa kín nửa hở”, chỉ mặc 1 bên tay. Phong cách này hiện nay khá phổ biến trên thế giới, thậm chí còn gây sốt Kpop vì các thành viên SEVENTEN - đặc biệt là nam thần hot nhất Mingyu lăng xê.

Phong cách được Mingyu (SEVENTEEN) lăng xê với phiên bản bạo hơn Dương Domic

Nhưng đến Dương Domic thì… lạ lắm. Cả fan cũng không thể chấp nhận phong cách mà team hình ảnh của Dương Domic đang xây dựng cho nam ca sĩ. Đây chính là cú sốc visual của Dương Domic. Xuất hiện trước khán giả, mặt mộc và cách ăn mặc có phần lôi thôi khiến Dương Domic bị ảnh hưởng về hình tượng. MXH xuất hiện tranh cãi, hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào ngoại hình nghệ sĩ.



Tranh cãi trái chiều về Dương Domic:

Chưa hết, tạo hình đi diễn của Dương Domic cũng nhiều lần khiến khán giả khó hiểu. Khi thì nam ca sĩ mặc già dặn theo phong cách cha chú, khi thì phối đồ trên đông dưới hè. Điển hình như 1 sự kiện tại Đà Nẵng, Dương Domic diện short ngắn với áo thun, khoác bên ngoài áo khoác dày chỉ dành cho mùa đông. Nhìn từ xa, Dương Domic như diện mốt giấu quần. Phong cách độc lạ không khiến hình ảnh Dương Domic bứt phá mà cuốn nam ca sĩ vào một làn sóng tranh cãi mới. Fan “kêu trời”, yêu cầu đội ngũ hình ảnh của Dương Domic cần phải “cải tổ”.

Phong cách biểu diễn cũng gây tranh luận không kém

Thực chất, Dương Domic đóng bộ suit rất chỉn chu

Chỉ khi cởi áo khoác ngoài biểu diễn thì mới gây tranh cãi

Nhưng ở hướng ngược lại, nhiều người cảm thấy đây không phải điều quá quan trọng. Dù có những điểm trừ về tạo hình, nhưng có thể góp ý nhẹ nhàng để thay đổi. Việc bình luận quá khích về ngoại hình của nghệ sĩ luôn là điểm độc hại của văn hoá thần tượng. Fan luôn mong nghệ sĩ giữ hình ảnh đẹp, đó là điều dễ hiểu. Nhưng nghệ sĩ không phải lúc nào cũng hoàn hảo hay xuất hiện trong điều kiện lý tưởng.

Một số hình ảnh khiến fan phàn nàn khác:

Trường hợp của Dương Domic cho thấy rõ sự mâu thuẫn giữa việc muốn giữ cá tính và việc phải đáp ứng tiêu chuẩn "lung linh không tì vết" mà khán giả đặt ra. Không thể phủ nhận visual là một yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ ghi dấu trong lòng khán giả, nhưng chính vì đặt nặng ngoại hình mà người ta dễ dàng bỏ qua nỗ lực thật sự phía sau hậu trường. Tranh cãi có thể bắt nguồn từ mong muốn tốt hơn, nhưng nếu thiếu sự tinh tế và thấu cảm, những bình luận tưởng như "góp ý" lại có thể gây tổn thương sâu sắc với chính thần tượng.