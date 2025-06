Tối 29/6, lễ hội biển Cool Thứ Thiệt được tổ chức tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng quy tụ đám đông hàng chục nghìn người gây choáng. Show diễn như concert Anh Trai Say Hi thu nhỏ với sự góp mặt của loạt sao đình đám như HURRYKNG, JSOL, RHYDER, Low G và “trùm cuối” Dương Domic. Sự kiện làm cả 1 đại lộ ven biển Đà Nẵng ngập trong biển người, đám đông không hề kém cạnh bất kỳ concert nào của Anh Trai Say Hi.

Sự kiện thu hút nhiều khán giả đến xem không hề kém cạnh bất kỳ concert nào của Anh Trai Say Hi

5 nghệ sĩ trẻ, đúng độ tuổi Gen Z mang đến 5 set diễn cực bốc. Lễ hội biển kết hợp giữa âm nhạc và bắn nước, tạo không gian quẩy hết mình cho khán giả đi xem. Dù trước giờ G, Đà Nẵng đổ mưa to, sân khấu gặp trục trặc kỹ thuật phải ngừng xử lý, nhưng không khí vẫn hừng hực chờ đón dàn DJ quốc tế và đặc biệt là các Anh Trai.

Đám đông xem Anh Trai kéo dài từ khu vực show, ra đến bãi biển và đứng chật kín cả đại lộ Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng. Âm nhạc là tâm điểm của hàng chục nghìn người. Cả 5 ngôi sao HURRYKNG, JSOL, RHYDER, Low G và Dương Domic đều là nghệ sĩ trẻ nổi bật, nhiều hit. Bài hát nào cũng được khán giả Đà Nẵng hát theo, ủng hộ nhiệt tình.

HURRYKNG cháy hết mình trong set diễn

HURRYKNG mở màn cùng set nhạc quen thuộc. Nam rapper hát - rap ngày càng vững, cùng khán giả Đà Nẵng nhảy WALK tận 3 lần mà vẫn có thể lên nốt cao ở Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng. Phân đoạn khiến hàng chục nhìn người cùng “nóng” chính là HURRYKNG cởi áo. Ra đến biển, độ bạo dạn của nam rapper tăng hẳn. Anh lột phăng áo ngoài, chỉ mang độc ba lỗ khoe body rắn chắc. Tiếng hò hét bùng nổ hơn sau khi HURRYKNG cởi áo.

Khoảnh khắc HURRYKNG cởi áo khiến cả sự kiện bùng nổ

Dương Domic là gương mặt được trông chờ nhất. Xuất hiện trên sân khấu, Dương Domic gây ngỡ ngàng vì gu thời trang độc lạ. Nam ca sĩ mang áo khoác dạ dài với quần short. Thì ra đây là “túi mù” Dương Domic dành cho fan, khi sân khấu đủ độ nóng, anh chàng cởi áo ngoài để “quẩy” cùng khán giả, phô diễn body cùng vẻ đẹp trai năng động.

Dương Domic mang đến set diễn đặc biệt cho khán giả

Tất cả khán giả đồng thanh hát cùng Dương Domic

Dương Domic mang đến set diễn đặc biệt, từ những bài hát phát hành hồi chưa nổi tiếng cho đến 2 hit quốc dân Mất Kết Nối - Tràn Bộ Nhớ. Như mọi lần, fanchant Mất Kết Nối khiến người nghe “nổi da gà”. Nhạc nền vừa bật lên, hàng chục nghìn người đã hoà ca lấn át cả ca sĩ chính. Khán giả hát từ đầu đền cuối, không sót chữ nào của Mất Kết Nối. Dương Domic cực kỳ hạnh phúc trước cảnh tượng này.