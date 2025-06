Lee Hyori muốn hợp tác làm album với G-Dragon

(Ảnh: Lee Hyori Instagram)

Vào ngày 28 tháng 6 (giờ địa phương), một tập mới của chương trình YouTube DdeunDdeun có tựa đề Sharing A Meal Is Just An Excuse (tạm dịch: Chia sẻ bữa ăn chỉ là cái cớ) đã được phát sóng. Tập này có sự góp mặt của Lee Hyori và diễn viên hài Yang Se Chan với tư cách là khách mời.

Trong tập phim, Lee Hyori đã nói về những nỗ lực gần đây của cô trong việc kết nối với các nghệ sĩ khác.

"Tôi đã gặp những người mà tôi muốn gặp" - Lee Hyori nói - "Tôi liên lạc qua tin nhắn trực tuyến vì tôi không có số điện thoại của họ".

Cô tiết lộ rằng một trong những nghệ sĩ đó là G-Dragon và rằng cô đã nhắn tin và đề nghị cả hai gặp nhau.

"Cậu ấy đã đọc tin nhắn của tôi và thậm chí còn trả lời. Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn cùng nhau làm điều gì đó cho album này. Chúng tôi chưa từng làm việc trong một dự án nào trước đây" - Lee Hyori cho biết.

Lee Hyori cũng chia sẻ rằng gần đây cô đã xem G-Dragon xuất hiện trong chương trình tạp kỹ You Quiz On The Block và có nhiều ấn tượng với thủ lĩnh của BIGBANG.

"Tôi đã thấy cậu ấy trên You Quiz và cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm chung, mặc dù chúng tôi khác nhau ở nhiều khía cạnh. Tôi có thể liên hệ đến trải nghiệm sống của một ngôi sao hàng đầu".

Lee Hyori sau đó tiếp tục nói về những bình luận của G-Dragon về những đấu tranh nội tâm.

"Cậu ấy nói rằng mình đã làm mọi thứ. Cậu ấy đã kiếm được tiền và nhận được rất nhiều sự nổi tiếng, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng bên trong. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi có một người chồng tuyệt vời, nhưng cảm giác trống rỗng đó dường như không có lý do rõ ràng" - Lee Hyori chia sẻ - "Tôi muốn nhận được lời khuyên về âm nhạc và cố gắng hết sức với album này".

G-Dragon và Lee Hyori đều nổi tiếng với phong cách độc đáo và sức ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc Hàn Quốc, vì thế, người hâm mộ hiện đang háo hức chờ đợi xem liệu sự hợp tác được mong đợi từ lâu này có trở thành hiện thực hay không.