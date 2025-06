Sau Live Stage 3 phát sóng tối 28/6, 6 Em Xinh đầu tiên bị loại gồm Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy, Hoàng Duyên và LyLy. Khán giả bất ngờ vì màn loại sốc của chương trình, trong đó có Ngô Lan Hương - chủ nhân bản hit Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Trong suốt 3 Live Stage, Ngô Lan Hương đều tham gia với vai trò chấp bút các ca khúc, bao gồm Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, Easier, Red Flag... Cô nỗ lực trong việc trung hòa giữa giọng hát, vũ đạo và khả năng sáng tác.

Ngô Lan Hương, Bích Phương trên sân khấu Live Stage 3

Hiện, việc Ngô Lan Hương bị loại khiến khán giả bàn luận trên mạng xã hội. Người xem cho rằng tác giả bản hit Đi Giữa Trời Rực Rỡ là nhân tố bí ẩn của chương trình. Dù có phần thể hiện "bình bình" ở các tập đầu, cô có nhiều cơ hội bứt phá do có năng lực sáng tác.

Sau khi bi loại, Ngô Lan Hương nói cô tiếc nuối khi dừng châm sớm, dù còn nhiều dự định, tài năng muốn được thể hiện trong chương trình.

"Tôi cảm thấy biết ơn dù có phần tiếc nuối khi bị loại. Từ Live Stage 1, tôi được làm việc với nhiều người giỏi. Họ dạy co tôi nhiều thứ. Quan trọng nhất là tôi có được tình chị em gắn kết. Tôi cảm nhận rõ không khí gia đình khi được ở đội của Bích Phương", Ngô Lan Hương nói.

Ở phần chọn đội tập 5, Ngô Lan Hương tình nguyện về đội của Bích Phương. Team Bích Phương gặp chật vật do các thành viên được chọn chủ yếu do "vé vớt" (ngoài Ngô Lan Hương và Hằng Lamoon).

Nghệ sĩ sốc khi 6 em xinh (gồm Ngô Lan Hương) bị loại.

Vì vậy, kết quả loại người ở Live Stage 3 không quá khó đoán, khi có đến 3/6 em xinh bị loại đến từ đội Bích Phương (gồm Ngô Lan Hương, Yeolan, Han Sara và Hoàng Duyên).

Trước khi bị loại, Ngô Lan Hương thể hiện rõ tinh thần máu chiến với slogan: "Tôi thấy người khác nổi tiếng khi thi Anh Trai Say Hi nên quyết định thi Em Xinh Say Hi để nổi tiếng hơn".

Ngoài ra, việc Lyly phải ra về từ tập 1 cũng khiến nhiều người sốc. Nữ ca sĩ là chủ nhân của loạt bản hit Sao Anh Chưa Về Nhà, Thất Tình Thường Xấu Tính, 24h, Lời Đường Mật, Tỏa Sáng Như Những Vì Sao... Trong số dàn Em Xinh, ít có nghệ sĩ có khả năng sáng tác hit, giọng hát đẹp như Lyly và Ngô Lan Hương.